کارشناس: ایران مال افرادی است که در آن می مانند و برای آن می جنگند

کارشناس: ایران مال افرادی است که در آن می مانند و برای آن می جنگند

دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در صحبت های خود در داووس در لابلای صحبت هایش اظهار داشت:" ایران می خواهد مذاکره کند و ما هم مذاکره خواهیم کرد". 22.01.2026, اسپوتنیک ایران

البته همه کارشناسان باور دارند نمی توان روی صحبت های علنی رئیس جمهوری آمریکا خیلی حساب باز کرد چرا که وی هر لحظه یک تصمیم می گیرد و حتی در برخی شرایط بحثی را به صورت ظاهری اعلام می کند اما در عمل هدف دیگری دارد.نمونه بسیار بارز این موضوع بحث مذاکراتی بود که ایران با آمریکا در عمان داشت و دو روز مانده به دور ششم مذاکرات و زمانی که دیگر همه چیز تمام شده بود تا یک توافق اعلام شود به یکباره اسرائیل به ایران شبیخون زد و ایالات متحده از اسرائیل حمایت کرد و بعد، طبق اظهار نظر رئیس جمهوری آمریکا، معلوم شد همه چیز هماهنگ شده بود.پس از اینکه اعتراضات در ایران تبدیل به اغتشاشات شد و مردم برای اینکه اعتراضات به حق شان توسط عوامل دشمن برای مقاصد شوم مصادره نشود از خیابان ها عقب نشستند و نیروهای امنیتی کنترل را در کشور به دست گرفتند، آنهایی که به دنبال سناریوی لیبی و سوریه برای ایران بودند یک بار دیگر از درد شکست فریاد های بنفش زدند و هیاهو راه انداختند که آمریکا باید به ایران حمله نظامی کند و ایالات متحده هم تحرکاتی نظامی که به نوعی تنش آفرین بود راه انداخت که موجب آن شد جهان نفس اش حبس شود که آیا قرار است یک جنگ جدید در منطقه راه بیافتد؟همه کارشناسان به خوبی می دانند ایران سالها است که خود را برای چنین مواجهه ای آماده کرده و اگر در جنگ 12 روزه آنها موفق شدند به ایران شبیخون بزنند قرار نیست که دوباره بتوانند چنین کاری کنند و اینبار ممکن است به قول معروف کار بیخ پیدا کند.طبق برخی گزارش ها حتی تماس ها میان ایرانی ها و آمریکایی ها برقرار شده و واسطه ها ملاقات هایی را انجام داده اند و بر عکس تصور این ایران است که برگه های بیشتری را برای مذاکرات دارد و آمریکا تلاش دارد با تهدید های خود بتواند برگه های جدیدی را کسب کند."همیشه بازنده ها" هم ابزار خوبی برای تامین منافع آمریکا و اسرائیل به حساب می آِیند، هر از گاهی آنها را به میدان می آورند و بعد رو سیاهی آنها نزد ملت را می خرند.نمی دانم برخی چی در مغزشون هست که فکر می کنند حمله آمریکا به ایران را تشویق کنند می توانند در کشور محبوبیت به دست آورند.اگر واقعا می خواهند بجنگند تشریف بیاورند ایران چرا رفته آند آن طرف آب می گویند لنگ اش کن و حمام خون را بیاندازید تا ما روی آن شنا کنیم و بیاییم ایران.اینها افرادی هستند که در سرتا ته زندگی شان شکست خورده اند و هر جا رفته اند با شکست مواجه شده اند و فکر می کنند حالا اگر آمریکا به ایران حمله کند و مردم را بکشد آنها می توانند بیایند ایران و جایی برای خود داشته باشند.ایران مال افرادی است که در آن می مانند و برای آن می جنگند نه برای بی ریشه ها و آنهایی که "همیشه بازنده" هستند و نه اینجا توانستند کاری کنند و نه آنطرف آب و حالا برای یک مشت دلار و یا گرفتن پناهندگی و یا ... حاضر می باشند برای نابودی کشور شعار بدهند و از دشمن بخواهند کشور را نابود کند.برخی آنقدر احمق هستند که حتی نمی توانند لابه لای صحبت های مقامات آمریکایی را متوجه شوند و فکر می کنند که آمریکا به دنبال سرنگونی نظام جمهوری اسلامی در ایران و سر کار آوردن آنها است در حالی که آمریکا بارها اعلام کرده که خواسته اش مذاکره و تعامل با همین نظام است و باور ندارد که مخالفین آنقدر درون کشور محبوبیت داشته باشند که بتوانند حکومت کنند.هنوز هم به امامزاده آمریکا و امامزاده اسرائیل دخیل بسته اید؟

