کارشناس: ایران ماجرای ترور شهید سلیمانی را از طریق مجامع حقوقی بین المللی پیگیری خواهد کرد

اسپوتنیک ایران

دکتر عماد آبشناس، تحلیلگر سیاسی می نویسد: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اخیرا در اظهاراتی تعجب بر انگیر اظهار داشته که به نیروهای مسلح کشورش دستور داده "اگر... 21.01.2026, اسپوتنیک ایران

گزارش و تحلیل

سیاسی

این تحلیلگر در دنباله خاطرنشان می سازد: اگر ایران می خواست ترامپ را ترور کند بهانه های زیادی برای چنین کاری داشت که یکی از آنها ماجرای دستور او برای ترور شهید سلیمانی بود اما ایران چنین کاری را نکرد چون پایبند قوانین بین المللی می باشد و به دنبال آن بود و هست که از طریق مجامع حقوقی بین المللی ماجرای ترور شهید سلیمانی را پیگیری کند.البته بماند که مجامع بین المللی، از جمله حقوقی آن، فلج و تحت کنترل غرب می باشند.ولی خوب این اظهارات ترامپ نشان می دهد که حد اقل چنین بحثی در آمریکا مطرح شده و شاید هم به او گوشزد شده که آنچه برخی به دنبال آن هستند مثل تعرض به مقام معظم رهبری و یا حتی رئیس جمهوری ایران توسط آمریکا می تواند چنین عواقبی را نیز در بر داشته باشد و ممکن است ایران برای انتقام او را ترور کند.البته آنهایی که با مسایل جهان اسلام آشنایی دارند می دانند که به دلیل موقعیت رهبری تعرض به جان او توسط هر کسی که باشد می تواند موجب آن شود که نه فقط ایرانی ها بلکه همه آنهایی که پیرو ولایت فقیه و تشیع هستند به دنبال انتقام بروند و ماجرا مانند ترور شهید سلیمانی نخواهد بود و دستور دهنده ترور و مجریان و خانواده های آنها از انتقام در امان نخواهند بود.برخی کارشناسان بر این باور می باشند که شاید چنین مساله ای توسط لابی های اسرائیل در ایالات متحده در ذهن ترامپ و یا مقامات آمریکایی ترویج پیدا کرده و حتی این احتمال وجود دارد که آنها بخواهند ترامپ را ترور کنند و ماجرا را گردن ایران بیاندازند.همچنین نباید این نکته را فراموش کرد که در حال حاضر دشمنان ترامپ در داخل آمریکا و خارج آمریکا بسیار زیاد هستند و ایران فعلا در ته صف قرار دارد.دستور او برای دزدیدن رئیس جمهوری ونزولا و یا تهدید مقامات دیگر کشورهای آمریکای لاتین و یا... فضایی را ایجاد کرده که بسیاری از لاتین تبارها که در آمریکا کم هم نیستند به این سمت و سو بروند.حتی متحدین اروپایی آمریکا که فعلا در مخمصه سیاست های خصمانه آمریکا بر علیه آنها گیر کرده اند ممکن است دست به چنین کاری بزنند.فراموش نکنید که اوکراین سابقه بسیار درخشانی در انجام چنین کارهای دارد و ممکن است دست به چنین کاری بزند.داخل خود آمریکا هم امروزه بسیاری از اینهایی که دارند از آمریکا اخراج می شوند و یا تهدید به اخراج هستند ممکن است چنین کاری را بکنند.لیست بسیار طولانی است اما آنچه مسلم است ایران چنین چیزی را در برنامه های خود ندارد و سابقه ای در این ماجرا هم نداشته و ندارد.

