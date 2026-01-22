https://spnfa.ir/20260122/چرا-ایران-از-آمریکا-و-اسرائیل-شکایت-میکند-27587587.html
چرا ایران از آمریکا و اسرائیل شکایت میکند؟
چرا ایران از آمریکا و اسرائیل شکایت میکند؟
اسپوتنیک ایران
تمام جنایتهایی که آمریکاییها در حق ایران کردند – چه منافقین که الان به صورت غیابی، در واقع، سازمان منافقین در حال محاکمه است – جنایتهایشان با سند و مدرک در... 22.01.2026, اسپوتنیک ایران
2026-01-22T14:07+0330
2026-01-22T14:07+0330
2026-01-22T14:07+0330
گزارش و تحلیل
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/01/16/27584424_0:45:800:495_1920x0_80_0_0_04c044fd512b5f18f924bc5724bf5b79.jpg
سید هادی سید افقهی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، در خصوص توانایی اجرایی رای دادگاه های بین المللی در خصوص آمریکا و اسرائیل، به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت:یک "اما"ی بزرگ وجود دارد: مگر نه اینکه دیوان بینالمللی دادگستری و دیوان کیفری، مسئلهی غزه را محکوم کردند، حکم صادر کردند؟دیوان جنایتهای کیفری هم برای نتانیاهو و هم گالانت، وزیر سابق رژیم صهیونیستی حکم جلب صادر کرد. یا مثلاً پس از شکایت کشور جنوب آفریقا، ۲۷ کشور حمایت کردند از این شکایت و خود دیوان بینالمللی دادگستری هم اقرار کرد که آنچه که در غزه میگذرد، یک نوع نسلکشی است.این دادگاه ها ممکن است حتی حکم صادر کند. مشکل این است که احکامی که صادر میشود، رأی که اعلام میکند – حالا چه این دیوان باشد چه آن دیوان کیفری – ضمانت اجرا ندارد.وی ضمن تاکید بر اینکه حق، با گذر زمان، ساقط نمیشود، بیان کرد:تمام جنایتهایی که آمریکاییها در حق ایران کردند – چه منافقین که الان به صورت غیابی، در واقع، سازمان منافقین در حال محاکمه است – جنایتهایشان با سند و مدرک در دادگاه داخلی مطرح میشود. اینها قابل ثبت در دادگاههای جهانی است.تاریخ ما، نسلهای بعد از ما، وقتی این حوادث را بخوانند، میگویند: “حکومت ما، دولتمردان ما، حقوقدانهای ما چه کار کردند؟" شکایت کردند، پیگیری کردند، مطرح کردند.پس درسآموزی است و یک مسئلهی مستند برای نسل آینده که ما تسلیم نشدیم؛ شما هم تسلیم نشوید، پیگیری کنید. حالا، ضمانت اجرای آن اگر خودتان میتوانید، تقاص بگیرید، حق شماست و به آن مقابلهبهمثل میگویند. اگر نتوانستید، حداقل این را پیگیری کنید و اینها را به عنوان مجرم تعقیب کنید، مطرح کنید و رسوایشان کنید و معرفی کنید به جامعهی جهانی که اینها آدمهای جنایتکاری هستند، دخالتگر هستند و برخلاف شعارهایی که خودشان سر میدهند که "حق دخالت نداریم".ایران را چرا متهم میکنند؟چرا ایران را، تهدید میکنند؟چرا به ایران حمله میکنند؟میگویند: "ایران در منطقه، در امور کشورهای منطقه دخالت میکند".شما که دارید لشکرکشی میکنید. ایران که به هیچ کشوری حمله نکرده. شما تجاوز کردید، تأسیسات اتمی ما را، فرمانده نظامی ما را، دانشمندان اتمی را به شهادت رساندید، تخریب کردید و افتخار هم میکنید که ما این کار را کردیم.وی افزود:حتی آقای ترامپ، در یکی از مصاحبهی اخیرش گفت: "خوب شد ما قاسم سلیمانی که یک شخصیت بسیار مؤثر و قهرمان ملی بود را از میان برداشتیم تا منطقه امن بشه".سید هادی سید افقهی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، در ادامه بیان کرد:بنابراین، این جنایتها خوب است ثبت بشود، پیگیری بشود؛ چه در مجامع بینالمللی مثل شورای امنیت سازمان ملل، غیرمتعهدها، کنفرانس اسلامی.به هر حال، ما دنبال مجرم هستیم و با گذر زمان نمیگذاریم حقمان ضایع بشود. در تاریخ هم ثبت میشود. اما اینکه ضمانت اجرایی آن چگونه باشد – که یک سازوکاری باید واقعاً پیشبینی بشود – و این افراد در یک جایی باید توبیخ بشوند، باید هزینه بپردازند، این خیلی مهم است.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/01/16/27584424_41:0:760:539_1920x0_80_0_0_7684e16288ebd7e7853329cb0751212c.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
چرا ایران از آمریکا و اسرائیل شکایت میکند؟
تمام جنایتهایی که آمریکاییها در حق ایران کردند – چه منافقین که الان به صورت غیابی، در واقع، سازمان منافقین در حال محاکمه است – جنایتهایشان با سند و مدرک در دادگاه داخلی مطرح میشود. اینها قابل ثبت در دادگاههای جهانی است.
سید هادی سید افقهی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، در خصوص توانایی اجرایی رای دادگاه های بین المللی در خصوص آمریکا و اسرائیل، به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت:
یک "اما"ی بزرگ وجود دارد: مگر نه اینکه دیوان بینالمللی دادگستری و دیوان کیفری، مسئلهی غزه را محکوم کردند، حکم صادر کردند؟
دیوان جنایتهای کیفری هم برای نتانیاهو و هم گالانت، وزیر سابق رژیم صهیونیستی حکم جلب صادر کرد. یا مثلاً پس از شکایت کشور جنوب آفریقا، ۲۷ کشور حمایت کردند از این شکایت و خود دیوان بینالمللی دادگستری هم اقرار کرد که آنچه که در غزه میگذرد، یک نوع نسلکشی است.
این دادگاه ها ممکن است حتی حکم صادر کند. مشکل این است که احکامی که صادر میشود، رأی که اعلام میکند – حالا چه این دیوان باشد چه آن دیوان کیفری – ضمانت اجرا ندارد.
وی ضمن تاکید بر اینکه حق، با گذر زمان، ساقط نمیشود، بیان کرد:
تمام جنایتهایی که آمریکاییها در حق ایران کردند – چه منافقین که الان به صورت غیابی، در واقع، سازمان منافقین در حال محاکمه است – جنایتهایشان با سند و مدرک در دادگاه داخلی مطرح میشود. اینها قابل ثبت در دادگاههای جهانی است.
تاریخ ما، نسلهای بعد از ما، وقتی این حوادث را بخوانند، میگویند: “حکومت ما، دولتمردان ما، حقوقدانهای ما چه کار کردند؟" شکایت کردند، پیگیری کردند، مطرح کردند.
پس درسآموزی است و یک مسئلهی مستند برای نسل آینده که ما تسلیم نشدیم؛ شما هم تسلیم نشوید، پیگیری کنید. حالا، ضمانت اجرای آن اگر خودتان میتوانید، تقاص بگیرید، حق شماست و به آن مقابلهبهمثل میگویند. اگر نتوانستید، حداقل این را پیگیری کنید و اینها را به عنوان مجرم تعقیب کنید، مطرح کنید و رسوایشان کنید و معرفی کنید به جامعهی جهانی که اینها آدمهای جنایتکاری هستند، دخالتگر هستند و برخلاف شعارهایی که خودشان سر میدهند که "حق دخالت نداریم".
ایران را چرا متهم میکنند؟
چرا ایران را، تهدید میکنند؟
چرا به ایران حمله میکنند؟
میگویند: "ایران در منطقه، در امور کشورهای منطقه دخالت میکند".
شما که دارید لشکرکشی میکنید. ایران که به هیچ کشوری حمله نکرده. شما تجاوز کردید، تأسیسات اتمی ما را، فرمانده نظامی ما را
، دانشمندان اتمی را به شهادت رساندید، تخریب کردید و افتخار هم میکنید که ما این کار را کردیم.
حتی آقای ترامپ، در یکی از مصاحبهی اخیرش گفت: "خوب شد ما قاسم سلیمانی که یک شخصیت بسیار مؤثر و قهرمان ملی بود را از میان برداشتیم تا منطقه امن بشه".
سید هادی سید افقهی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، در ادامه بیان کرد:
بنابراین، این جنایتها خوب است ثبت بشود، پیگیری بشود؛ چه در مجامع بینالمللی مثل شورای امنیت سازمان ملل، غیرمتعهدها، کنفرانس اسلامی.
به هر حال، ما دنبال مجرم هستیم و با گذر زمان نمیگذاریم حقمان ضایع بشود. در تاریخ هم ثبت میشود. اما اینکه ضمانت اجرایی آن چگونه باشد – که یک سازوکاری باید واقعاً پیشبینی بشود – و این افراد در یک جایی باید توبیخ بشوند، باید هزینه بپردازند، این خیلی مهم است.