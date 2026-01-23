https://spnfa.ir/20260123/چرا-بعضی-ها-تاریخ-نمی-خوانند-و-یاد-نمی-گیرن-27603965.html

چرا بعضی ها تاریخ نمی خوانند و یاد نمی گیرن؟

نیروهای دمکرات سوریه موسوم به قسد که اکثریت کرد هستند بیش از 12 سال با آمریکا برای جنگیدن با داعش* و دولت مرکزی سوریه همکاری کردند.آنهایی که پیگیر اوضاع سوریه بودند به خوبی می دانند که در برهه ای برخی کشورهای عربی با توجیه آمریکا شروع کردند در سوریه پول پاشی و با پرداخت ملیون ها دلار به افسران ارتش سوریه تلاش کردند که در ارتش سوریه دو دستگی ایجاد کنند و بعد هر کدام از اینها رفتند و گروهی از سربازان را به استخدام در آوردند تا با دولت مرکزی مبارزه کنند.در نهایت وقتی که آمریکایی ها دیدند که تکثر اینها نتیجه نخواهد داد به فکر افتادند که اینها را یک دست کنند و ارتش دمکراتیک سوریه را تشکیل دادند اما باز هم اینها در حد و قواره مقابله با ارتش سوریه نبودند و به این دلیل آمدند و کردهایی که در حال مبارزه با داعش برای حفظ جان و مال و ناموس خود بودند را مجاب کردند که به اینها بپیوندند و نیروهای دمکراتیک سوریه را تشکیل دهند.با توجه به اینکه تعداد کردها در این نیروها بسیار بیشتر بود طبیعتا فرماندهی اینها به کردها سپرده شد.آمریکایی ها به بهانه تامین هزینه این نیروها نفت مناطق کرد نشین سوریه را برداشت می کردند و در بازارها می فروختند و بخشی از این پولها را به قسد می دادند تا خرج اش در بیاید و بخش اعظم پولها را به بهانه تامین تسلیحات و لژستیک نیروها بر می داشتند.اصلی ترین مشکل کردهای سوریه این بود که دولت مرکزی غیر عرب ها را به عنوان شهروند به رسمیت نمی شناخت و اینها بدون هویت زندگی می کردند و خواهان آن بودند که شهروندی آنها به رسمیت شناخته شود و یک منطقه خود مختار مانند کردستان عراق داشته باشند.پس از سرنگونی دولت بشار الاسد کردها بسیار امیدوار شدند که خواسته های آنها محقق شود اما طبق گزارش هایی که روز گذشته از فحوای ملاقات فرمانده آنها "مظلوم عبدی" با "تاماس باراک" سفیر آمریکا در آنکارا و مسئول امور سوریه و لبنان منتشر شد ظاهرا باراک به عبدی گفته :"ما هیچ قول و وعده ای به شما ندادیم، شما به ما خدمت کردید حقوقتان را نیز گرفته ای و کار تمام شده، جمع کنید بروید خانه هایتان و کل مناطق تحت تصرف خود را به جولانی تحویل دهید".این در حالی است که کردها به خاطر حقوقی که از نفت خودشان دریافت می کردند با آمریکا و اسرائیل همکاری نمی کردند بلکه برای هدف دیگری می جنگیدند وگرنه که بشار الاسد هم چند سال قبل از سرنگونی فرمان دادن شهروندی به کردها را صادر کرده بود و آنها نیاز نداشتند به جنگ با او ادامه دهند.جالب اینکه اینها علاوه بر دولت مرکزی سوریه با جبهه النصره که فرمانده آن ابو محمد جولانی (احمد الشرع) هست نیز چندین سال در جنگ بودند و حالا آمریکا از آنها می خواهد که جمع کنند بروند خانه و همه چیز را تحویل جولانی بدهند.شاید بد نباشد آنهایی که به امامزاده آمریکا و امامزاده اسرائیل دخیل بسته اند یک بار دیگر عاقبت آنهایی که به این دو امامزاده دخیل بسته اند را مشاهده کنند و متوجه باشند اهداف آمریکا و اسرائیل فقط منافع خودشان است و سر به زنگاه همه اینها را مانند دستمال کاغذی دور خواهند انداخت و تصور نکنند که اگر آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کنند و اینها با آمریکا و اسرائیل همکاری کنند آنچه که اینها می خواهند بهشان خواهد رسید.نهایت اش محترمانه به آنها خواهند گفت :"کاری داشتیم، خدمتگذار نیاز داشتیم، نوکری تان را کردید مزدتان را گرفتید شما را به خیر ما را به سلامت".البته اگر حاضر شوند به نوکران احترام بگذارند و چنین چیزی را به آنها بگویند.*(سازمان تروریستی ممنوعه در روسیه)

