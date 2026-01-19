https://spnfa.ir/20260119/رئیس-قوه-قضائیه-ایران-رسیدگی-سریع-به-پرونده-دستگیر-شدگان-حوادث-اخیر-در-ایران--27539601.html
رئیس قوه قضائیه ایران: رسیدگی سریع به پرونده دستگیر شدگان حوادث اخیر در ایران
محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه ی جمهوری اسلامی ایران گفت: با سرعت و دقت در رسیدگی به پروندههای اغتشاشات آمریکایی اسرائیلی در کوتاهترین زمان، احکام صادره موثرتر خواهند بود.با توجه به غربالگری انجام گرفته و زمان صدور کیفرخواست، به پروندههای افراد دارای اولویت، با دقت، سرعت و بر مبنای عدالت رسیدگی شود.به گزارش شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران، محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه ی جمهوری اسلامی ایران، گفت: همانطور که به کرّات تاکید کردهایم، رسیدگی به پرونده عناصر متهم به ارتکاب اعمال تروریستی در وقایع اخیر، باید در اولویت باشد؛ در این راستا، علاوه بر آنکه نهایت دقت، عدالت و رعایت موازین قانونی، باید سرلوحه باشد، سرعت عمل نیز لازم است؛ البته من میدانم که قانون در مواردی الزاماتی تعیین کرده و باید مواعید قانونی لحاظ شود، لکن با این حال خطاب به کلیهی مقامات قضایی ذیصلاح تاکید دارم که کوچکترین تأخیر و تعللی در تعیین تکلیف پرونده عناصر اصلی وقایع اخیر صورت نگیرد.وی افزود: به منظور آنکه قضات رسیدگیکننده به پرونده عناصر و متهمین وقایع اخیر، مجهز به مواد قانونی کافی و نافع باشند، تاکید داریم که پیادهسازی برخی قوانین جدیدالتصویب و برخی از لوایح در دستور کار، مورد تسریع قرار گیرند؛ فیالمثل، قانون "تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی" که در مهرماه تصویب و ابلاغ شده است و یا لایحهی "مبارزه با تروریسم" که در 22 دی برای دولت ارسال شده است و یا طرح "اصلاح موادی از آیین دادرسی" که در کمیسیون مربوطه در مجلس مطرح شده و قرار است این هفته نیز در صحن علنی طرح گردد؛ در این قوانین و لوایح، مفادی گنجانده شده که پیادهسازی و تصویب آنها در رسیدگی به پروندههای وقایع اخیر، مؤثر خواهند بود و سبب میشود قضات ما در رسیدگیهایشان، با مشکلی مواجه نشوند.
