آیا یک ایران هسته ای موازنه (صلح) را به خاورمیانه بر می گرداند؟

آقای تاکر کارلسون اخیرا این سوال را مطرح کرده که :"آیا یک ایران هسته ای موازنه (صلح) را به خاورمیانه بر می گرداند"؟تاکر کارلسون یکی از روزنامه نگارانی که است که به حمایت از ترامپ معروف می باشد وجزو روزنامه نگارانی است که از قدیم فرصت آشنایی با او را داشته ام.وی نکته بسیار قابل تامل ای را مطرح کرده که شاید کلیدی هم به حساب آید.شش ماه پیش اسرائیل به ایران حمله کرد و امروزه می بینیم که ایالات متحده بر طبق جنگ می کوبد و با تهدید و وعده وعید و آژان کشی نیروهای خود را به سمت ایران گسیل داشته تا به ایران حمله کند.بحثی که امروزه بسیاری مطرح می کنند این است که احتمالا این حمله فقط برای آن باشد تا آمریکا بتواند برگه هایی برای ورود به مذاکرات با ایران به دست آورد.به هر حال سالها است در زمینه تحلیلگری سیاسی فعالیت دارم و همه تحلیلگران به خوبی می دانند اگر آنچه برخی ها تصور می کنند مبنی بر اینکه هدف آمریکا سرنگونی نظام در ایران است قطعا نیاز به حجم نیروی بسیار بسیار زیادتری است.در واقع هدف در حال حاضر این است که در برخی مناطق از ایران بتوانند مزدوران خود را جاگیر کنند، مثل کاری که در سرت و بنغازی (لیبی) و یا درعا و رقه و ادلب (سوریه کردند) و بعد ایران را وارد یک جنگ فرسایشی داخلی طولانی کنند که موجب آن شود که کلا کشور فرو بپاشد و امکان تجزیه آن فراهم گردد.به هر حال امروزه بسیاری این بحث را دارند که احتمالا اگر این عملیات موفق نباشد آنها دوباره دست به کار خواهند شد و تلاش خواهند کرد که با ضربات دیگر به هدف خود برسند.برخی باور دارند که برای جلوگیری از ادامه این روند باید کاری کرد که هزینه هرگونه عملیات بر علیه ایران بسیار سنگین باشد و خوب این ماجرا یعنی تلاش برای کشتن نیروهای آمریکایی و یا حمله به منافع اقتصادی آمریکا در منطقه و قطعا هدف قرار دادن بزرگترین پایگاه آمریکا در منطقه، یعنی اسرائیل است.خوب در چنین شرایطی احتمال اینکه ماجرا از یک عملیات ضربتی به یک جنگ تمام عیار کشیده شود هم بسیار زیاد می باشد و آن چیزی است که چندین دهه رویای نتانیاهو بوده، یعنی اینکه تا آخرین سرباز آمریکایی با ایران بجنگد و هزینه این جنگ بر دوش آمریکایی ها باشد.از سوی دیگر برخی باور دارند راهکار دیگری است که شاید مقداری سخت باشد اما عملی است و آن این است که ایران بمب هسته ای خود را بسازد و به سرعت چندین بمب دیگر را تولید کند و عملا می شود مانند ماجرای کره شمالی.با اینکه برخی از بابت اینکه ممکن است این ماجرا موجب فشارهای اقتصادی بیشتر بر ایران شود اما به هر حال نباید فراموش کرد که در حال حاضر هم ایران با انواع و اقسام تحریم ها که حتی بیشتر از کره شمالی است مواجه می باشد و به قول معروف می گویند مرگ یک بار شیون یک بار.تهدید رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر اینکه ایران را از روی کره زمین محو خواهند کرد را نباید نادیده گرفت و باید توجه داشت که این تهدید یعنی احتمال استفاده از تسلیحات هسته ای بر علیه ایران.همچنین باید به این نکته توجه داشته باشیم که اسرائیل هم امروزه تسلیحات هسته ای در اختیار دارد و حتی احتمال استفاده از آن بر علیه ایران وجود دارد و اگر چنین شود هیچ کس نیست که اسرائیل را مورد مواخذه قرار دهد و چه بسا حتی برخی کشورهای مدعی حمایت از حقوق انسان و حقوق بشر و حقوق حیوان و... برای اسرائیل دست هم بزنند که انسان و حیوان در ایران را کشته و کار را تمام کرده، همین اروپایی ها و یا آنهایی که در خارج کشور به دنبال حمله آمریکا و اسرائیل به ایران می باشند را می گویم.آیا فکر می کنید برای اینها مهم است که چند ملیون ایرانی بی گناه کشته شوند، مگر اگر آمریکا و اسرائیل حمله کنند موشک ها و تسلیحاتشان گزینش می کنند که چه کسی طرفدار نظام است و چه کسی مخالف نظام تا فقط طرفداران نظام را بکشند؟بسیاری باور دارند در چنین شرایطی بحث جنگ و تهدید نظامی به پایین ترین سطح تنزل پیدا می کند و همه سر عقل می آیند که اختلافات را از طریق دیپلماسی حل و فصل کنند و عملا به احتمال زیاد غرب آسیا با آرامش و صلح مواجه شود.

