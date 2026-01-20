https://spnfa.ir/20260120/آخرین-وضعیت-بیماریهای-حاد-تنفسی-در-ایران-27560659.html
آخرین وضعیت بیماریهای حاد تنفسی در ایران
میزان نمونه های مثبت آنفلونزا در بین کسانی که به علایم عفونت های تنفسی مبتلا هستند به کمتر از ده درصد و کمتر از آستانه هشدار رسید. 20.01.2026, اسپوتنیک ایران
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، دکتر قباد مرادی رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران، گفت:بر اساس داده های نظام مراقبت دیده وری تنفسی 2 پاتوژن (آنفلوانزا و کووید-19) در هفته چهارم دی ماه 1404 (برابر با هفته چهل و سوم سالجاری):نسبت موارد دارای علائم عفونت های تنفسی، هم در مراجعین سرپایی و هم در مراجعین بستری افزایش یافته، به طوری که 12.9 درصد از مراجعین سرپایی، دارای علائم شبه آنفلوانزا (ILI) و 10.6 درصد از مراجعین بستری، دارای علائم تنفسی شدید (SARI) بوده اند.وی افزود: در این نظام مراقبت دیده وری، نمونه تنفسی اخذ شده از مراجعین با تظاهرات ILI یا SARI، درصد مثبت آزمایش PCR آنفلونزا 9.6 % و درصد مثبت آزمایش PCR کووید-19 کمتر از یک درصد (0.4%) بوده است.دکتر مرادی در پایان بیان کرد:نسبت نمونه های مثبت از نظر آنفلوانزا، هم در بیماران سرپایی و هم در بیماران بستری، کاهش نشان داده است و مجموع آن به کمتر از حد آستانه رسیده است. لازم به ذکر است که تایپ و ساب تایپ غالب به ترتیب “A” و “H3N2” بوده است.همچنین نسبت نمونه های تنفسی مثبت از نظر کووید-19 همچنان در سطح پایینی قرار دارد.
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، دکتر قباد مرادی رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران، گفت:
بر اساس داده های نظام مراقبت دیده وری تنفسی 2 پاتوژن (آنفلوانزا و کووید-19) در هفته چهارم دی ماه 1404 (برابر با هفته چهل و سوم سالجاری):
نسبت موارد دارای علائم عفونت های تنفسی، هم در مراجعین سرپایی و هم در مراجعین بستری افزایش یافته، به طوری که 12.9 درصد از مراجعین سرپایی، دارای علائم شبه آنفلوانزا (ILI) و 10.6 درصد از مراجعین بستری، دارای علائم تنفسی شدید (SARI) بوده اند.
وی افزود: در این نظام مراقبت دیده وری، نمونه تنفسی اخذ شده از مراجعین با تظاهرات ILI یا SARI، درصد مثبت آزمایش PCR آنفلونزا 9.6 % و درصد مثبت آزمایش PCR کووید-19 کمتر از یک درصد (0.4%) بوده است.
دکتر مرادی در پایان بیان کرد:
نسبت نمونه های مثبت از نظر آنفلوانزا، هم در بیماران سرپایی و هم در بیماران بستری، کاهش نشان داده است و مجموع آن به کمتر از حد آستانه رسیده است. لازم به ذکر است که تایپ و ساب تایپ غالب به ترتیب “A” و “H3N2” بوده است.
همچنین نسبت نمونه های تنفسی مثبت از نظر کووید-19 همچنان در سطح پایینی قرار دارد.