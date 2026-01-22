https://spnfa.ir/20260122/رشد-بیش-از--درصدی-تولید-برق-تجدیدپذیر-نسبت-به-سال-گذشته-27586584.html
رشد بیش از ۵٣ درصدی تولید برق تجدیدپذیر نسبت به سال گذشته
رشد بیش از ۵٣ درصدی تولید برق تجدیدپذیر نسبت به سال گذشته
شبکه برق ایران در حال عبور از زمستان بدون خاموشی است. 22.01.2026, اسپوتنیک ایران
بررسی آخرین گزارش هفتگی صنعت برق ایران نشان میدهد تولید برق تجدیدپذیر از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و به ۲.۵ میلیارد کیلوواتساعت رسیده است؛ رشدی که نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه برق کشور در شرایط محدودیت منابع آب و سوخت ایفا کرده است.به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، بر اساس گزارش تحلیلی و راهبردی صنعت برق منتهی به ۱۹ دیماه ۱۴۰۴، شبکه سراسری برق جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ارتقای توان مدیریتی، بهرهبرداری هماهنگ نیروگاهها، مدیریت منعطف سوخت و استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود، در وضعیت پایداری قابل اتکا قرار دارد و تداوم تأمین برق بدون اعمال خاموشی در ماههای سرد سال جاری، علیرغم خشکسالی و محدودیت سوخت، بیانگر تابآوری عملیاتی صنعت برق است.مطابق این گزارش، ظرفیت نصبشده نیروگاهی کشور به حدود ۹۸.۱ هزار مگاوات افزایش یافته است. نیروگاههای حرارتی با سهم حدود ۷۹.۷ درصدی همچنان ستون فقرات تولید برق کشور محسوب میشوند. در عین حال، سهم نیروگاههای تجدیدپذیر با ظرفیت حدود ۳۳۳۹ مگاوات (۳.۴ درصد از کل ظرفیت) روندی رو به رشد را تجربه میکند.ظرفیت نیروگاههای برقآبی کشور ۱۲ هزار و ۲۶۴ مگاوات و ظرفیت تولید پراکنده و دیزلی نیز ۳۲۹۶ مگاوات اعلام شده است.تولید ناویژه برق از ابتدای سال جاری تاکنون به ۳۳۸ میلیارد کیلوواتساعت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱.۳ درصد افزایش داشته است. در این میان، تولید برق حرارتی با رشد ۳.۱ درصدی به ۳۱۴.۵ میلیارد کیلوواتساعت رسیده و تولید تجدیدپذیرها جهشی بیش از ۵۳ درصدی را ثبت کرده است.در مقابل، تولید برقآبی به دلیل تداوم خشکسالی با کاهش قابل توجه حدود ۳۸ درصدی مواجه شده و تولید برق اتمی نیز افت ۲۳.۸ درصدی را نشان میدهد. همچنین تولید پراکنده و دیزلی با رشد ۳۶.۶ درصدی به ۶.۵ میلیارد کیلوواتساعت رسیده است.کارشناسان معتقدند رشد تولید حرارتی، تجدیدپذیر و پراکنده، نقش مؤثری در جبران کاهش منابع آب و حفظ تعادل تولید و مصرف برق کشور داشته و نشاندهنده حرکت تدریجی ساختار تولید برق به سمت انعطافپذیری و چابکی بیشتر است.بر اساس این گزارش، از ابتدای سال تاکنون مصرف گاز نیروگاهها به حدود ۶۲.۶ میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲ درصد افزایش داشته است. مصرف گازوئیل با کاهش ۹.۷ درصدی به ۷.۸ میلیارد لیتر رسیده، در حالی که مصرف نفت کوره با افزایش ۱۹.۳ درصدی، ۷.۷ میلیارد لیتر گزارش شده است.در خصوص مصرف نفت کوره توضیح اینکه همچنان که پیشتر اعلام شده است، هیچکدام از نیروگاه های استان تهران مازوت مصرف نمی کنند، تنها ١۴ واحد از بیش از ١۴٠ واحد نیروگاه حرارتی کشور قابلیت مصرف نفت کوره دارند که البته همگی همزمان نفت کوره مصرف نمی کنند و نیز در فصل سال جاری وزارت نفت مقدار قابل توجهی نفت کوره کم سولفور به نیروگاه ها تحویل داده است.این گزارش می افزاید، در بخش شبکه، طول خطوط انتقال و فوقتوزیع کشور به حدود ۱۳۷ هزار کیلومتر و ظرفیت پستها به حدود ۴۴۲ هزار مگاولتآمپر رسیده است. پروژههای حیاتی عبور از پیک مصرف سال ۱۴۰۴ پیشرفت قابل قبولی داشتهاند، اگرچه کارشناسان بر لزوم همترازسازی سرعت توسعه شبکه با رشد ظرفیت تولید تأکید دارند.
بررسی آخرین گزارش هفتگی صنعت برق ایران نشان میدهد تولید برق تجدیدپذیر از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و به ۲.۵ میلیارد کیلوواتساعت رسیده است؛ رشدی که نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه برق کشور در شرایط محدودیت منابع آب و سوخت ایفا کرده است.
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، بر اساس گزارش تحلیلی و راهبردی صنعت برق منتهی به ۱۹ دیماه ۱۴۰۴، شبکه سراسری برق جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ارتقای توان مدیریتی، بهرهبرداری هماهنگ نیروگاهها، مدیریت منعطف سوخت و استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود، در وضعیت پایداری قابل اتکا قرار دارد و تداوم تأمین برق بدون اعمال خاموشی در ماههای سرد سال جاری، علیرغم خشکسالی و محدودیت سوخت، بیانگر تابآوری عملیاتی صنعت برق است.
مطابق این گزارش، ظرفیت نصبشده نیروگاهی کشور به حدود ۹۸.۱ هزار مگاوات افزایش یافته است. نیروگاههای حرارتی با سهم حدود ۷۹.۷ درصدی همچنان ستون فقرات تولید برق کشور محسوب میشوند. در عین حال، سهم نیروگاههای تجدیدپذیر با ظرفیت حدود ۳۳۳۹ مگاوات (۳.۴ درصد از کل ظرفیت) روندی رو به رشد را تجربه میکند.
ظرفیت نیروگاههای برقآبی کشور ۱۲ هزار و ۲۶۴ مگاوات و ظرفیت تولید پراکنده و دیزلی نیز ۳۲۹۶ مگاوات اعلام شده است.
تولید ناویژه برق از ابتدای سال جاری تاکنون به ۳۳۸ میلیارد کیلوواتساعت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱.۳ درصد افزایش داشته است. در این میان، تولید برق حرارتی با رشد ۳.۱ درصدی به ۳۱۴.۵ میلیارد کیلوواتساعت رسیده و تولید تجدیدپذیرها جهشی بیش از ۵۳ درصدی را ثبت کرده است.
در مقابل، تولید برقآبی به دلیل تداوم خشکسالی با کاهش قابل توجه حدود ۳۸ درصدی مواجه شده و تولید برق اتمی نیز افت ۲۳.۸ درصدی را نشان میدهد. همچنین تولید پراکنده و دیزلی با رشد ۳۶.۶ درصدی به ۶.۵ میلیارد کیلوواتساعت رسیده است.
کارشناسان معتقدند رشد تولید حرارتی، تجدیدپذیر و پراکنده، نقش مؤثری در جبران کاهش منابع آب و حفظ تعادل تولید و مصرف برق کشور داشته و نشاندهنده حرکت تدریجی ساختار تولید برق به سمت انعطافپذیری و چابکی بیشتر است.
بر اساس این گزارش، از ابتدای سال تاکنون مصرف گاز نیروگاهها به حدود ۶۲.۶ میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲ درصد افزایش داشته است. مصرف گازوئیل با کاهش ۹.۷ درصدی به ۷.۸ میلیارد لیتر رسیده، در حالی که مصرف نفت کوره با افزایش ۱۹.۳ درصدی، ۷.۷ میلیارد لیتر گزارش شده است.
در خصوص مصرف نفت کوره توضیح اینکه همچنان که پیشتر اعلام شده است، هیچکدام از نیروگاه های استان تهران مازوت مصرف نمی کنند، تنها ١۴ واحد از بیش از ١۴٠ واحد نیروگاه حرارتی کشور قابلیت مصرف نفت کوره دارند که البته همگی همزمان نفت کوره مصرف نمی کنند و نیز در فصل سال جاری وزارت نفت مقدار قابل توجهی نفت کوره کم سولفور به نیروگاه ها تحویل داده است.
این گزارش می افزاید، در بخش شبکه، طول خطوط انتقال و فوقتوزیع کشور به حدود ۱۳۷ هزار کیلومتر و ظرفیت پستها به حدود ۴۴۲ هزار مگاولتآمپر رسیده است. پروژههای حیاتی عبور از پیک مصرف سال ۱۴۰۴ پیشرفت قابل قبولی داشتهاند، اگرچه کارشناسان بر لزوم همترازسازی سرعت توسعه شبکه با رشد ظرفیت تولید تأکید دارند.