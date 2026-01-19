https://spnfa.ir/20260119/-رئیس-کمیسیون-امنیت-ملی-ایران-صرف-نظر-از-اعتراضات-شاهد-یک-ماجراجویی-مجدد-اسرائیل-و-امریکا-بودیم-27539138.html

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعتراض، نقد و انتقاد حق ملت بزرگ ایران اسلامی است، گفت: صرف نظر از اعتراضات، شاهد یک ماجراجویی مجدد اسرائیل و امریکا بودیم.به گزارش شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران، ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در حاشیه جلسه علنی مجلس ، در گفتگو با خبرنگاران، گفت:رسانه ها در این ایام واقعیات را میدانی و با رویکردی مبتنی بر حق و منطق به امت اسلام و ملت بزرگ ایران منعکس کردند؛ از تلاش های رسانه ها در انعکاس حوادث و واقعیات تشکر می‌کنم که نقش مهمی در تحلیل آحاد مردم و تصمیم گیری آن ها داشت.وی با اشاره به حوادث روزهای اخیر، اظهارکرد: در روزهایی که گذشت، شاهد حوادثی بودیم. تعدادی از مردم و بازاریان اعتراضاتی داشتند. اعتراض، نقد و انتقاد حق ملت بزرگ ایران اسلامی است و جز ویژگی های ملت ما است و نظام اعتراض و نقد را با روی باز می پذیرد. تاکید رهبر انقلاب برای پیگیری و ‌پاسخ گو بودن آن نشان دهنده دامنه نقدپذیری اعتراضات است.رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین بیان کرد: باید بپذیریم حوادث اخیر از 7 دی با اعتراض صنوف و بازاریان شروع شد، اما این اعتراضات در فرایندی منتج به حوادث ناگوار و شهادت تعدادی از نیروهای انتظامی، امنیتی و بسیج مردمی و ‌جمعی از مردم شد.وی افزود: صرف نظر از اعتراضات، شاهد یک ماجراجویی مجدد اسرائیل و امریکا بودیم. امریکا و اسرائیل که در جنگ 12 روزه از ملت ایران شکست خورد ماجراجویی را ادامه داد.حرکت اخیر ماجراجویانه و رویکرد تروریستی در ادامه شکست مفتضحانه اسرائیل و امریکا است، لذا این شکست خفت بار امریکا و اسرائیل در نبرد 12 روزه، مهم‌ترین اقدامات تروریستی آن ها است.رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دشمن امریکایی و اسرائیلی پروژه کشته سازی و کشته‌گیری را جز اولویت خود قرار داد که سند آن هم اظهارات رییس جمهور متوهم و خودشیفته آمریکا است؛ آن ها از این مسیر به دنبال اهداف شوم خود بودند. اکنون هم به دنبال پروژه آمارسازی هستند تا به اهداف خود رسیده و افکار عمومی را فریب دهند.

