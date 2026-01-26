https://spnfa.ir/20260126/بقائی-همکاریهای-دفاعی-ایران-با-روسیه-و-چین-با-قوت-ادامه-مییابد-27651523.html

بقائی: همکاری‌های دفاعی ایران با روسیه و چین با قوت ادامه می‌یابد

بقائی: همکاری‌های دفاعی ایران با روسیه و چین با قوت ادامه می‌یابد

26.01.2026

به گزارش شیوا آبشناس حبرنگار اسپوتنیک در تهران، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت:روابط جمهوری اسلامی ایران با روسیه و چین، پیوندی دیرینه و مبتنی بر احترام و منافع متقابل است. این مراودات و رایزنی‌ها با قوت ادامه خواهد یافت.همکاری‌های دفاعی ما با این دو کشور، سابقه‌ای طولانی داشته و ذیل موافقت‌نامه‌های راهبردی و بلندمدت تعریف شده است؛ از جمله "موافقت‌نامه جامع شراکت راهبردی" با روسیه که همکاری‌های دفاعی یکی از ارکان کلیدی آن محسوب می‌شود.وی افزود:روسیه و چین به‌عنوان دو عضو دائم شورای امنیت، نسبت به صلح و امنیت بین‌المللی دغدغه‌مند بوده و در قبال تحولات اخیر، ما در سطوح عالی با هر دو کشور در تماس نزدیک و مستمر هستیم تا مسئولیت‌های بین‌المللی در قبال ثبات منطقه به‌درستی ایفا شود.سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن تاکید بر اینکه ایران به هرگونه تعرض نظامی پاسخی پشیمان‌کننده می‌دهد، بیان کرد:ایران همچنان با یک جنگ ترکیبی همه‌جانبه مواجه است که در تداوم تعرضات نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا در خردادماه گذشته شکل گرفته است.کشورهای منطقه به‌خوبی آگاهند که ناامنی، پدیده‌ای "مسری" است و هدفِ این بی‌ثباتی‌ها صرفاً محدود به ایران نخواهد بود.دغدغه‌ای مشترک در میان همسایگان شکل گرفته است؛ چراکه هر دولتِ پایبند به صلح و حقوق بین‌الملل، موظف است موضعی روشن علیه تهدیدات ایالات متحده اتخاذ کند.وی افزود:ایران با اتکا به توانمندی‌های بومی و تجارب ارزشمند گذشته (به‌ویژه نبرد قهرمانانه خردادماه)، بیش از هر زمان دیگری آماده است و به هرگونه تعرض احتمالی، پاسخی فراگیر، قاطع و پشیمان‌کننده خواهد داد.

ایران