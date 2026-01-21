https://spnfa.ir/20260121/سازمان-انتقال-خون-می-تواند-محور-توسعه-بانک-سلولهای-بنیادی-غیر-خویشاوند-در-ایران-باشد-27570402.html

سازمان انتقال خون می تواند محور توسعه بانک سلولهای بنیادی غیر خویشاوند در ایران باشد

سازمان انتقال خون می تواند محور توسعه بانک سلولهای بنیادی غیر خویشاوند در ایران باشد

اسپوتنیک ایران

رئیس پژوهشکده خون و سرطان و پیوند مغز استخوان بیمارستان شریعتی گفت:سازمان انتقال خون شبکه وسیع ودسترسی گسترده ای به مردم کشور در همه شهر ها دارد و به خاطر... 21.01.2026

2026-01-21T15:33+0330

2026-01-21T15:33+0330

2026-01-21T15:33+0330

دکتر قاسم جان بابایی رئیس پژوهشکده خون و سرطان و پیوند مغز استخوان بیمارستان شریعتی در حین اهدای خون ضمن اعلام این مطلب گفت: بیمارستان ما بزرگترین بخش پیوند منطقه را دارد که سالانه 400پیوند مغز استخوان در آن صورت می گیرد و تا کنون 10هزار پیوند مغز استخوان در این بیمارستان انجام شده است. دکتر جان بابایی افزود: این بیمارستان یکی از پر مصرف ترین مراکز استفاده از خون و فراورده های خونی است که از اهدا کنندگان سلول های بنیادی سازمان انتقال خون نیز برای درمان بیماران کمک می گیرد.وی که خود اهدا کننده مستمر خون است تاکید کرد: خون و انواع فراورده های آن برای بیماران نیازمند پیوند مورد استفاده قرار می گیرد و ما یکی از مراکز اصلی مصرف فراورده های خونی هستیم و کاملا به اهمیت و ضرورت وجود خون و فراورده های آن برای درمان بیماران واقفیم. این محصولات زندگی بخش تنها در رگهای مردمانی جریان دارد که اهدا کننده خون هستند و هیچ جایگزینی ندارد. وی افزود: از مصرف کنندگانی که نیاز مستمر به خون و فراورده دارند می توانم به بیماران مبتلا به سرطان خون اطفال، بالغین، لنفاوی، لوسمی، کبد، معده و ... اشاره کنم. این عزیزان به علت شیمی درمانی به خون و فراورده ای آن نیاز پیدا می کنند و برای تاثیر گذار بودن داروها نباید بیمار در شرایط کم خونی شدید باشد.وی در مورد نقش سازمان انتقال خون در تامین سلولهای بنیادی غیر خویشاوند که هم اکنون در مراکز سپاس کشور انجام می شود گفت: ایران گوناگونی نژآدی زیادی دارد، حضور اقوام مختلف در ایران سبب وجود تنوع HLA می شود و داشتن بانک اهدا کنندگان قوی نه تنها برای کشور خودمان موثر است بلکه برای توریسم سلامت نیز واجد اهمیت است و سازمان انتقال خون در سراسر کشور به اهدا کنندگانی از همه اقوام و نژادها دسترسی دارد که بهترین شرایط برای توسعه بانک HLA به شمار می رود.دکتر جان بابایی گفت: گیرنده ها و دهنده های سلول بنیادی ممکن است فراتر از مرزهای یک کشور باشند زیرا در این منطقه هم نژادی میان مناطق هم جوار در دو سوی مرزها وجود دارد.گفتنی است آزمایش HLA یا آنتی ژن لکوسیت انسانی یکی از آزمایش‌های تخصصی و مهم در علم پزشکی است که به بررسی نوع خاصی از پروتئین‌ها به نام پروتئین‌های HLA می‌پردازد. این پروتئین‌ها نقش اساسی در عملکرد سیستم ایمنی ایفا می‌کنند. پروتئین‌های HLA می‌توانند ویژگی‌های ژنتیکی را از پدرو مادر به فرزند منتقل کنند و درشناسایی سلول‌های خودی از غیرخودی توسط سیستم ایمنی نقش دارند و برای پیوند موفق باید HLA اهدا کننده و گیرنده سلول بنیادی با هم تطابق داشته باشد.

