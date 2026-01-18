https://spnfa.ir/20260118/چرا-حمله-آمریکا-بر-علیه-ایران-در-لحظات-خر-متوقف-شد-27522959.html

چرا حمله آمریکا بر علیه ایران در لحظات أخر متوقف شد؟

رسانه های غربی مدعی می باشند که چهارشنبه شب هفته گذشته قرار بوده آمریکا ایران را بمباران کند اما در لحظه های آخر دستور توقف عملیات صادر شده.طبق این گزارش ها حتی در اسرائیل نتانیاهو و اعضای ارشد دولت و ارتش اسرائیل در جاهای امن مستقر شده بودند و جنگنده های اسرائیلی برای دفاع از اسرائیل به پرواز در آمده بودند.فقط یک ابله ساده لوح می تواند باور کند که ایالات متحده برای حمایت از معترضین و یا دفاع از حقوق بشر و ... حاضر خواهد بود به ایران حمله کند.اگر به سوابق نگاه کنید می بینید تنها دلیل ای که به خاطر آن آمریکا به کشور دیگری حمله کرده فقط منافع ملی آمریکا و سرقت منابع خدادادی کشورهای دیگر بوده و امروزه ایالات متحده حتی به متحدین خود در ناتو هم رحم نمی کند و به دنبال سرقت منابع آنها می باشد که ماجرای گرینلند یک نمونه آن است و اروپایی ها به خوبی می دانند ماجرا به گرینلند ختم نخواهد شد و به دیگر مناطق و کشورهای اروپایی که منابع خدادادی دارند مثل نروژ که نفت دارد و یا سوئد و فنلاند که فولاد و منابع طبیعی دیگر دارند و یا حتی انگلیس که نفت و گاز دارد و... کشیده خواهد شد.همین چند ماه قبل هم ترامپ در سفری به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس آنها را وادار کرد هر آنچه طی چند دهه اخیر پس انداز کرده بودند را به عنوان سرمایه گذاری در آمریکا به ایالات متحده بدهند.همین ماجرا هم نشان می دهد که دوستی با آمریکا که هیچ حتی سر سپردگی به آن هم منجر به حفظ حرمت و حریم کشورها نمی شود و خوی استعماری موجود در بین لابی حاکم در آمریکا دوست و متحد هم نمی شناسند چه برسد به دشمن و تنها هدف آنها این است که به منابع خدادادی ملت ایران دسترسی پیدا کنند و آنها را سرقت کنند و تنها راه حفظ یک کشور وحدت و درک ملی و اقتدار نظامی آن کشور است و بس.به هر حال به نظر می آید چند اتفاق موجب آن شد که ایالات به یکباره از حمله به ایران عقب نشینی کند.به استناد برخی گزارش های رسانه ای نتانیاهو با پوتین تماس گرفت و تاکید داشته که وی هنوز به بحث توقف درگیری با ایران پایبند خواهد بود و خواسته پیغامی به ایران برسد که اگر آمریکا حمله کرد موضوع هیچ ربطی به اسرائیل ندارد اما پاسخی که از ایرانی ها رسیده این بوده که اگر کسی به ایران حمله نکند ایران شروع کننده هیچ جنگی خواهد بود اما در صورتی که به ایران حمله شود ایران به حمله کننده و منافع اش و متحدین و تسهیل کنندگان حمله واکنشی کوبنده نشان خواهد داد، امری که به نوعی تهدید به احتمال حمله ایران به اسرائیل تلقی شده و در نهایت رسانه های داخلی اسرائیل مدعی هستند نتانیاهو با ترامپ تماس گرفته و گفته که اسرائیل آمادگی دفاع از خود در مقابل ایران را ندارد و مشاوران نظامی آمریکا تاکید داشته اند که امکانات موجود در منطقه شاید برای حمله به ایران کافی باشد اما برای دفاع از اسرائیل و یا پایگاه های آمریکایی کافی نمی باشند.به نظر می رسد علیرغم نظر مشاوران نظامی آمریکایی باز هم ترامپ تصمیم به حمله به ایران را داشته و دستور را نیز صادر کرده بوده اما در لحظه های آخر آمریکایی ها متوجه شدند ایران موفق شده همه امواج ارتباطاتی که آمریکایی ها روی آن حساب باز کرده بودند را کور کند.آمریکایی ها برای انجام عملیات بر علیه ایران و حتی دیگر کشورها نیاز به وجود ارتباطات شبکه ای دارند چون طبق نظر کارشناسان نظامی جنگنده های جدید آمریکایی مثل اف 35 و اف 22 و بی 2 و بی 52 همه به صورت شبکه ای کار می کنند و یکی از کارهایی که اینها انجام داده بودند این بود که طی چند سال اخیر تعداد زیادی دستگاه های ماهواره ای استار لینک را به ایران فرستاده بودند، ظاهرا حدود 30 تا 40 هزار دستگاه و قرار بوده این دستگاه ها که به ظاهر فقط برای دریافت امواج ماهواره بوده به عنوان شبکه زمینی نیز کار کند اما ایران موفق شده بود به فناوری کور کردن اینها دست یابی پیدا کند و با توجه به اینکه کلا شبکه اینترنت در ایران قطع بوده دیگر جنگنده های آمریکایی آن برتری مورد نیاز را در آسمان ایران نداشتند و علاوه بر آن به دلیل شرایط آب و هوایی و رادار های کوانتمی که ایران موفق شده اخیرا به آنها دسترسی پیدا کند عملا جنگنده ها و هواپیماهای آمریکایی حتی اگر می خواستند از دور هم به ایران حمله کنند برتری مخفی بودن خود را از دست داده بودند و احتمال اینکه ایران بتواند تعداد زیادی از اینها را هدف قرار دهد نیز بود و این ماجرا می توانست یک بحران بزرگ برای دولت آمریکا ایجاد کند.آمریکایی ها حتی به فکر آن بودند که از طریق مثلا زیردریایی های خود با موشک های کروز یک حمله ظاهری انجام دهند اما متوجه شدند که ایرانیها بسیاری از نقاط و مسیر کار کور که موشک های کروز آمریکایی در حمله قبلی این زیردریایی ها استفاده کرده بودند را نیز کور کرده اند و علاوه بر اینکه توان سرنگونی این موشک ها را پیدا کرده اند بلکه در صورت شلیک موشک از زیر دریایی احتمال کشف آن نیز برای ایرانی ها وجود دارد و ایرانی ها تعداد زیادی شکار کننده زیر دریایی کوچک در دریای عمان و اقیانوس هند پخش کرده اند تا در صورت کشف زیردریایی های آمریکایی با اژدر های مخصوصی که در اختیار دارند آنها را هدف قرار دهند.در واقع به این دلایل بود که ترامپ پس از دریافت گزارش مربوطه در نهایت تصمیم به لغو عملیات و رفتن به سمت دیپلماسی گرفت و طبق اظهار نظر استیو ویتکاف به او دستور داد تا با ایرانی ها برای مذاکره و گفتگو ارتباط برقرار کند.ظاهرا هم طبق همین رسانه های آمریکایی ایالات متحده هم در این تماس تاکید داشته که به دنبال جنگ و یا تغییر نظام در ایران نیست وفقط خواهان تعامل با ایران است (که عنوان آن را تغییر رویکرد گذاشته اند).البته متاسفانه چون نمی شود به ایالات متحده اعتماد کرد فعلا می توان گفت که ماجرای حمله آمریکا به ایران تعلیق شده و منتفی نشده اما می توان گفت تا زمانی که ایران توانمندی های لازم برای دفاع از خود و بالا بردن هزینه برای حمله کننده را دارد ماجرای حمله در تعلیق خواهد بود.

