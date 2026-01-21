https://spnfa.ir/20260121/پایش-آلایندگی-خودروهای-سبک-تهران-همزمان-با-هفته-هوای-پاک-27570320.html

پایش آلایندگی خودروهای سبک تهران همزمان با هفته هوای پاک

اسپوتنیک ایران

معاون مدیرکل و رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران گفت: همزمان با هفته هوای پاک، طرح پایش وضعیت فنی و میزان آلایندگی خودروهای سبک در یکی از معابر شهر تهران...

گزارش و تحلیل

زهره عبادتی در تشریح این خبر بیان داشت: به مناسبت هفته هوای پاک و با شعار "نوسازی حمل ‌و نقل، نفس تازه"، اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران با مشارکت ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران و پلیس راهور تهران بزرگ، اقدام به پایش میدانی وضعیت فنی و آلایندگی خودروهای سبک عبوری در یکی از معابر پایتخت کرد.وی افزود: در این طرح، خروجی اگزوز خودروها اندازه‌ گیری شد و شاخص ‌هایی از جمله میزان کربن منواکسید (CO)، هیدروکربن‌ های نسوخته (HC) و اکسیژن خروجی به‌ منظور تشخیص عیوب فنی خودروها مورد بررسی قرار گرفت.عبادتی با اشاره به نتایج این پایش اظهار داشت: خوشبختانه بیشتر خودروهای بررسی ‌شده فاقد آلایندگی بودند، اما تعداد محدودی از خودروها دارای آلایندگی تشخیص داده شدند که برای رفع نقص و انجام معاینه فنی مجدد به مراکز مربوطه هدایت شدند.معاون مدیرکل و رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران در پایان با تأکید بر نقش شهروندان در کاهش آلودگی هوا خاطرنشان کرد: از همه شهروندان درخواست می ‌شود به ‌صورت دوره ‌ای به مراکز معاینه فنی خودرو مراجعه کرده و از سلامت فنی خودروی خود اطمینان حاصل کنند تا گامی مؤثر در بهبود کیفیت هوای شهر برداشته شود.

شیوا آبشناس

شیوا آبشناس

