نمونه دمکراسی آمریکایی را می توانید در عراق مشاهده کنید

بیش از بیست سال پیش ایالات متحده به بهانه سرنگونی دیکتاتور حاکم بر عراق و نابودی تسلیحات کشتار جمعی موجود در این کشور به عراق لشکر کشی کرد. 28.01.2026, اسپوتنیک ایران
نتیجه این لشکر کشی نابودی کل زیر ساخت های عراق و کشته شدن بیش از 200 هزار نفر و زخمی شدن بیش از 1.5 ملیون عراقی و همچنین بی خانمانی و دربه دری حدود 7 ملیون عراقی بود و ایالات متحده دولت های عراق را وادار کرد تا بیش از 90% قرارداد های بازسازی را به شرکت های آمریکایی بدهند و صادرات نفت این کشور و پول آن تا به حال در اختیار آمریکا قرار دارد، یعنی شرکت های آمریکایی نفت را استخراج می کنند و می فروشند و پول ها به حسابی در ایالات متحده می رود و پولها در اختیار رییس جمهوری آمریکا قرار دارد و وی است که می تواند تصمیم بگیرد چه مقدار از این پول را به دولت عراق بدهد.حدود 20 سال پیش آمریکا مصوبه ای را در شورای امنیت به تصویب رساند که بر اساس آن پولهای حاصل از فروش نفت عراق تحت نظر حاکم آمریکایی وقت عراق که "برمر" نام داشت قرار گیرد و بهانه آن بود که دولت فروپاشیده و برای اینکه پولها دست تروریست ها و یا عوامل دولت قبلی نیافتد تحت کنترل حاکم تعیین شده آمریکایی باشد.اعضای شورای امنیت هم با تصور اینکه پس از تشکیل دولت جدید طبیعتا اختیارات مالی هم به آن واگذار می شود به پیشنهاد آمریکا رای دادند. آمریکا از تحویل حساب ها به دولت عراق خودداری کردند و بهانه کردند این مساله به مصوبه جدید شورای امنیت نیاز دارد و برمر قبل از تحویل و تحول قدرت در نامه ای کلیه اختیارات حاکم نظامی را به رییس جمهوری آمریکا منتقل کرد.این در حالی بود که نخست وزیر انتخاب شده، ایاد علاوی، متحد آمریکا به حساب می آمد.طبق بر آوردها امروزه چیزی حدود 250 ملیارد دلار از اموال مردم عراق در این حساب وجود دارند که عراقی ها نسبت به آن دخل و تصرفی ندارند.آقای نوری المالکی در انتخابات بعدی موفق شد اکثریت پارلمانی را به دست آورد و نخست وزیر عراق شود.ابتدا علیرغم نزدیکی او به ایران اما روابط او با آمریکا مشکل خاصی نداشت. وی بلا فاصله پس از تحویل گرفتن قدرت نامه ای به شورای امنیت نوشت و تقاضای لغو مصوبه آن شورا درباره حاکم نظامی عراق شد.مشکل او با آمریکا از همان لحظه شروع شد و بلا فاصله آمریکایی ها درگیری های داخلی و داعش را برای او درست کردند و وقتی ارتش عراق تصمیم گرفت از تسلیحاتی که از آمریکا خریداری شده بود، هز جمله اف 16 ها، استفاده کند متدجه شدند آمریکایی ها از راه دور همه جنگنده ها و هلیکوپتر ها را از کار انداخته اند.وقتی هم دولت عراق در این باره توضیح گفت ادعا کردند چون دوره های آموزشی خلبانان عراقی تمام نشده و ممکن است آنها به جای داعش مردم را هدف بگیرند آنها را از کار انداخته و اگر دولت عراق نیاز دارد می تواند از آمریکا و متحدیتش کمک بخواهد و آنها با دریافت هزینه کمک خواهند کرد و خرج عملیات آمریکا در عراق از همان حساب عراق کسر شد.به هر حال آمریکایی ها به اشکال مختلف کاری کردند تا نخست وزیر منتخب عراق کنار برود.اخیرا دوباره در عراق انتخابات برگزار شده و دوباره ائتلاف برنده آقای مالکی را کاندیدای پست نخست وزیری کرده.این انتخابات زیر نظر خود آمریکایی ها در کنار سازمان ملل برگزار شده و به این دلیل هیچ کس نمی تواند درباره صحت آن شک و شبهه مطرح کند.روز گذشته آقای ترامپ در اظهار نظری، که طبق همه قوانین و مقررات بین المللی مداخله جویانه به حساب می آید، اظهار داشته اگر مردم عراق دوباره المالکی را بخواهند آمریکا همه کمک ها و همکاری هایش با عراق را قطع خواهد کرد.هفته قبل هم که تروریست های داعش را از زندانشان در رقه آزاد کردند و فرستادند عراق.پیغام معلوم است، دمکراسی یعنی آنچه آمریکا می خواهد و نه رای مردم، اگر رای مردم با خواست آمریکا متناقض باشد عملا یعنی آمریکا حساب عراق را خواهد بست و دوباره داعش فعال خواهد شد.این هم از دمکراسی آمریکایی.
16:13 28.01.2026 (بروز رسانی شده: 16:16 28.01.2026)
