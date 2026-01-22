https://spnfa.ir/20260122/مصادیق-شکایت-ایران-از-آمریکا-و-اسرائیل-27586955.html
مصادیق شکایت ایران از آمریکا و اسرائیل
مصادیق شکایت ایران از آمریکا و اسرائیل
اسپوتنیک ایران
نتانیاهو و ترامپ خودشان اعتراف کردند: ما دخالت کردیم، ما فرماندهی کردیم، ما حمایت کردیم. چه در جنگ ۱۲ روزه که رسماً ترامپ اعلام کرد که من فرماندهی کردم و من به... 22.01.2026, اسپوتنیک ایران
2026-01-22T13:30+0330
2026-01-22T13:30+0330
2026-01-22T13:31+0330
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/285/95/2859589_0:182:3501:2151_1920x0_80_0_0_fa76208dc9c121b70926613b17f1b98a.jpg
سید هادی سید افقهی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، در خصوص تهیه ی پرونده ی حقوقی توسط ایران برای شکایت علیه آمریکا و اسرائیل در مجامع جهانی، به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت:بر اساس منشور سازمان ملل، هیچ کشوری حق دخالت در کشور دیگری را ندارد؛ چه برسد که آن دخالت از جنس حملهی نظامی باشد، یا حمایت از تروریسم باشد، یا ایجاد آشوب و ایجاد جنگ داخلی و تفرقه و ایجاد ناامنی روانی در کشور دیگر باشد. این به لحاظ منشور سازمان ملل کاملاً مخالف است و کشور متضرر از کشورهایی که دخالت میکنند، حمله میکنند، حتی محاصره یا تحریم غیرموجه قانونی میکنند، حق مراجعه به مراجع ذیربط – چه مجامع بینالمللی، چه مراکز حقوقی، قانونی، انسانی – را دارد. اینها همه قابل پیگیری است.وی تاکید کرد:نتانیاهو و ترامپ خودشان اعتراف کردند: ما دخالت کردیم، ما فرماندهی کردیم، ما حمایت کردیم. چه در جنگ ۱۲ روزه که رسماً ترامپ اعلام کرد که من فرماندهی کردم و من به اسرائیل کمک کردم، و همچنین در این عملیات تروریستی و داعشی اخیر.مقام حضرت معظم رهبری هم همین عنوان را دربارهی ترامپ مطرح فرمودند: "شما یک شخص مجرمی هستید". نفرمودند "متهم هستید".این عنوان مجرمیت، قطعاً در مراجع ذیصلاح حقوقی و قانونی قابل پیگیری است. پس این اصل، حق شکایت و مراجعه به مراجع حقوقی و قانونی – چه دیوان عدالت بینالمللی و چه دیوان لاهه و یا دادگاههای کیفری بینالمللی – این حق ایران است.سید هادی سید افقهی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، در ادامه بیان کرد:شواهد و قرائن هم از اعترافات خود ناتانیاهو و ترامپ است و هم دستگیرشدگانی که بعضی از آنها در خود سرزمین اشغالی توسط موساد یا سیآیای و حتی امآیسیکس انگلستان آموزش دیدند، مدیریت شدند، حمایت شدند.حتی در اوج اعمال تروریستی و آشوب، ترامپ وعده داد، گفت: "شما ادامه بدهید". دعوت به اشغال موسسات و نهادهای حکومتی کرد که بروید اشغال کنید. و همچنین گفت: "کمکها در راه است". منظورش همین سلاحها و پولها بود.وی افزود:همچنین مسئلهی هک کردن آسمان ایران که، با شکست مفتضحانهای روبرو شد از طریق کمکهای دولتهای روسیه و چین، در مقابل عملیاتهای الکترونیکی و فضای مجازی استارلینک آقای ایلان ماسک که وعده داده بود به ایرانیهای آشوبگر و تخریبگر: "ما برای شما اینترنت فراهم میکنیم".این مصادیق، شکایتها و عناوین شکایتی است که ایران میتواند هم به دیوان بینالمللی دادگستری و هم دیوان کیفری بینالمللی مراجعه کند و اعلام و مطرح کند.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/285/95/2859589_194:0:3305:2333_1920x0_80_0_0_e0752c9f31cb0984e725b62b0204f5e7.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصادیق شکایت ایران از آمریکا و اسرائیل
13:30 22.01.2026 (بروز رسانی شده: 13:31 22.01.2026)
نتانیاهو و ترامپ خودشان اعتراف کردند: ما دخالت کردیم، ما فرماندهی کردیم، ما حمایت کردیم. چه در جنگ ۱۲ روزه که رسماً ترامپ اعلام کرد که من فرماندهی کردم و من به اسرائیل کمک کردم، و همچنین در این عملیات تروریستی و داعشی اخیر.
سید هادی سید افقهی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، در خصوص تهیه ی پرونده ی حقوقی توسط ایران برای شکایت علیه آمریکا و اسرائیل در مجامع جهانی، به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت:
بر اساس منشور سازمان ملل، هیچ کشوری حق دخالت در کشور دیگری را ندارد؛ چه برسد که آن دخالت از جنس حملهی نظامی باشد، یا حمایت از تروریسم باشد، یا ایجاد آشوب و ایجاد جنگ داخلی و تفرقه و ایجاد ناامنی روانی در کشور دیگر باشد. این به لحاظ منشور سازمان ملل کاملاً مخالف است و کشور متضرر از کشورهایی که دخالت میکنند، حمله میکنند، حتی محاصره یا تحریم غیرموجه قانونی میکنند، حق مراجعه به مراجع ذیربط – چه مجامع بینالمللی، چه مراکز حقوقی، قانونی، انسانی – را دارد. اینها همه قابل پیگیری است.
نتانیاهو و ترامپ خودشان اعتراف کردند: ما دخالت کردیم، ما فرماندهی کردیم، ما حمایت کردیم. چه در جنگ ۱۲ روزه که رسماً ترامپ اعلام کرد که من فرماندهی کردم و من به اسرائیل کمک کردم، و همچنین در این عملیات تروریستی و داعشی اخیر.
مقام حضرت معظم رهبری هم همین عنوان را دربارهی ترامپ مطرح فرمودند: "شما یک شخص مجرمی هستید". نفرمودند "متهم هستید".
این عنوان مجرمیت، قطعاً در مراجع ذیصلاح حقوقی و قانونی قابل پیگیری است. پس این اصل، حق شکایت و مراجعه به مراجع حقوقی و قانونی – چه دیوان عدالت بینالمللی و چه دیوان لاهه و یا دادگاههای کیفری بینالمللی – این حق ایران است.
سید هادی سید افقهی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، در ادامه بیان کرد:
شواهد و قرائن هم از اعترافات خود ناتانیاهو و ترامپ است و هم دستگیرشدگانی که بعضی از آنها در خود سرزمین اشغالی توسط موساد یا سیآیای و حتی امآیسیکس انگلستان آموزش دیدند، مدیریت شدند، حمایت شدند.
حتی در اوج اعمال تروریستی و آشوب، ترامپ وعده داد، گفت: "شما ادامه بدهید". دعوت به اشغال موسسات و نهادهای حکومتی کرد که بروید اشغال کنید. و همچنین گفت: "کمکها در راه است". منظورش همین سلاحها و پولها بود.
همچنین مسئلهی هک کردن آسمان ایران که، با شکست مفتضحانهای روبرو شد از طریق کمکهای دولتهای روسیه و چین، در مقابل عملیاتهای الکترونیکی و فضای مجازی استارلینک آقای ایلان ماسک که وعده داده بود به ایرانیهای آشوبگر و تخریبگر: "ما برای شما اینترنت فراهم میکنیم".
این مصادیق، شکایتها و عناوین شکایتی است که ایران میتواند هم به دیوان بینالمللی دادگستری و هم دیوان کیفری بینالمللی مراجعه کند و اعلام و مطرح کند.