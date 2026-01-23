https://spnfa.ir/20260123/قرار-دادن-سپاه-در-فهرست-سازمانهای-تروریستی-در-اختیار-شورای-اتحادیه-اروپاست-27609273.html

قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی در اختیار شورای اتحادیه اروپاست

قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی در اختیار شورای اتحادیه اروپاست

اسپوتنیک ایران

کارشناس ایرانی، مصوبه اخیر پارلمان اروپا درباره قرار دادن سپاه پاسداران ایران در فهرست سازمان‌های تروریستی را حامل پیام سیاسی دانست. 23.01.2026, اسپوتنیک ایران

2026-01-23T17:16+0330

2026-01-23T17:16+0330

2026-01-23T17:16+0330

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e7/08/06/17174088_0:0:1220:686_1920x0_80_0_0_07880ee971ac23b318f13b7a4d3292d3.jpg

اندیشه کاظمی، پژوهشگر مسائل بین‌الملل، در ادامه گفت، پارلمان اروپا پیش‌تر نیز در سال 2022 تلاش مشابهی برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی انجام داد، اما به دلیل نبود اجماع در شورای اتحادیه اروپا این ابتکار به نتیجه نرسید. تصمیم نهایی در این زمینه در اختیار شورای اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو است که معمولاً با احتیاط بیشتری نسبت به تبعات امنیتی، حقوقی و دیپلماتیک چنین تصمیماتی عمل می‌کنند. کاظمی تصریح کرد، در خصوص مشروعیت این اقدام محل مناقشه جدی است. سپاه پاسداران بخشی از ساختار رسمی نیروهای مسلح دولت ایران می‌باشد که عضو سازمان ملل است و از نظر حقوقی قرار دادن یک نهاد دولتی در فهرست سازمان‌های تروریستی، بر اساس رویه‌های شناخته‌شده حقوق بین‌الملل و اصل حاکمیت دولت‌ها همخوانی ندارد. به همین دلیل، بسیاری از حقوقدانان اروپایی نیز هشدار داده‌اند که چنین اقدامی می‌تواند تبعات حقوقی سنگینی برای اتحادیه اروپا به‌همراه داشته باشد، از جمله ایجاد رویه‌ای خطرناک که در آینده علیه سایر دولت‌ها نیز قابل استفاده است. کاظمی در خصوص واکنش احتمالی ایران معتقد است که تهران الزاماً وارد چرخه هرگونه اقدام متقابل فوری نخواهد شد، مگر آنکه تصمیمی اجرایی و رسمی از سوی شورای اتحادیه اروپا اتخاذ شود. تجربه نشان داده است که سیاست خارجی ایران در قبال اروپا، در موقعیت های مشابه معمولاً ترکیبی از صبر، هشدار سیاسی و با احتمال کمتر استفاده از اهرم‌های حقوقی و منطقه‌ای بوده است.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60