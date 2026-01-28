https://spnfa.ir/20260128/چگونه-میتوان-ایران-و-آمریکا-را-پای-میز-مذاکره-کشاند-27686894.html

چگونه می‌توان ایران و آمریکا را پای میز مذاکره کشاند؟

چگونه می‌توان ایران و آمریکا را پای میز مذاکره کشاند؟

اسپوتنیک ایران

تحلیلگر مسائل ایران: شانس حل و فصل دیپلماتیک اختلافات ایران و آمریکا اگر نگوییم کاملا از بین رفته اما بسیار کم است. 28.01.2026, اسپوتنیک ایران

2026-01-28T14:33+0330

2026-01-28T14:33+0330

2026-01-28T14:33+0330

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/01/1b/27670714_0:2:800:452_1920x0_80_0_0_7ee7562870080e3d5e2d784194485c77.jpg

محمد خواجویی، تحلیلگر مسائل ایران در روزنامه الاخبار لبنان در گفتگو با اسپوتنیک گفت: شرایط با سال 2015 که توافق هسته‌ای امضا شد کاملا متفاوت است و زمینه برای شکل‌گیری یک توافق متوازن که دو طرف را راضی کند وجود ندارد. خواجویی در ادامه گفت‌، خواسته‌های آمریکا از ایران حداکثری است و مثل سابق فقط در موضوع هسته ای محدود نمی‌شود و علاوه بر تعطیلی برنامه اتمی، به دنبال محدود ساختن برنامه موشکی و تغییر کلی سیاست های ایران در منطقه بویژه در قبال اسرائیل است. وی تصريح کرد، ادراک حاکم در آمریکا این است که ایران در موضع ضعف قرار دارد و نباید در این مرحله ایران را رها کرد. ترامپ در حال تشدید فشارهای اقتصادی از طریق افزایش تحریم ها و روانی از طریق تهدید به استفاده از گزینه نظامی است، تا بلکه ایران در این مرحله به سمت توافق مدنظر واشنگتن حرکت کند. در غیراینصورت به نظرم همچون ماه ژوئن بار دیگر به سمت استفاده از گزینه نظامی (یا محدود یا گسترده) می رود. در سوی دیگر ایران قرار دارد که با الگوی مدنظر ترامپ حاضر به توافق نیست. رهبران ایران این نوع توافق را تسلیم می‌دانند و هزینه‌های آن را حتی بالاتر از جنگ می‌دانند.‌ ایران خود را در مقابل یک تهدید وجودی می‌داند و از این رو بعید است حاضر به پذیرش خواسته های ترامپ باشد. خواجویی در پایان گفت، بنابراین مذاکره و توافق تنها در شرایطی ممکن است که دو طرف بویژه آمریکا از موضع حداکثری خود فاصله بگیرد که با توجه به این ادراک که آنها ایران را در موضع ضعف می‌دانند، بسیار بعید است. مگر اینکه ایران جوری توانایی نظامی و امنیتی خود را نشان دهد که باعث تغییر محاسبات در آمریکا شود.

https://spnfa.ir/20260128/27684864.html

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60