آخرین وضعیت بیماریهای حاد تنفسی در ایران
آخرین وضعیت بیماریهای حاد تنفسی در ایران
میزان نمونه های مثبت آنفلونزا در بین کسانی که به علایم عفونت های تنفسی مبتلا هستند به کمتر از ده درصد و کمتر از آستانه هشدار رسید.
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، دکتر قباد مرادی رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران، گفت:بر اساس داده های نظام مراقبت دیده وری تنفسی 2 پاتوژن (آنفلوانزا و کووید-19) در هفته چهارم دی ماه 1404 (برابر با هفته چهل و سوم سالجاری):نسبت موارد دارای علائم عفونت های تنفسی، هم در مراجعین سرپایی و هم در مراجعین بستری افزایش یافته، به طوری که 12.9 درصد از مراجعین سرپایی، دارای علائم شبه آنفلوانزا (ILI) و 10.6 درصد از مراجعین بستری، دارای علائم تنفسی شدید (SARI) بوده اند.وی افزود: در این نظام مراقبت دیده وری، نمونه تنفسی اخذ شده از مراجعین با تظاهرات ILI یا SARI، درصد مثبت آزمایش PCR آنفلونزا 9.6 % و درصد مثبت آزمایش PCR کووید-19 کمتر از یک درصد (0.4%) بوده است.دکتر مرادی در پایان بیان کرد:نسبت نمونه های مثبت از نظر آنفلوانزا، هم در بیماران سرپایی و هم در بیماران بستری، کاهش نشان داده است و مجموع آن به کمتر از حد آستانه رسیده است. لازم به ذکر است که تایپ و ساب تایپ غالب به ترتیب “A” و “H3N2” بوده است.همچنین نسبت نمونه های تنفسی مثبت از نظر کووید-19 همچنان در سطح پایینی قرار دارد.
18:58 20.01.2026
شیوا آبشناس
میزان نمونه های مثبت آنفلونزا در بین کسانی که به علایم عفونت های تنفسی مبتلا هستند به کمتر از ده درصد و کمتر از آستانه هشدار رسید.
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، دکتر قباد مرادی رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران، گفت:
بر اساس داده های نظام مراقبت دیده وری تنفسی 2 پاتوژن (آنفلوانزا و کووید-19) در هفته چهارم دی ماه 1404 (برابر با هفته چهل و سوم سالجاری):
نسبت موارد دارای علائم عفونت های تنفسی، هم در مراجعین سرپایی و هم در مراجعین بستری افزایش یافته، به طوری که 12.9 درصد از مراجعین سرپایی، دارای علائم شبه آنفلوانزا (ILI) و 10.6 درصد از مراجعین بستری، دارای علائم تنفسی شدید (SARI) بوده اند.
وی افزود: در این نظام مراقبت دیده وری، نمونه تنفسی اخذ شده از مراجعین با تظاهرات ILI یا SARI، درصد مثبت آزمایش PCR آنفلونزا 9.6 % و درصد مثبت آزمایش PCR کووید-19 کمتر از یک درصد (0.4%) بوده است.
دکتر مرادی در پایان بیان کرد:
نسبت نمونه های مثبت از نظر آنفلوانزا، هم در بیماران سرپایی و هم در بیماران بستری، کاهش نشان داده است و مجموع آن به کمتر از حد آستانه رسیده است. لازم به ذکر است که تایپ و ساب تایپ غالب به ترتیب “A” و “H3N2” بوده است.
همچنین نسبت نمونه های تنفسی مثبت از نظر کووید-19 همچنان در سطح پایینی قرار دارد.
