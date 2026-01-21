پایش آلایندگی خودروهای سبک تهران همزمان با هفته هوای پاک
معاون مدیرکل و رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران گفت: همزمان با هفته هوای پاک، طرح پایش وضعیت فنی و میزان آلایندگی خودروهای سبک در یکی از معابر شهر تهران اجرا شد که نتایج آن نشان داد بیشتر خودروهای عبوری فاقد آلایندگی قابلتوجه بوده اند.
زهره عبادتی در تشریح این خبر بیان داشت: به مناسبت هفته هوای پاک و با شعار "نوسازی حمل و نقل، نفس تازه"، اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران با مشارکت ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران و پلیس راهور تهران بزرگ، اقدام به پایش میدانی وضعیت فنی و آلایندگی خودروهای سبک عبوری در یکی از معابر پایتخت کرد.
وی افزود: در این طرح، خروجی اگزوز خودروها اندازه گیری شد و شاخص هایی از جمله میزان کربن منواکسید (CO)، هیدروکربن های نسوخته (HC) و اکسیژن خروجی به منظور تشخیص عیوب فنی خودروها مورد بررسی قرار گرفت.
عبادتی با اشاره به نتایج این پایش اظهار داشت: خوشبختانه بیشتر خودروهای بررسی شده فاقد آلایندگی بودند، اما تعداد محدودی از خودروها دارای آلایندگی تشخیص داده شدند که برای رفع نقص و انجام معاینه فنی مجدد به مراکز مربوطه هدایت شدند.
معاون مدیرکل و رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران در پایان با تأکید بر نقش شهروندان در کاهش آلودگی هوا خاطرنشان کرد: از همه شهروندان درخواست می شود به صورت دوره ای به مراکز معاینه فنی خودرو مراجعه کرده و از سلامت فنی خودروی خود اطمینان حاصل کنند تا گامی مؤثر در بهبود کیفیت هوای شهر برداشته شود.
