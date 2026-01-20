https://spnfa.ir/20260120/نقش-کلیدی-سرشماری-حیات-وحش-در-مدیریت-و-حفاظت-زیستگاهها-در-ایران-27557899.html
نقش کلیدی سرشماری حیات وحش در مدیریت و حفاظت زیستگاهها در ایران
اسپوتنیک ایران
2026-01-20T16:24+0330
گزارش و تحلیل
ایران
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز با تأکید بر نقش کلیدی سرشماری حیات وحش در مدیریت و حفاظت زیستگاهها گفت: آماربرداری دقیق و تحلیل دادههای حاصل از مشاهدات میدانی، زیربنای برنامهریزی مؤثر برای حفاظت، ارتقای زیستگاهها و صیانت از تنوع زیستی می باشد.به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، قربانعلی محمدپور، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز، با تأکید بر اهمیت سرشماری حیات وحش اظهار کرد: سرشماری بر پایه آمار مشاهداتی، یکی از روشهای ارزشمند و رایج در سراسر جهان برای برنامهریزی دقیق در حوزه زیستگاهها و مدیریت داشتههای حیات وحش است.وی در ادامه افزود: در اجرای این طرح، کارشناسان محیط زیست و محیطبانان با همکاری جوامع محلی و سمن ها با حضور میدانی در زیستگاهها، نسبت به جمعآوری دادههای دقیق از وضعیت جمعیتی گونههای جانوری اقدام نموده تا تصویر روشنی از شرایط زیستگاههای استان در فصل زمستان حاصل شود.محمدپور بیان کرد: در این سرشماریها، نسبتهای سنی و جنسی جمعیت گونهها مورد بررسی قرار میگیرد و تحلیل این آمارها نقش بسیار مهمی در برنامهریزی و مدیریت حیات وحش خواهد داشت.مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز با اشاره به هدف سرشماری حیات وحش اظهار داشت : برآورد دقیق جمعیت گونههای شاخص جانوری، پایش تغییرات جمعیتی نسبت به سالهای گذشته، شناسایی تهدیدها و نقاط آسیبپذیر زیستگاهها و تأمین دادههای علمی برای برنامهریزیهای حفاظتی آینده از مهمترین اهداف اجرای این طرح می باشد و بر همین مبنا، پس از پایان سرشماری می توان برای سالهای آتی برنامهریزی دقیقی با هدف بهبود شرایط زیستگاه، کنترل یا افزایش جمعیت گونهها و ارتقای غنای زیستگاهی صورت پذیرد.محمدپور در پایان تاکید کرد : سرشماری پرندگان مهاجر آبزی و نیمه آبزی درمنطقه شکار ممنوع تالاب صالحیه و سایر مناطق آبی استان نیز در هفته جاری ادامه خواهد یافت.
ایران
نقش کلیدی سرشماری حیات وحش در مدیریت و حفاظت زیستگاهها در ایران
برآورد دقیق جمعیت گونههای شاخص جانوری، پایش تغییرات جمعیتی نسبت به سالهای گذشته، شناسایی تهدیدها و نقاط آسیبپذیر زیستگاهها و تأمین دادههای علمی برای برنامهریزیهای حفاظتی آینده از مهمترین اهداف اجرای این طرح می باشد.
