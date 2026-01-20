https://spnfa.ir/20260120/دمای-هوای-تهران-زیر-صفر-میرود-27560547.html
دمای هوای تهران زیر صفر میرود
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به بارش باران و برف، سرمای شدید و کاهش 6 تا 12 درجهای دما همچنین وزش باد شدید تا خیلی... 20.01.2026, اسپوتنیک ایران
18:49 20.01.2026 (بروز رسانی شده: 18:51 20.01.2026)
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به بارش باران و برف، سرمای شدید و کاهش 6 تا 12 درجهای دما همچنین وزش باد شدید تا خیلی شدید هشدار داد.
در همین راستا محمدحسین کبادی با تشریح جزئیات عملیاتهای 72 ساعت گذشته در سراسر ایران اظهار داشت: نیروهای عملیاتی این سازمان در مجموع به 211 مورد حادثه اعزام شدند که در جریان این ماموریتها، به267 هموطن آسیبدیده امدادرسانی شده است.
وی با اشاره به سطح آمادگی بالای تیمهای واکنش سریع افزود: در این بازه زمانی، 244 نفر دچار مصدومیت شدند که از این تعداد، 105 نفر توسط ناوگان امدادی هلالاحمر به مراکز درمانی منتقل شده و 21 نفر دیگر نیز در عملیاتهای پیچیده نجات فنی، از میان خودروهای تصادفی و شرایط بحرانی رهاسازی شدند.
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر در خصوص خدمات حمایتی و اسکان اضطراری تصریح کرد: با تلاش امدادگران، 36 نفر به اماکن امن منتقل شدند. همچنین با توجه به شرایط جوی در برخی مناطق، 33 دستگاه خودرو که در برف و کولاک گرفتار شده بودند، توسط تیمهای عملیاتی رهاسازی شده و 106 سرنشین آنها از خطر سرمازدگی نجات یافتند.
کبادی در پایان با قدردانی از تلاش شبانهروزی نیروهای عملیاتی گفت: این حجم از خدمات با بهرهگیری از توان 689 نیروی عملیاتی در قالب 239 تیم تخصصی به سرانجام رسیده است. وی همچنین خاطرنشان کرد:101 دستگاه خودروی گرفتار در برف و کولاک و سایر حوادث و سوانح با 339 سرنشین توسط نیروهای این سازمان رهاسازی شدند.