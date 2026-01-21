https://spnfa.ir/20260121/دلیل-مخالفت-کشورهای-منطقه-با-حمله-آمریکا-به-ایران-27572329.html

دلیل مخالفت کشورهای منطقه با حمله آمریکا به ایران

دلیل مخالفت کشورهای منطقه با حمله آمریکا به ایران

علیرغم همه اختلافاتی که طی چند دهه گذشته میان ایران و برخی کشورهای منطقه وجود داشته اما همه بدون استثنا با هرگونه حمله توسط ایالات متحده به ایران به شدت مخالف... 21.01.2026

آنچه برای همه مسجل است این می باشد که آمریکا به هیچ وجه به خاطر چشم و ابروی مردم ایران کاری را نخواهد کرد و چنین حمله ای قطعا موجب واکنش ایران به آن خواهد بود و این ماجرا می تواند همه کشورهای منطقه را درگیر کند.همه هم به خوبی می دانند که تنها اسرائیل از چنین حمله ای منتفع خواهد شد و نتانیاهو بیش از 20 سال تلاش کرده بود روسای جمهوری آمریکا را متقاعد کند پس از عراق به ایران حمله کنند و تا آخرین سرباز آمریکایی با ایران بجنگد اما موفق نشده بود چنین کاری کند.همه کشورهای منطقه مطمئن هستند پس از اتفاقاتی که در غزه رخ داد اسرائیل به شدت به دنبال گسترش هژمونی خود در منطقه است و تنها سد ای که در مقابل اسرائیل وجود دارد ایران است.آنها به خوبی می دانند هر گونه حمله ای توسط آمریکا به ایران، آنگونه که اسرائیل می خواهد، می تواند موجب ایجاد بی ثباتی در این کشور شود و در نهایت این بی ثباتی به کل منطقه گسترش پیدا خواهد کرد.اسرائیل و آمریکا به هیچ وجه تمایل ندارند یک ایران قدرتمند یکپارچه وجود داشته باشد و به این دلیل مبنای نقشه آنها بر این اساس است که با انجام عملیات نظامی و بمباران هوایی نیروهای مسلح و دولت مرکزی ایران را تضعیف کنند و بعد همان سناریوی لیبی و یا سوریه را در ایران پیاده کنند و از چند جهت عوامل خود را وارد ایران کنند تا کل ایران درگیر جنگ های فرسایشی داخلی شود، دقیقا مشابه آن اتفاقاتی که در سوریه و لیبی افتاد.آنها دو بار تلاش کردند طی چند ماه گذشته این کار را انجام دهند، اول در جنگ 12 روزه باور داشتند با ترور فرماندهان نظامی و برخی شخصیت های سیاسی می توانند این کار را انجام دهند و مزدورانشان قول داده بودند که بلا فاصله پس از انجام ترورها خیابان ها به هم خواهد ریخت.این اتفاق رخ نداد.اعتراضات اخیر مردم بر علیه گرانی و افزایش افسار گسیخته قیمت ارز فرصت مناسبی برای آنها بود تا دوباره تلاش خود را انجام دهند و اینبار مزدوران آنها دست به کار شدند تا با کشتن معترضین و ماموران امنیتی در ایران آشوب به پا کنند، دقیقا مانند کاری که در درعا (سوریه) و یا بنغازی (لیبی) انجام دادند، ولی بر عکس تصور آنها اینبار هم آنها با ناکامی مواجه شدند.دلیل اصلی شکست های آنها این است که مزدورانشان نتوانسته اند در میان مردم ایران جایگاهی پیدا کنند و نیروهای مسلح و امنیتی ایران یکپارچه برای دفاع از مملکت متحد مانده اند در حالی که در لیبی و سوریه آنها موفق شدند بسیاری از ارتشیان و نیروهای امنیتی را با پرداخت مبالغی بخرند.جالب اینکه در نهایت سوریه را تحویل فردی دادند که اسما در لیست تروریستی آنها قرار داشت و هیچ کدام از آنهایی که از ارتش جدا شدند و به آنها پیوستند و به مردم و کشور خود خیانت کردند جایگاهی در حکومت جدید نداشتند.حال آنها تلاش دارند با استفاده از ابزار نظامی شرایط مناسب برای پیاده کردن پروژه "سناریو لیبی" (طبق گفته نتانیاهو در دفتر بیضی شکل کاخ سفید) پیاده کنند و کشورهای منطقه مطمئن هستند اگر چنین سناریویی در ایران پیاده شود در بقیه کشورهای منطقه نیز پیاده خواهد شد چون بقای اسرائیل گروی ضعیف بودن همه کشورهای منطقه و تشکیل اسرائیل بزرگ گروی تجزیه کشورهای منطقه می باشد.

