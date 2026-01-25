https://spnfa.ir/20260125/دیدار-معاون-وزیر-امور-خارجه-جمهوری-اسلامی-ایران-با-دستیار-رئیس-جمهور-آذربایجان-27638346.html
دیدار معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با دستیار رئیس جمهور آذربایجان
وحید جلالزاده، معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه ایران، در ادامه رایزنی های خود در باکو، با حکمت حاجیاف، دستیار رئیس جمهوری آذربایجان در... 25.01.2026, اسپوتنیک ایران
وحید جلالزاده، معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه ایران، در ادامه رایزنی های خود در باکو، با حکمت حاجیاف، دستیار رئیس جمهوری آذربایجان در امور سیاست خارجی، دیدار کرد.به گزارش شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران، در این دیدار در خصوص موضوعات در دستور کار دوجانبه و پیگیری تواقفات صورت گرفته بین مقامهای عالی دو کشور از جمله در جریان دیدارهای وزیر امور خارجه کشورمان با رئیس جمهور و سایر مقامهای جمهوری آذربایچان در سفر اخیر به باکو، همچنین برخی موضوعات مورد اهتمام مشترک در عرصه منطقهای گفتگو و تبادل نظر شد.دستیار رئیس جمهوری آذربایجان با ابراز رضایت از روند رو به گسترش روابط و همکاریهای دو کشور، بر اهمیت تسریع در اجرای طرحهای مشترک در بخشهای مختلف تاکید کرد.شایان ذکر است معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این دیداv همچنین با تشریخ حوادث اخیر در ایران متعاقب به به خشونت کشانده شدن اعتراضات مسالمت آمیز مردم توسط عناصر خشونتطلب وابسته به خارج که منجر به جان باختن تعدادی از هموطنان گردید، بر عزم راسخ دولت و مردم ایران برای صیانت و دفاع از استقلال، حاکمیت و امنیت ملی ایران تاکید کرد و حضور میلیونی آحاد مردم ایران در راهپیمایی 22 دی و تشییع شهدای اغتشاشات اخیر تبلور همبستگی و وحدت ملی دانست.جلال زاده با اشاره به سوابق مداخلات غیرقانونی و تجاوزگری آمریکا در عراق، افغانستان، سوریه و ونزوئلا، عنوان کرد تجربه نشان داده اینگونه اقدامات مغایر با حقوق بین الملل، منجر به ناامنی و بیثباتی و گسترش تروریسم و تهدیدات امنیتی برای دیگر کشورها شده است.حکمت حاجیاف نیز با اشاره به سیاست اصولی جمهوری آذربایجان مبنی بر ضرورت حفظ صلح و ثبات در منطقه اعلام کرد کشورش با هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی دیگر کشورها مخالف است.
ایران
