جریمه ی مشترکان پر مصرف آب در ایران

ایران
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به تدابیر بودجه‌ ای مجلس ایران برای کمک به عبور از چالش‌های صنعت آب و برق ایران گفت: تلاش کردیم در بودجه سال 1405، بر تامین آب شرب شهرها و روستاها تمرکز بیشتری داشته باشیم. دولت به طور متوسط 20 درصد بر بودجه لازم در این زمینه افزوده بود اما مجلس نیز مکانیزم‌های دیگری را تعریف کرد.رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد:‌ از جمله این ظرفیت‌ها می‌توان به در نظر گرفتن جرائمی برای مشترکان پرمصرف و طرح‌های تشویقی برای کم‌مصرف‌ها اشاره کرد. مشترکینی که مصرف بیش از الگو داشته باشند، باید قبض‌های سنگین‌تری پرداخت کنند و هزینه آب مشترکان کم‌مصرف به سمت رایگان شدن مایل خواهد شد. همچنین سیاست‌هایی برای نصب شیر‌های کاهنده مصرف آب در بخش خانگی در نظر گرفته شد که می‌تواند مصرف آب را از 30 تا 40 درصد کاهش دهد.رضایی کوچی همچنین افزود: در دو حوزه آب و راه، جدول منابعی با عنوان محرومیت‌زدایی تهیه شد که آن را بر خود وزارت نیرو متمرکز خواهیم کرد تا از سوی کمیسیون عمران دستگاه موازی در این زمینه در نظر گرفته نشود، زیرا از نگاه ما مسئولیت آب‌رسانی به شهرها و روستاها برعهده وزارت نیرو قرار دارد. وزارت کشور و هر دستگاهی که سهمی در این زمینه دارد یا منابع و شرایطی را تامین و تسهیل می‌کند، باید در دل وزارت نیرو فعالیت داشته باشد، نه به عنوان دستگاهی موازی. در صورتی که این مهم رعایت شود، مصرف بودجه با دقت و هدفمندی بهتری انجام خواهد شد، زیرا منابع در اختیار دستگاهی فنی و تخصصی قرار خواهد گرفت. این پروژه‌ها پیش از این در اختیار دستگاه‌های دیگری قرار داشت و که موازی‌کاری‌های متعددی انجام می‌شد.وی با بیان اینکه بخشی از درآمد وزارت نیرو از منابع دولتی و بخشی از درآمدزایی خود این وزارتخانه است، اظهار داشت: تلاش ما در بودجه سال 1405 این بود که وزارت نیرو بیش از پیش مولد باشد و همچنین از مسیر اوراقی که دولت منتشر می‌کند، منابع درآمدی داشته باشد اما می‌پذیریم که منابع برای طرح‌های توسعه زیرساخت‌های صنعت آب و برق نیاز به تقویت دارد. با توجه به خشکسالی‌های اخیر، منابع پیشین پاسخگوی نیاز کشور نیست و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مولدسازی می‌توانیم مشکلات را پشت سر بگذاریم. شایان ذکر است، بازچرخانی آب باید جدی گرفته شود تا در زمینه آبیاری فضای سبز، مصارف صنعتی و بهداشتی مورد استفاده قرار بگیرد و کمیسیون عمران گفت‌وگوهای بسیاری در این زمینه داشت.رضایی کوچی در پایان بیان کرد: باید از زحمات وزارت نیرو تشکر کنم، زیرا این وزارتخانه وظایف خود را به خوبی انجام داد و (در فصل آبی گذشته) بحران آب را خصوصا در پایتخت که بارش‌های بسیار اندکی داشت، با توانمندی مدیریت کرد.
