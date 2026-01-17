ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20260117/مجازاتهای-سنگین-برای-استفاده-از-استارلینک-در-ایران-در-قانون-جدید-27511150.html
مجازات‌های سنگین برای استفاده از استارلینک در ایران در قانون جدید
مجازات‌های سنگین برای استفاده از استارلینک در ایران در قانون جدید
اسپوتنیک ایران
برای استفاده شخصی: مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس به علاوه ضبط تجهیزات در ایران در نظر گرفته شده است. 17.01.2026, اسپوتنیک ایران
2026-01-17T14:58+0330
2026-01-17T14:58+0330
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e7/07/14/16927226_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a6374ab9e0a6a9c70a36873b53b0a504.png
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی بیانیه ای اعلام کرد:پس‌از تصمیم نهادهای امنیتی برای اعمال محدودیت بر شبکه جهانی اینترنت و ابزارهای ارتباطاتی جهت کنترل شرایط امنیتیِ پیش‌آمده پس‌از اقدامات تروریستیِ ۱۷ و ۱۸ دی، برخی کاربران جهت دسترسی به اینترنت به‌فکر تهیه ابزارهای اتصال به اینترنت ماهواره‌ای افتاده‌اند.این در حالی است که براساس قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی که مهر امسال به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، استفاده یا حمل، نگهداری، خرید یا فروش یا واردکردن این ابزارها جرم‌انگاری شده است.براساس ماده ۵ این قانون، استفاده، حمل، نگهداری، خرید یا فروش یا واردکردن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی ماهواره‌ایِ بدون مجوز مانند استارلینک در شرایط زیر مجازات‌های متفاوتی دارد:الف) برای استفاده شخصی: مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس به علاوه ضبط تجهیزاتب) تأمین، تولید، توزیع، نصب و راه‌اندازی و واردات به قصد توزیع: مجازات ۲ تا ۵ سال حبسپ) استفاده شخصی یا تأمین، تولید، توزیع، نصب و راه‌اندازی و واردات به‌قصد مقابله با نظام یا جاسوسی در صورتی که مرتکب نیروی دشمن محسوب شود، "مجازات ذیل محاربه" و در صورتی که نیروی دشمن محسوب نشود، مجازات ۵ تا ۱۰ سال حبس
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
شیوا آبشناس
شیوا آبشناس
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e7/07/14/16927226_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_12edfe82b4e80df3ae64b2142aa35cfe.png
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

مجازات‌های سنگین برای استفاده از استارلینک در ایران در قانون جدید

14:58 17.01.2026
استفاده از اینترنت در خاورمیانه
استفاده از اینترنت در خاورمیانه - اسپوتنیک ایران , 1920, 17.01.2026
اشتراک
شیوا آبشناس
تمام مقالات
برای استفاده شخصی: مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس به علاوه ضبط تجهیزات در ایران در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی بیانیه ای اعلام کرد:
پس‌از تصمیم نهادهای امنیتی برای اعمال محدودیت بر شبکه جهانی اینترنت و ابزارهای ارتباطاتی جهت کنترل شرایط امنیتیِ پیش‌آمده پس‌از اقدامات تروریستیِ ۱۷ و ۱۸ دی، برخی کاربران جهت دسترسی به اینترنت به‌فکر تهیه ابزارهای اتصال به اینترنت ماهواره‌ای افتاده‌اند.
این در حالی است که براساس قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی که مهر امسال به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، استفاده یا حمل، نگهداری، خرید یا فروش یا واردکردن این ابزارها جرم‌انگاری شده است.
براساس ماده ۵ این قانون، استفاده، حمل، نگهداری، خرید یا فروش یا واردکردن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی ماهواره‌ایِ بدون مجوز مانند استارلینک در شرایط زیر مجازات‌های متفاوتی دارد:
الف) برای استفاده شخصی: مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس به علاوه ضبط تجهیزات
ب) تأمین، تولید، توزیع، نصب و راه‌اندازی و واردات به قصد توزیع: مجازات ۲ تا ۵ سال حبس
پ) استفاده شخصی یا تأمین، تولید، توزیع، نصب و راه‌اندازی و واردات به‌قصد مقابله با نظام یا جاسوسی در صورتی که مرتکب نیروی دشمن محسوب شود، "مجازات ذیل محاربه" و در صورتی که نیروی دشمن محسوب نشود، مجازات ۵ تا ۱۰ سال حبس
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2026 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала