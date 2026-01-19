https://spnfa.ir/20260119/استمرار-شرایط-بارشی-زیر-نرمال-در-بیش-از-20-استان-ایران-27539002.html

استمرار شرایط بارشی زیر نرمال در بیش از 20 استان ایران

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور گفت: علی‌رغم بارندگی خوبی که در برخی استان‌ها رخ داده، 21 استان همچنان در شرایط زیر نرمال بارش قرار دارند و استان تهران... 19.01.2026, اسپوتنیک ایران

گزارش و تحلیل

ایران

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور گفت: علی‌رغم بارندگی خوبی که در برخی استان‌ها رخ داده، 21 استان همچنان در شرایط زیر نرمال بارش قرار دارند و استان تهران نیز با بیش از 70 درصد کاهش بارندگی نسبت به بلند مدت، کم‌بارش‌ترین استان کشور است.به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، فیروز قاسم‌زاده، مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب ایران، به آخرین وضعیت بارش‌های این کشور اشاره کرد و گفت: آخرین آمار بارش کشور در سال آبی جاری نشان می‌دهد که علی‌رغم نزدیک به نرمال بودن شرایط بارشی، وضعیت منابع آب در بخشهای زیادی از کشور همچنان در شرایط شکننده قرار داشته و کسری مخزن جدی در آب سطحی و زیرزمینی وجود دارد. به طوری که رتبه بارش کشور در مقایسه با دوره آماری بلند مدت 30 از 58 سال آماری است.مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب ایران، بر اساس آمار شبکه ایستگاه‌های مبنای وزارت نیرو، اعلام کرد: بارش در سال آبی جاری با کاهش 5 درصدی نسبت به بارش متوسط بلندمدت و با افزایش 83 درصدی نسبت به سال گذشته مواجه بوده ‌است.قاسم‌زاده گفت: 7 استان بالای نرمال،3 استان در محدوده نرمال قرار دارند. بر همین اساس، استان‌های هرمزگان، کرمان و خراسان جنوبی به ترتیب با بارش‌های 167.2، 88.6 و 51 میلیمتر، افزایش بارش بیش از 50 درصدی نسبت به بلند‌مدت را تجربه کردند.وی افزود: استان تهران با کاهش بالای 70 درصد نسبت به بلند مدت با بیشترین کاهش بارندگی مواجه است.مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور با اشاره به تداوم خشکسالی در ایران بیان داشت: بر اساس شاخص SPI، خشکسالی بویژه در 6 سال‌ اخیر، باعث کاهش جدی آورد رودخانه‌ها و ورودی سدها و مخازن آب زیرزمینی و تالاب‌ها شده؛ به نحوی که بارش‌های اخیر نیز توان جبران این کسری را نداشته است.قاسم‌زاده بیان کرد: میزان ورودی سدهای کشور از ابتدای سال آبی تا 27 دی 1404، با کاهش حدود 10 درصدی نسبت به سال گذشته مواجه بوده است. همچنین درصد پرشدگی مخازن سدهای کشور به طور متوسط به حدود 35 درصد رسیده است که نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب موجودی مخازن سدهای کشور است، به گونه‌ای که نسبت به سال گذشته کاهش حدود 19 درصدی را نشان می‌دهد.وی با اشاره به موجودی مخازن سدهای کشور نیز اعلام کرد: سدهای استان تهران، اصفهان، خراسان رضوی، قم، زنجان و مرکزی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و تأمین آب شرب در شهرهای وابسته به این منابع از جمله تهران، کرج، مشهد، اراک، قم، اصفهان، یزد، تبریز و غیره با محدودیت مواجه است و مدیریت مصرف همچنان یک ضرورت جدی است.

شیوا آبشناس

خبرها

ایران