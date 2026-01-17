https://spnfa.ir/20260117/پولی-که-جایگاه-خود-را-از-دست-داده-است--27509379.html

پولی که جایگاه خود را از دست داده است

17.01.2026

2026-01-17T13:49+0330

در ابتدا انسان ها برای تعامل با همدیگر از تبادل کالا استفاده می کردند و هر کالایی بستگی به ارزشی که دارد با کالای دیگر مبادله می شد اما این ماجرا بسیار سخت بود چرا که تعیین ارزش کالا امکان پذیر نبود و در نهایت انسان ها به سمت پیدا کردن کالایی با ارزش ثابت مانند طلا و نقره و مس و... برای انجام معاملات رفتند.با توجه به اینکه نقل و انتقال طلا و نقره و مس و... هم بسیار دشوار بود رسید های پرداختی توسط برخی کسبه ایجاد شد و در نهایت این رسید های پرداختی به پول کاغذی تبدیل شد و شاید بد نباشد به این نکته اشاره کنیم که اولین مردمانی که از این رسید ها به صورت بین المللی رسما استفاده می کردند ایرانی ها بودند و معروف است که شبکه ای که حسن الصباح معروف به خداوند الموت و یا رهبر گروه حشاشین و... درست کرده بود در سرتاسر جهان آن زمان پخش بودند و یک رسید با مهر و امضای خزانه دار یا حسابدار مربوطه را می شد در کشور دیگری خرج کرد و این رسید که بعدها به چک معروف شد آنقدر ارزشمند بود که زمانی یک رسید حسن الصباح از قلعه الموت کافی بود تا مبلغی در شام تحویل حامل رسید شود که کافی بود یک ارتش جمع کند و نه فقط حاکم وقت ایران که تحت نظر خلیفه در بغداد بود را سرنگون کند بلکه سر راه اش از سوریه تا ایران به هر جایی می رسید لشکر جمع می کرد و مخالفان در راه را شکست می داد.به هر حال برای اینکه از بحث اصلی دور نشویم مساله پول امروزه به یک معضل اساسی بین المللی تبدیل شده و یکی از دلایل دو جنگ جهانی هم بوده، زمانی که انگلیس و فرانسه برای رقابت با آلمان با بازی با پوند و فرانک فرانسه تلاش می کردند مارک آلمان را تضعیف کنند و پول به یک ابزار سیاسی تبدیل شد.پس از جنگ جهانی دوم جهانیان برای اینکه دیگر چنین اتفاقی پیش نیاید در برتون وودز آمریکا توافقی را انجام دادند و طبق آن دلار به عنوان پول مرجع تعیین شد و پشتوانه آن طلا تعیین شد.آمریکا هم تعهد کرد به هیچ دلیل از دلار به عنوان ابزار سیاسی استفاده نکند و قیمت آن نسبت به طلا را ثابت نگه دارد.اما طبق معمول آمریکایی ها که هیچوقت به تعهدات خود پایبند نیستند در سال 1970 زیر این تعهد خود زدند و امروزه دوباره آمریکا شروع کرده از دلار به عنوان ابزار تروریسم اقتصادی بر علیه دیگر کشورها استفاده کردن.امروزه هم این ماجرا به اوج خود رسیده و با استفاده از ساختارهای جدیدی که ایجاد کرده اند مانند FATF و بانك جهاني و... ماجرا را از حالت تحریم های آمریکا بر علیه کشورهای دیگر به جاهای دیگر کشانده اند و به بهانه مبارزه با تروریسم و پولشویی همه تراکنش های بانکی ریز و درشت جهانیان را تحت کنترل خود دارند و به این ترتیب تروریسم اقتصادی خود را از سطح حکومت ها به سطح مردمی کشانده اند.اگر هم کشوری تلاش کند که از این ساختار ایجاد شده خارج شود به هر ترتیبی شده، حتی با زور و سرنگونی حکومت و... به مقابله با آن کشور می پردازند.فراموش نکنید، هدف از ایجاد پول و چاپ کاغذی آن تسهیل در تعاملات مردم بوده و نه کنترل حکومت ها بر مردم.شما اگر پول یا آنچه را که قبلتر به عنوان رسید یا صک که بعد ها به عنوان چک معروف شد در اختیار داشته باشید باید بتوانید هر کار دلتان بخواهد با پول خود انجام دهید و اگر هم از آن پول کاغذی خوشتان نیامد آن را تبدیل به طلا و یا نقره ویا ... کنید، فراموش نکنید که مبنای پول هم همان صک یا چک است اما به صورت دولتی و نه شخصی، اما امروزه می بینیم که مثلا به بهانه مبارزه با تروریسم و پولشویی دولت ها می آیند و تعاملات بانکی افراد را محدود می کنند و حتی در برخی موارد شما باید ثابت کنید که با پولتان پولشویی و یا کارهای تروریستی نمی خواهید انجام دهید تا پول شما را قبول کنند.این در حالی است که اصول قانونی می گوید همه مبرا هستند مگر اینکه جرم آنها ثابت شده باشد و آنها اگر به افرادی هم مشکوک باشند باید ثابت کنند که اینها دارند از پول خود برای پولشویی و یا کارهای تروریستی استفاده می کنند تا جلوی تعاملات آنها را بگیرند.با توجه به این شرایط که آمریکایی ها برای دلار ایجاد کرده اند به نظر می رسد دیر یا زود همه مجبور خواهند بود به سمت تعامل با ارزهای قابل اعتماد بیشتری بروند چون دیگر دلار آمریکا اعتبار خود را از دست داده

