چرا آفریقایی هایی که 40% ثروت جهان را دارند در فقر به سر می برند

اسپوتنیک ایران

طبق آمار و ارقام بیش از 40% منابع طبیعی جهان در قاره آفریقا وجود دارد و اصولا آفریقایی ها با توجه به این منابع طبیعی باید امروزه در رفاه و ثروت زندگی کنند اما... 20.01.2026, اسپوتنیک ایران

گزارش و تحلیل

سیاسی

زمانی استاندارد زندگی در لیبی جزو بالاترین استانداردهای جهان بود اما غربی ها که تحمل دیدن این سطح زندگی را برای مردمانی آفریقایی نداشتند وارد چالش با معمر القذافی شدند و بعد از اینکه قذافی را وادار کردند برنامه هسته ای خود را تفکیک کند و تسلیحات و موشک های خود را تحویل دهد لیبی را نابود کردند.شاید بسیاری ندانند اما در همان گیر و دار آنها فردی را پیدا کردند که ادعا کرد نوه ملک ادریس سنوسی (آخرین پادشاه لیبی) است و حق پادشاهی در لیبی دارد، در حالی که تنها فرزند سنوسی پس از تولد از دنیا رفته بود.و از همه جالب تر اینکه بسیاری مردمان لیبی وی را پادشاه به حق خود می دانستند و تلاش داشتند او را شاه کنند و برای برگشتن او شعار می دادند.بعد از اینکه قذافی سقوط کرد هم اروپایی ها طرف را نیست کردن و شروع کردن غنایم را تقسیم کردن و امروز همه نفت لیبی را مفت بر می دارند و می برند و فقط به شبه نظامیان از همان پول حقوق می دهند تا به جنگ با هم ادامه دهند.این را گفتم چون اوضاع در کل قاره آفریقا به همین شکل است.اینها قرن ها است با ایجاد تفرقه میان مردمان آفریقایی موجبات راه افتادن جنگ های قبیله ای و قومی را فراهم کرده اند و به عنوان میانجی گر بی طرف میان آنها حضور دارند و مدام کاری می کنند اینها نتوانند با هم تعامل کنند و به جنگ ادامه دهند.حدود چهارده سال پیش اجلاس سران عدم تعهد در تهران برگزار شد من مسئولیت همراهی با چند رهبر این کشورها را داشتم و خوب طبیعتا با هم گپ و گفت هم داشتیم.یکی از آنها تعریف می کرد که چندین دهه است چوب جنگل های کنگو قطع می شود و به بلژیک ارسال می شود و آنها با آن دسته بیل می سازند و به کنگو می فرستند.گفتم این چه کاری است مگر شما خودتان نمی توانید دسته بیل بسازید.گفت چرا که می توانیم اما به ما اجازه نمی دهند و می گویند اگر دست بیل بسازید خطرناک است چون ممکن است از آن برای دعوا و درگیری استفاده کنید و قطع باید ما دسته بیل را بسازیم و به شما بفروشیم.احتمالا بسیاری از خوانندگان بدانند که اگر اورانیوم نیجر نباشد امروزه اروپا برق نمی توانست داشته باشد و فرانسوی ها کل اورانیوم نیجر را برای خودشان برداشته بودند.چند سال پیش در نیجر کودتا شد و ارتشی ها قدرت را در دست گرفتند و اعلام کردند که می خواهند خودشان اورانیوم را بفروشند و پول آن را دریافت کنند.فرانسه و دیگر کشورهای غربی اعلام کردند هر شرکتی از نیجر اورانیوم خریداری کند تحریم خواهد شد.جالب اینکه حاکمان نیجر که دیدند جلوی صادراتشان گرفته شده به سمت افزایش تولید و صادرات انبه رفتند.همین شرایط در کل قاره آفریقا کم و بیش هست.در سودان به آنها گفتند عمر البشیر را سرنگون کنید و عضو پیمان ابراهیمی شوید و اسرائیل را به رسمیت بشناسید تا همه مشکلات شما حل شود.امروز اوضاع سودان را ببینید.یعنی از طلا گرفته تا آهن و معادن کمیاب و الماس و نقره و چوب و مس و ... همه چیز دارند اما مدام با هم درگیر هستند چون استعمار بذر فتنه را در میان آنها کاشته و خودشان هم شعور سیاسی نداشتند که متوجه ماجرا شوند و دیگر کاری نمی توانند انجام دهند، تا ابد الدهر با هم درگیر هستند.

