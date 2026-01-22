https://spnfa.ir/20260122/چرا-عراق-از-آمریکا-شکایت-نمیکند-27588194.html

چرا عراق از آمریکا شکایت نمیکند؟

اسپوتنیک ایران

آمریکا هنوز عراق را اشغال کرده، یعنی اکنون بزرگترین و مهمترین پایگاه نظامی – به جز عین الاسد که تخلیه کردند – هنوز فعال است و در بسیاری از پایگاه‌های عراق... 22.01.2026, اسپوتنیک ایران

2026-01-22T14:19+0330

گزارش و تحلیل

سیاسی

سید هادی سید افقهی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، در خصوص نمونه های دخالت آمریکا و اسرائیل در امور داخلی کشور های منطقه، به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت:آمریکایی‌ها در کل منطقه، دخالت می‌کنند. مردم متضرر از این دخالت‌ها اعلام می‌کنند، اما اینکه توسط حکومت‌هایشان، دولتمردانشان، حقوقدان‌هایشان این موضوع پیگیری شود، باید گفت که از آمریکا میترسند.بهترین شاهد و مثال عراق است. سال ۲۰۰۳ آقای جورج بوش پسر به دو اتهام – به دو بهانه – به عراق حمله کرد: یکی اینکه صدام در حال ساخت سلاح‌های کشتار جمعی است، و یکی اینکه صدام با سازمان تروریستی القاعده همکاری می‌کند و القاعده متهم به انفجار آن دو برج تجارت جهانی در نیویورک است، ما به عراق حمله می‌کنیم.وی افزود:به افغانستان حمله کردند. نه فقط کشتار کردند، بلکه آنجا ماندند. در افغانستان ۲۰ سال ماند.آمریکا هنوز عراق را اشغال کرده، یعنی اکنون بزرگترین و مهمترین پایگاه نظامی – به جز عین الاسد که تخلیه کردند – هنوز فعال است و در بسیاری از پایگاه‌های عراق آمریکا حاکم است. و همچنین در مسائل اقتصادی، در مسائل امنیتی، در مسائل سیاسی، علناً دخالت می‌کند.داعش را چه کسی ایجاد کرد؟به قول ترامپ که خطاب به خانم هیلاری کلینتون گفت: "شما داعش را به وجود آوردید" و این از زبان خودشان است. ولی مردم عراق، اگر بخواهند اکنون چنین گامی بردارند، چنین شکایتی بکنند – حالا چه مردم در مجامع رسمی، چه دولت خود عراق، یعنی آقای سودانی و یا نوری مالکی و دیگران) – آسیب میبینند.اکنون شاهرگ عراقی‌ها دست آمریکاست.سال ۱۹۹۰، صدام به کویت حمله کرد. ۱۷ قطعنامه شورای امنیت بر علیه صدام در آن زمان صادر کرد که همه الان لازم‌الاجراست، من جمله مسئله فروش نفت.به دستور شورای امنیت (که عراق هنوز تحت فصل هفت است)، نفتی که می‌فروشد، حق ندارد مستقیم پول و عایدات نفت را برگرداند به بانک مرکزی خودش.باید برود بانک مرکزی فدرال آمریکا؛ آمریکا، با هماهنگی – به اصطلاح به عنوان مجری قطعنامه‌ی شورای امنیت – قطره‌چکانی پول نفت را به مردم عراق می‌دهد.حالا اگر عراقی‌ها بخواهند شاخ و شانه بکشند، مثلاً تظاهرات کنند، بخواهند نیروهای آمریکا را اخراج بکنند، کافی است که این کمک را واریز نکند یا کم و زیاد بکند. الان مردم در گرو آمریکا هستند.سید هادی سید افقهی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، در ادامه ایران را بک کشور مستقل توصیف کرد و اظهار داشت:ایران یک کشور مستقل است، به تهاجمات، به حملات نظامی، به اعمال تروریستی پاسخ می‌دهد، برخورد می‌کند، مجازات می‌کند.ترامپ چقدر بر سر اعدام‌ها شاخ و شانه کشید تا قتل عام متوقف شود، و پس از آن گفت چون دیگر اعدام نمی‌کنند، من به ایران حمله نمی‌کنم. در حالی که اصلاً دلیلش چیز دیگری است. این‌ها از جای دیگر می‌ترسیدند و این کار را نکردن

