معترضانی که در لندن به پلیس حمله می کنند در تهران چه کار می کنند؟

اسپوتنیک ایران

بعضی وقت ها در محافل دیپلماتیک دیپلمات ها سوال می کنند که چرا اینقدر ایرانی های خارج کشور به دنبال سرنگونی حکومت در ایران می باشند؟

گزارش و تحلیل

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0b/0b/26427874_0:41:800:491_1920x0_80_0_0_6aea77e05d4fd69478d89983d4985a10.jpg

چند روز پیش تعدادی افراد که ادعا داشتند ایرانی هستند در مقابل سفارت ایران در لندن تظاهرات به پا کردند پلیس انگلیس هم برای حفظ نظم و امنیت دور و بر سفارت مستقر شد ولی به یکباره به یکباره برخی تظاهرات کنندگان به پلیس حمله کردند و تلاش کردند وارد سفارت شوند.طبق گزارش پلیس انگلیس تعدادی از نیروهای پلیس لندن زخمی شدند و حد اقل چهار نفر آنها در بیمارستان بستری می باشند و پلیس انگلیس عملیات جستجو و بازداشت وسعی را برای بازداشت عوامل حمله وعموما تظاهر کنندگان انجام داده.طبق گزارش پلیس لندن تعدادی از بازداشت شدگان اصلا ایرانی نبوده اند و توسط برخی اجیر شده بودند که در تظاهرات شرکت کنند و ظاهرا در حمله به پلیس مشارکت نداشته اند و فقط کارشان بالا بردن پرچم و تکرار شعار بوده که حتی برخی از آنها اصلا فارسی بلد نبودند و فقط تعدادی شعار را به آنها یاد داده بودند تا حفظ کنند و تکرار کنند.حال شما فکرش با بکنید که اینکه در لندن این کارها را می کند در تهران چه کارهایی می کند و توقع این است که در تهران با چنین فردی چه برخوردی شود؟برخی از دوستان خبرنگار انگلیسی که پیگیر این ماجرا بودند اظهار می داشتند، تعدادی از آنهایی که ایرانی الاصل بودند و در حمله به پلیس دخالت داشتند ادعا کردند که سالها است از ایران خارج شده اند و به امید پناهندگی به انگلیس آمده اند و چند سالی در فرانسه تلاش داشتند که به صورت قاچاقی خودشان را به انگلیس برسانند و پس از اینکه به انگلیس رسیدند دیده اند که شرایط پناهندگی در انگلیس بسیار سخت شده و احتمال دیپورت کردن آنها به یکی از کشورهای آفریقایی و یا بازگرداندن آنها به ایران وجود دارد و برخی به آنها پول داده بودند و گفته بودند در این تظاهرات شرکت کنند و اگر بتوانند وارد سفارت شوند و پرچم شیر و خورشید را بالای سفارت قرار دهند و یا سفارت را به آتش بکشند آنوقت به عنوان افرادی که مخالف حکومت ایران هستند و در صورت بازگشت به ایران جانشان در خطر خواهد بود انگلیس مجبور است به آنها پناهندگی خواهد داد و آنها برایشان وکلای حاذق ای را استخدام خواهند کرد تا کارشان را انجام دهند.به گفته این خبرنگاران پس از اینکه پلیس انگلیس اینها را بازداشت کرده آنهایی که وعده های کذایی به اینها داده بودند نا پدید شدند و شماره تلفن های آنها جعلی از آب در آمده (به نام افراد دیگری بوده) و حالا احتمالا چند سالی زندان بروند و بعد به ایران دیپورت شوند یا اینکه انگلیس آنها را به شاخ آفریقا بفرستد، البته بدون هیچ سرپناهی و اگر اینها چنین کاری را نکرده بودند امکان داشت انگلیس حد اقل اینها را به کمپ های پناهندگان در آفریقا بفرستد.البته این ماجرا یک نمونه از وضعیت بسیاری ایرانی هایی است که امروزه در کشورهای غربی حضور دارند.بعضی وقت ها در محافل دیپلماتیک دیپلمات ها سوال می کنند که چرا اینقدر ایرانی های خارج کشور به دنبال سرنگونی حکومت در ایران می باشند؟نکته ای که همه اینها روی آن متفق القول هستند این می باشد که بسیاری ایرانی ها در کشورهای غربی آدم های بسیار موفقی هستند و آنهایی که آدم های موفق می باشند هیچ کدام در هیچ یک از فعالیت های ضد حکومت در ایران مشارکت ندارند و یا حتی اگر مشارکت داشته باشند با احتیاط حضور پیدا می کنند ولی تحقیقات نشان داده بدون استثنا اکثر اینهایی که در تظاهرات ضد حکومتی شرکت می کنند (جدا از غیر ایرانی ها) افراد سرخورده ای هستند که تصور می کردند با مهاجرت به کشورهای دیگر زندگی مرفهی را تجربه خواهند کرد و اگر به بهانه مخالفت با نظام پناهندگی بگیرند تا ابد الدهر به عنوان پناهنده سیاسی حقوق و مزایا دریافت خواهند کرد ولی این اتفاق رخ نداده و آنها در فلاکت محض زندگی می کنند و نه راه پس دارند و نه راه پیش.به نظر این دیپلمات ها با توجه به اینکه اینها خیلی سر و صدا دارند بسیاری از ایرانی های مقیم خارج کشور هم خود را مجبور به همراهی با اینها برای ماندن در جمع می بینند.به استناد تحلیل این دیپلمات ها کشورهای غربی و مخصوصا ایالات متحده به خوبی می دانند که اینها داخل ایران جایگاه و اعتباری ندارند و حتی اگر حکومت ساقط شود اینها نمی توانند کشور را جمع و جور کنند اما باور دارند می توان از اینها به عنوان وسیله و ابزاری برای ایجاد تشنج و فشار آوردن بر حکومت ایران جهت اعطای برخی امتیاز ها سوء استفاده کرد.یکی از سفرای اروپایی که متاسفانه نمی توانم نامش را مطرح کنم چون ممکن است ناراحت شود به من می گفت :"چه قدر برخی در کشور شما ابله هستند و فکر می کنند اگر به کشور خود خیانت کنند مورد تشویق آمریکا و غرب قرار می گیرند در حالی که باور اساسی همه سردمداران جهان بر این است که آنکه به مردم و وطن خود خیانت می کند به ما وفادار نخواهد بود و سر وقت باید سرش را برید، چون خیانت در همه فرهنگ ها نا بخشودنی است حال به هر سمتی می خواهد باشد".

