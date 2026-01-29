https://spnfa.ir/20260129/آمریکا-باید-مسئولیت-پیامدهای-این-تنشآفرینی-را-بپذیرد-ایران-هیچگاه-زیر-بار-مذاکره-ی-تحمیلی-نمی-رود-27705168.html

آمریکا باید مسئولیت پیامدهای این تنش‌آفرینی را بپذیرد ایران هیچگاه زیر بار مذاکره ی تحمیلی نمی رود

سید حسین نقوی حسینی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و سخنگوی پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، در خصوص احتمال مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: ایران هرگز علیه هیچ کشوری از جمله آمریکا و اسرائیل اقدام نظامی انجام نداده و همواره مورد حمله واقع شده است. در صورت وقوع درگیری‌های نظامی، این طرف مقابل بوده که برخلاف موازین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد، به ایران حمله کرده است. بنابراین، اتهامات نظامی متوجه آنهاست، در حالی که جمهوری اسلامی ایران همواره حامی گفت‌وگو و حضور در میز مذاکره بوده و بر این باور است که مشکلات تنها از طریق مذاکره قابل حل هستند. جنگ‌افروزی به سود هیچ کشور و منطقه‌ای نیست. وی افزود: موضع جمهوری اسلامی ایران در این زمینه شفاف است. ایران دوستانی در منطقه دارد که برای فراهم کردن شرایط مذاکره بین ایران و آمریکا تلاش می‌کنند؛ کشورهایی مانند عراق، ترکیه، عربستان سعودی و مصر. به خاطر دارید که پیش‌تر نیز این تلاش‌ها صورت گرفت و به نتیجه‌ای رسید، اما متأسفانه 24 ساعت بعد، اسرائیل با حمله نظامی به ایران، آن توافق را به آتش کشید. سید حسین نقوی حسینی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و سخنگوی پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، ضمن تاکید بر اینکه دوستان منطقه‌ای ایران می‌دانند که هرگونه درگیری و تنش نظامی به زیان همه کشورهای منطقه خواهد بود، بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران در صورت وقوع جنگ، تمامی پایگاه‌های آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهد داد و اجازه نخواهد داد آمریکایی‌ها جان سالم به در ببرند. در چنین شرایطی، کل منطقه درگیر جنگ و تنش خواهد شد. لذا این دوستان تلاش می‌کنند تا از بروز درگیری جلوگیری شده و کار از طریق مذاکره پیش برود. اما در حال حاضر، آمریکایی‌ها آمادگی لازم برای یک مذاکره واقعی را ندارند. مواضع آنها بسیار خصمانه، جنگ‌آلود و تحمیلی است. در یک مذاکره طبیعی، طرفین درباره موضوعات گفت‌وگو می‌کنند تا به توافق برسند، اما آمریکا نتایجی از پیش تعیین‌شده را اعلام کرده و می‌گوید ایران باید آنها را بپذیرد. این دیگر مذاکره نیست؛ نوعی زورگویی و قلدرمآبی است. جمهوری اسلامی ایران هرگز زیر بار چنین مذاکره‌ای که خواسته‌های طرف مقابل بر آن تحمیل شده باشد، نخواهد رفت. ما از مذاکره در چارچوب احترام متقابل استقبال می‌کنیم، نه مذاکر‌ه ای با نتایج تحمیلی از پیش تعیین‌شده. ملت ایران هرگز اجازه نخواهد داد چنین چیزی بر کشور تحمیل شود. وی تاکید کرد: بنابراین، توپ در زمین آمریکاست. اگر آمریکا در چارچوب مذاکره، با احترام متقابل و با پذیرش گفت‌وگوی موضوعی برای رسیدن به جمع‌بندی حرکت کند، مذاکره امکان‌پذیر است، چرا که جمهوری اسلامی ایران مشکلی با چنین رویکردی ندارد. اما متأسفانه آمریکایی‌ها این آمادگی را نشان نمی‌دهند و همچنان بر طبل جنگ می‌کوبند. آنها باید مسئولیت بین‌المللی پیامدهای این تنش‌آفرینی را بپذیرند.

شیوا آبشناس

شیوا آبشناس

