25.01.2026
شانزدهمین نشست مجمععمومی مجمع مجالس آسیایی فرصتی برای مهار یکهتازی آمریکا در آسیاست
همگرایی پارلمانی کشورهای آسیایی مانع یکجانبهگرایی واشنگتن میشود.
به گزارش شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران، سلیمی عضو گروه پارلمانی بینالمجالس آسیایی مجلس شورای اسلامی در تشریح اهمیت شانزدهمین نشست مجمععمومی مجمع مجالس آسیایی (APA) گفت:
این اجلاس با حدود 20 هیئت پارلمانی از کشورهای مختلف در حال برگزاری است و نمایندگانی از اتحادیه بینالمجالس (IPU)، اتحادیه مجالس کشورهای عربی و همچنین برخی کشورهای آفریقایی نیز در این اجلاس شرکت میکنند.
این اجلاس از چند جهت حائز اهمیت است؛ نخست آنکه اجلاس سالیانه مجمععمومی محسوب میشود و تصمیمات مهمی که این مجموعه باید برای سال آینده اتخاذ کند، در همین نشست مطرح شده و مورد تصمیمگیری جدی قرار میگیرد.
علاوه بر مجمععمومی، کمیتههای تخصصی از جمله کمیته اقتصادی، کمیته بودجه، کمیته سیاسی و کمیته فرهنگی نیز جلسات جداگانهای خواهند داشت.
در مجمععمومی، نایبرئیس مجلس، سخنرانی خواهند داشت و همچنین رؤسای کمیتهها که چهار نفر از آنان از نمایندگان مجلس ایران هستند، در جلسات حضور یافته و نظرات جمهوری اسلامی ایران را درباره قطعنامهها و موضوعات مطرحشده اعلام خواهند کرد.
امروز جلسه شورای اجرایی و همچنین نشست هیئترئیسه مجمع مجالس آسیایی برگزار میشود.
هیئت جمهوری اسلامی ایران به دلایل متعددی از جمله درخواستهای متعدد کشورها برای دیدارهای دوجانبه، تقاضای برخی رؤسای مجالس و نواب رئیسها برای ملاقات و همچنین شرایط حساس کنونی منطقه و جهان در سطحی بالا در این اجلاس شرکت کرده است.
این اجلاس فرصتی مهم برای همفکری، هماهنگی و مقابله با روند خطرناک نقض قواعد بینالمللی است و مجمع مجالس آسیایی بهعنوان مجموعهای هماهنگ و همراه، میتواند در مسیر تحقق اهداف مشترک نقش مؤثری ایفا کند.