https://spnfa.ir/20260126/بقائی-همکاریهای-دفاعی-ایران-با-روسیه-و-چین-با-قوت-ادامه-مییابد-27651523.html
بقائی: همکاریهای دفاعی ایران با روسیه و چین با قوت ادامه مییابد
بقائی: همکاریهای دفاعی ایران با روسیه و چین با قوت ادامه مییابد
اسپوتنیک ایران
به گزارش شیوا آبشناس حبرنگار اسپوتنیک در تهران، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: 26.01.2026, اسپوتنیک ایران
2026-01-26T13:33+0330
2026-01-26T13:33+0330
2026-01-26T13:33+0330
گزارش و تحلیل
ایران
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/01/12/27529239_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_3618bcb982c6fecd33c9bacc64854d8c.jpg
به گزارش شیوا آبشناس حبرنگار اسپوتنیک در تهران، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت:روابط جمهوری اسلامی ایران با روسیه و چین، پیوندی دیرینه و مبتنی بر احترام و منافع متقابل است. این مراودات و رایزنیها با قوت ادامه خواهد یافت.همکاریهای دفاعی ما با این دو کشور، سابقهای طولانی داشته و ذیل موافقتنامههای راهبردی و بلندمدت تعریف شده است؛ از جمله "موافقتنامه جامع شراکت راهبردی" با روسیه که همکاریهای دفاعی یکی از ارکان کلیدی آن محسوب میشود.وی افزود:روسیه و چین بهعنوان دو عضو دائم شورای امنیت، نسبت به صلح و امنیت بینالمللی دغدغهمند بوده و در قبال تحولات اخیر، ما در سطوح عالی با هر دو کشور در تماس نزدیک و مستمر هستیم تا مسئولیتهای بینالمللی در قبال ثبات منطقه بهدرستی ایفا شود.سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن تاکید بر اینکه ایران به هرگونه تعرض نظامی پاسخی پشیمانکننده میدهد، بیان کرد:ایران همچنان با یک جنگ ترکیبی همهجانبه مواجه است که در تداوم تعرضات نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا در خردادماه گذشته شکل گرفته است.کشورهای منطقه بهخوبی آگاهند که ناامنی، پدیدهای "مسری" است و هدفِ این بیثباتیها صرفاً محدود به ایران نخواهد بود.دغدغهای مشترک در میان همسایگان شکل گرفته است؛ چراکه هر دولتِ پایبند به صلح و حقوق بینالملل، موظف است موضعی روشن علیه تهدیدات ایالات متحده اتخاذ کند.وی افزود:ایران با اتکا به توانمندیهای بومی و تجارب ارزشمند گذشته (بهویژه نبرد قهرمانانه خردادماه)، بیش از هر زمان دیگری آماده است و به هرگونه تعرض احتمالی، پاسخی فراگیر، قاطع و پشیمانکننده خواهد داد.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/01/12/27529239_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_bc6bfc974e2a100611778999b679d963.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ایران
به گزارش شیوا آبشناس حبرنگار اسپوتنیک در تهران، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت:
روابط جمهوری اسلامی ایران با روسیه و چین، پیوندی دیرینه و مبتنی بر احترام و منافع متقابل است. این مراودات و رایزنیها با قوت ادامه خواهد یافت.
همکاریهای دفاعی ما با این دو کشور، سابقهای طولانی داشته و ذیل موافقتنامههای راهبردی و بلندمدت تعریف شده است؛ از جمله "موافقتنامه جامع شراکت راهبردی" با روسیه که همکاریهای دفاعی یکی از ارکان کلیدی آن محسوب میشود.
روسیه و چین بهعنوان دو عضو دائم شورای امنیت، نسبت به صلح و امنیت بینالمللی دغدغهمند بوده و در قبال تحولات اخیر، ما در سطوح عالی با هر دو کشور در تماس نزدیک و مستمر هستیم تا مسئولیتهای بینالمللی در قبال ثبات منطقه بهدرستی ایفا شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن تاکید بر اینکه ایران به هرگونه تعرض نظامی پاسخی پشیمانکننده میدهد، بیان کرد:
ایران همچنان با یک جنگ ترکیبی همهجانبه مواجه است که در تداوم تعرضات نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا در خردادماه گذشته شکل گرفته است.
کشورهای منطقه بهخوبی آگاهند که ناامنی، پدیدهای "مسری" است و هدفِ این بیثباتیها صرفاً محدود به ایران نخواهد بود.
دغدغهای مشترک در میان همسایگان شکل گرفته است؛ چراکه هر دولتِ پایبند به صلح و حقوق بینالملل، موظف است موضعی روشن علیه تهدیدات ایالات متحده اتخاذ کند.
ایران با اتکا به توانمندیهای بومی و تجارب ارزشمند گذشته (بهویژه نبرد قهرمانانه خردادماه)، بیش از هر زمان دیگری آماده است و به هرگونه تعرض احتمالی، پاسخی فراگیر، قاطع و پشیمانکننده خواهد داد.