بهره‌ گیری از فناوری‌ های نوین و اصلاح فرآیندهای اداری، در اولویت برنامه‌ های آتی ایران
بهره‌ گیری از فناوری‌ های نوین و اصلاح فرآیندهای اداری، در اولویت برنامه‌ های آتی ایران
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به بررسی و تصویب موضوع بهره‌ گیری از فناوری‌ های نوین و اصلاح فرآیندهای اداری در جلسه اخیر شورای معاونین حفاظت محیط زیست استان تهران، گفت: بهره‌ گیری از فناوری‌ های نوین و اصلاح فرآیندهای اداری، در اولویت برنامه‌ های آتی این اداره کل قرار دارد.به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، حسن عباس نژاد در تشریح این خبر بیان داشت: در جلسه شورای معاونین این اداره کل، بر لزوم افزایش کارایی و اثربخشی سازمان تأکید شد و به همین منظور، برنامه جامع‌ تری برای ارتقای بهره‌ وری سازمانی در دستور کار قرار گرفت.وی همچنین اظهار داشت: در راستای این برنامه، در حال برنامه‌ ریزی برای استفاده گسترده از پهپادها به منظور پایش دقیق‌ تر مناطق حفاظت شده و شناسایی تخلفات زیست‌ محیطی هستیم.مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به بازنگری و اصلاح فرآیندهای اداری موجود، افزود: هدف از این اقدام تسهیل امور، کاهش بروکراسی و افزایش رضایت‌ مندی شهروندان است و این موضوع نیز در جلسه شورای معاونین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.عباس‌ نژاد با تأکید بر استفاده از سامانه‌ های هوشمند برای پایش کیفیت هوا و نرم‌ افزارهای تخصصی برای تجزیه و تحلیل داده‌ های زیست‌ محیطی، تصریح کرد: این اقدامات در راستای استفاده بهینه از منابع موجود و دستیابی به نتایج ملموس‌ تر در حفاظت از محیط زیست استان تهران صورت می پذیرند و جزئیات اجرایی آنها نیز در شورای معاونین بررسی شده است.
بهره‌ گیری از فناوری‌ های نوین و اصلاح فرآیندهای اداری، در اولویت برنامه‌ های آتی ایران

13:42 25.01.2026
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به بررسی و تصویب موضوع بهره‌ گیری از فناوری‌ های نوین و اصلاح فرآیندهای اداری در جلسه اخیر شورای معاونین حفاظت محیط زیست استان تهران، گفت: بهره‌ گیری از فناوری‌ های نوین و اصلاح فرآیندهای اداری، در اولویت برنامه‌ های آتی این اداره کل قرار دارد.
به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، حسن عباس نژاد در تشریح این خبر بیان داشت: در جلسه شورای معاونین این اداره کل، بر لزوم افزایش کارایی و اثربخشی سازمان تأکید شد و به همین منظور، برنامه جامع‌ تری برای ارتقای بهره‌ وری سازمانی در دستور کار قرار گرفت.
وی همچنین اظهار داشت: در راستای این برنامه، در حال برنامه‌ ریزی برای استفاده گسترده از پهپادها به منظور پایش دقیق‌ تر مناطق حفاظت شده و شناسایی تخلفات زیست‌ محیطی هستیم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به بازنگری و اصلاح فرآیندهای اداری موجود، افزود: هدف از این اقدام تسهیل امور، کاهش بروکراسی و افزایش رضایت‌ مندی شهروندان است و این موضوع نیز در جلسه شورای معاونین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
عباس‌ نژاد با تأکید بر استفاده از سامانه‌ های هوشمند برای پایش کیفیت هوا و نرم‌ افزارهای تخصصی برای تجزیه و تحلیل داده‌ های زیست‌ محیطی، تصریح کرد: این اقدامات در راستای استفاده بهینه از منابع موجود و دستیابی به نتایج ملموس‌ تر در حفاظت از محیط زیست استان تهران صورت می پذیرند و جزئیات اجرایی آنها نیز در شورای معاونین بررسی شده است.
