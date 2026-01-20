https://spnfa.ir/20260120/گفتوگوی-تلفنی-ولایتی-با-نوری-مالکی-درباره-تحولات-منطقهای-27559080.html

گفت‌وگوی تلفنی ولایتی با نوری مالکی درباره تحولات منطقه‌ای

گفت‌وگوی تلفنی ولایتی با نوری مالکی درباره تحولات منطقه‌ای

به گزارش شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران

دکتر ولایتی در این گفت‌وگو، پیروزی ملت بزرگ عراق در انتخابات پارلمانی اخیر و حضور پرشور آنان را تبریک گفت و افزود: "این پیروزی که تحت مدیریت و هدایت بزرگانی مانند جنابعالی محقق شد، موجب تقویت موضع عراق در منطقه و جهان گردیده است.وی در ادامه با اشاره به تحولات اخیر در ایران، خطاب به مالکی گفت: "قطعاً از حوادث اخیر در ایران و موضع‌گیری‌های روشن مقام معظم رهبری در این زمینه مطلع هستید که ایشان شکست آمریکا به دست ملت ایران در این حادثه را در ادامه شکست‌های قبلی آن کشور و رژیم صهیونیستی در جنگ 12 روزه دانستند و تأکید کردند که دشمن با مقدمات گسترده، این توطئه را برای اهداف بزرگ‌تری به راه انداخت، اما ملت ایران آن را خنثی کرد. با این حال، این کافی نیست و آمریکا باید پاسخ‌گوی اقدامات خود باشد."دکتر ولایتی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب افزود: "مقام معظم رهبری فرمودند به توفیق الهی ملت ایران همانطور که کمر فتنه را شکست ، کمر فتنه گر را هم باید بشکند .دکتر ولایتی سپس تصریح کرد: "به لطف عنایت الهی، این توطئه خنثی شد، اما مبارزه با رژیم صهیونیستی و آمریکا با جدیت بیشتری ادامه خواهد یافت. این حادثه تنها علیه ایران نبود، بلکه توطئه‌ای علیه کل منطقه محسوب می‌شود و ان‌شاءالله ایران، عراق، حزب‌الله لبنان، فلسطین و انصارالله یمن در برابر تمامی مستکبران، به ویژه صهیونیست‌ها، ایستادگی خواهند کرد."دکتر ولایتی همچنین از عزم دولت و ملت عراق برای اخراج نیروهای آمریکایی و ناتو از عراق و خاتمه دادن به اشغال عراق توسط این نیروها حمایت کرد و حفظ تمامیت ارضی، رفاه و پیشرفت مردم عراق را از اولویت‌های مهم منطقه‌ای جمهوری اسلامی برشمرد.نوری مالکی نیز در پاسخ، ضمن تشکر از دیدگاه‌های دکتر ولایتی برای ایشان، گفت: "ان‌شاءالله هیچ آشوب و توطئه‌ای نه در عراق و نه در ایران باقی نخواهد ماند، زیرا هرگونه حادثه‌ای در ایران، تأثیر مستقیمی بر عراق و کل منطقه خواهد داشت."

