گزارش و تحلیل
ائتلاف روسیه و آمریکا باعث صلح‌سازی در نظام بین‌الملل می‌شود
ائتلاف روسیه و آمریکا باعث صلح‌سازی در نظام بین‌الملل می‌شود
روح الله مدبر، کارشناس مسائل روسیه و قفقاز، در خصوص صحبت‌های لاوروف پیرامون منشور شورای صلح و دریافت آن از سوی روسیه، به شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران... 20.01.2026
گزارش و تحلیل
سیاسی
شیوا آبشناس
شیوا آبشناس
18:08 20.01.2026
شیوا آبشناس
روح الله مدبر، کارشناس مسائل روسیه و قفقاز، در خصوص صحبت‌های لاوروف پیرامون منشور شورای صلح و دریافت آن از سوی روسیه، به شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران چنین گفت:
همان‌طور که می‌دانید، دولت فدراسیون روسیه از همان ابتدای ایجاد بحران فلسطین (حدود ۷۰ سال گذشته)، در کنار جبهه عدالت‌خواه بود و رویکرد بسیار معقولی داشت. طرح دو دولت (تشکیل دولت مستقل فلسطینی در کنار دولت اسرائیل) را روسیه مطرح و پیش برد. امروز نیز منافع مردم فلسطین و حتی لبنان را در نظر دارد. می‌دانید که روسیه در بین ملت لبنان و فلسطین بسیار محبوب است و اقدامات عام‌المنفعه و بشردوستانه متعددی انجام داده که مردم این دو ملت از آن آگاهند.
وی افزود:
بنابراین، اگر ترامپ به سمتی برود که در بحث بحران فلسطین هم یک پای کار روسیه قرار بگیرد و نظر روس‌ها را پیش ببرد، اتفاقاً می‌تواند رضایت ملت فلسطین (و نه صرفاً گروه‌های مختلف حاضر در صحنه) را جلب کند. این نکته بسیار قابل توجه است. تأکید روس‌ها بر حقوق همه ملت فلسطین باعث می‌شود در بحران فلسطین، منافع ملت فلسطین - به واسطه اعتماد و حمایت از روسیه - بیشتر در نظر گرفته شود. ترامپ هم می‌تواند بهتر این موضوع را پیگیری کند و طرف اسرائیلی نیز باید کوتاه آمده و بحث پذیرش دولت مستقل فلسطینی را جدی بگیرد.
روح الله مدبر، کارشناس مسائل روسیه و قفقاز، ضمن تاکید بر اینکه اگر مسائل بین روسیه و آمریکا به سمت یک ائتلاف هماهنگ حرکت کند، به نفع جامعه جهانی خواهد بود، بیان کرد:
این مسئله باعث صلح‌سازی در نظام بین‌الملل می‌شود و حتی بسیاری از بحران‌های خاورمیانه را حل می‌کند. حتی در بحث ایران نیز (همان‌طور که بارها اشاره کرده‌ام)، هیچ کشوری امین‌تر و قابل اعتمادتر از روسیه نیست که بتواند مسائل و اختلافات ایران با آمریکا و در خاورمیانه را پیگیری کند، چرا که روس‌ها منافع ایران را نیز در نظر می‌گیرند.
وی تاکید کرد:
در بحث منشور صلح، طرف انگلیسی بسیار با در نظر گرفتن روسیه برای موضوع مخالف است، چرا که میداند هر چه جایگاه روسیه مورد توجه قرار گیرد بحران ها کاهش میابد.
