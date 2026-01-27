https://spnfa.ir/20260127/آیا-آنکه-دشمن-را-دعوت-به-حمله-می-کند-حق-شهروندی-دارد-27668831.html

آیا آنکه دشمن را دعوت به حمله می کند حق شهروندی دارد؟

آیا آنکه دشمن را دعوت به حمله می کند حق شهروندی دارد؟

یکی از مباحثی که امروزه مطرح می شود این است که آیا آنکه دشمن را دعوت به حمله به کشور می کند حق دارد خود را ایرانی معرفی کند و حکومت درباره این افراد باید چه... 27.01.2026

یکی از مباحثی که امروزه مطرح می شود این است که آیا آنکه دشمن را دعوت به حمله به کشور می کند حق دارد خود را ایرانی معرفی کند و حکومت درباره این افراد باید چه کار کند؟بحث حق شهروندی یک بحث است بحث حقوق شهروندی بحثی دیگر.طبق قانون اساسی مردم حق دارند در باره اموری که مربوط به زندگی شان می باشد اظهار نظر کنند و حتی تجمعات برگزار کنند و اعتراض کنند و این حق را کسی نمی تواند از آنها سلب کند.در واقع به همین دلیل است که می بینیم هیچ مقامی در کشور به خود اجازه نداد از حق مشروع مردم در اعتراض به گرانی افسار گسیخته و بی تدبیری انتقاد کند بلکه از مقام معظم رهبری گرفته تا رئیس جمهوری و ... همه این حق شهروندی مردم را مشروع دانستند.حتی اگر افرادی بیایند و مردم را دعوت کنند که به اعتراضات بپیوندند باز هم این مساله حق شهروندی مشروع آنها است و به نوعی واکنشی مردمی نسبت به مساله ای اقتصادی و یا اجتماعی است که مستقیم به آنها مربوط می باشد.اما اگر فردی بیاید و مردم را دعوت به انجام اعمال خشونت آمیز و تخریب اموال خصوصی و عمومی کند و یا افرادی به جای اینکه اعتراضات به حق خود را به صورت مسالمت آمیز انجام دهند اقدام به آسیب زدن به اموال عمومی و یا اموال دیگران بزنند آنوقت مساله فرق می کند.در همه جای جهان آنهایی که مردم را دعوت به حضور در اعتراضات عمومی می کنند مسئولیت حفظ نظم آن اعتراضات را دارند و مسئول هستند که هم تنظیم نظم اعتراضات را به عهده بگیرند هم از ورود اغتشاش گران و یا حتی مجرمان به داخل صفوف معترضان ممانعت به عمل آورند در غیر این صورت آنها مسئول همه عواقب آن اعتراضات می باشند.به عنوان مثال می گویم امروزه ملیون ها شهروند آمریکایی در مینیاپولیس و جاهای دیگر آمریکا دارند به سیاست های حکومت اعتراض می کنند اما می بینیم که همان معترضان به صورت منظم اعتراض خود را بیان می کنند و اجازه نمی دهند افرادی از اعتراضات آنها سوء استفاده کنند.همه جای دنیا وقتی اعتراضات عمومی برپا می شود برخی مجرمین مخصوصا دزدان سعی می کنند از شرایط سوء استفاده کنند و مثلا مغازه های مردم را غارت کنند و مسئولیت بر گردن معترضین بیافتد.معمولا معترضین تعدادی افراد را به عنوان نظم دهنده تعیین می کنند که وظیفه دارند از ورود اینها جلوگیری به عمل آورند.اما حتی در چنین مواردی هم بسیاری از کشورها برخوردهای بسیار سختی با معترضین دارند و در بسیاری از کشورها مانند کشورهای همجوار خودمان اصلا حق اعتراض به رسمیت شناخته نمی شود و هیچ کس حق ندارد بر علیه تصمیمات حاکمیت اعتراض کند وگرنه علاوه بر مجازات های بسیار شدید که شاید حتی تا کشته شدن و تکه تکه شدن بکشد از زندگی ساقط می شود و حتی سلب تابعیت می شود.همین الأن در آمریکا یکی از دلایل اصلی اعتراضات این است که وزارت کشور آمریکا تشکیلاتی به نام ICE تشکیل داده که به بهانه اخراج مهاجران غیر قانونی حتی شهروندان قانونی آمریکا را نیز بازداشت می کنند و از کشور اخراج می کنند و یا به بهانه های مختلف سلب تابعیت می کنند و یا... فقط به خاطر اینکه اینها با سیاست های حکومت همسو نیستند و یا اینکه در رای گیری ها به نفع یک حزب و یا یک جناح رقیب حاکمیت رای می دهند و یا اینکه اصلا از قیافه آنها خوششان نمی آید.که البته بنده شخصا با همه این موارد مخالف هستند و باور دارم حق اعتراض همه مردم تا زمانی که مسالمت آمیز باشد باید به رسمیت شناخته شود و باید حکومت به خواست مردم و حل مشکلات آنها توجه داشته باشد نه اینکه بخواهد صورت مساله را با سلب حقوق شهروندی و یا حتی هویت طرف پاک کند.اما این روزها مورد نادری در میان اندکی ایرانی ها بروز کرده و آنها افرادی هستند که به صورت علنی در حال تقاضای حمله دشمن به کشور هستند.اصلی ترین اصل داشتن شهروندی یک کشور این است که شما در وقت مبادا از میهن خود دفاع کنید و اگر احیانا با دشمن همکاری کنید خیانت کار به حساب می آیید و باید با شما برخورد شود.هیچ جای دنیا وجود ندارد که افرادی را که منادی حمله دشمن به خاک وطن می باشند را بپذیرند و حد اقل کاری که با آنها انجام می دهند، حالا گذشته از مجازات، سلب تابعیت و همه حق و حقوق شهروندی آنها می باشد.توجه داشته باشید بحث درباره افرادی است که دشمن را دعوت به حمله به کشور می کنند و نه معترضین به حق.اکثریت قاطع این افراد افرادی هستند که شرایط بسیار اسف بار روحی و روانی و اقتصادی و اجتماعی در کشورهای دیگر دارند و با وعده وعید های کذایی مانند اینکه اگر این کار را کنند به آنها پناهندگی و یا کمک های مالی پرداخت می شوند دست به چنین کاری می زنند اما به هر دلیلی که باشد هیچ کشوری وجود چنین افرادی را در میان شهروندان خود نمی پذیرد و اگر اینها واقعا اینقدر بی ریشه هستند که دشمن را دعوت به حمله به سرزمین مادری می کنند و ناموس خود را فروخته اند پس چه بهتر که سلب تابعیت شوند و بروند شهروندی کشوری که سنگ آن را به سینه می زنند را بگیرند، چه دلیلی دارد که اینها به عنوان شهروند ایرانی شناخته شوند و فردا روزی دوباره به عنوان ایرانی برگردند ایران و هر توطئه ای می خواهند بر علیه ملت ایران بچینند و برگردند خارج؟آنکه دشمن را دعوت به حمله به کشور می کند یعنی ستون پنجم و عامل دشمن، حتی اگر مخالف نظام و حاکمیت باشد حق ندارد چنین مساله ای را مطرح کند چون دشمن اگر حمله کند بمب هایش گزینش نمی کنند که خودی را بکشند و یا غیر خودی.اینها با علم بر اینکه خودشان در جای امن هستند دشمن را دعوت به حمله می کنند و این بزرگترین خیانتی است که فردی می تواند انجام دهد، فردی که حتی صفت انسان را نمی توان برایش جایز دانست چه رسد به شهروند و آن هم ایرانی اش.فراموش نکنید دشمن در کوله پشتی اش آزادی برای مردم نمی آورد.

