لجاجت اروپا در اوکراین، نتیجه‌ای جز باخت نخواهد داشت

لجاجت اروپا در اوکراین، نتیجه‌ای جز باخت نخواهد داشت

روح الله مدبر، کارشناس مسائل روسیه و قفقاز، پیرامون علل تمایل آمریکا برای حل بحران اوکراین و عدم تمایل اتحادیه ی اروپا در این موضوع، به شیوا آبشناس، خبرنگار... 20.01.2026

آنچه بسیار مهم و قابل توجه است، این است که سرویس‌های اطلاعاتی آمریکایی به صورت کاملاً میدانی به این نتیجه رسیده‌اند که شکست روسیه ناممکن است و ارتش فدراسیون روسیه هم در میدان جنگ و هم در عرصه دیپلماسی کاملاً پیروز شده است. تمام تلاش‌هایی که محور آنگلوساکسون به رهبری بریتانیا برای مبارزه با روسیه صورت داد، کاملاً با شکست فاحش مواجه شد. بنابراین، طرف آمریکایی به این نتیجه رسیده که ادامه اجرای سیاست‌های محور افراطی آنگلوساکسون، منافع آمریکا را نیز به خطر می‌اندازد.وی افزود:اگر مقامات کاخ سفید، خصوصاً ترامپ، رویکرد عاقلانه‌ای پیش بگیرند و به جای تنش‌سازی با روسیه به سمت تعمیر مناسبات با مسکو حرکت کنند، این یک بازی برد-برد خواهد بود و اتفاقاً به نفع امنیت جهانی هم هست. به همین دلیل است که ترامپ تصمیم گرفته حداقل فعلاً در گفتمان، مسیر خود را از محور آنگلوساکسون دور کند. اگر بر این مسئله ثابت بماند، قطعاً به نفع منافع ملت آمریکا خواهد بود. حتی می‌دانید که جزو شعارهای انتخاباتی ترامپ بود که خود را از این قائله‌ی سراسر باخت در اوکراین جدا کند.روح الله مدبر، کارشناس مسائل روسیه و قفقاز، فتنه اصلی بحران اوکراین را فتنه انگلیسی دانست و بیان کرد:هم در توافق مینسک 1 و هم مینسک 2 که در سال 2014 صورت گرفت، طرف آلمانی و فرانسوی که ضامن توافق مینسک بودند و تحت فرمان باکینگهام عمل می‌کردند، هم آن زمان صلح پایدار در اوکراین را دچار اخلال کردند و هم اکنون در بحث مدل صلح - همان‌طور که آقای لاوروف گفته - نخواهند گذاشت مسئله اوکراین به نتیجه برسد. اگر آمریکا به صورت معقول خود را کاملاً از این بازی بیرون بکشد، ائتلاف افراطی ناتو در برابر روسیه شکست‌های بسیار سنگین‌تری را متحمل خواهد شد و مجبور به عقب‌نشینی از این خط دفاعی خواهد بود و سرزمین‌های آزادشده در اختیار روسیه قرار خواهد گرفت (که البته سرزمین‌های تاریخی روسیه هستند). بنابراین، لجاجت محور آنگلوساکسون نتیجه‌ای جز باخت نخواهد داشت.

