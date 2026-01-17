https://spnfa.ir/20260117/مجازاتهای-سنگین-برای-استفاده-از-استارلینک-در-ایران-در-قانون-جدید-27511150.html

مجازات‌های سنگین برای استفاده از استارلینک در ایران در قانون جدید

به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی بیانیه ای اعلام کرد:پس‌از تصمیم نهادهای امنیتی برای اعمال محدودیت بر شبکه جهانی اینترنت و ابزارهای ارتباطاتی جهت کنترل شرایط امنیتیِ پیش‌آمده پس‌از اقدامات تروریستیِ ۱۷ و ۱۸ دی، برخی کاربران جهت دسترسی به اینترنت به‌فکر تهیه ابزارهای اتصال به اینترنت ماهواره‌ای افتاده‌اند.این در حالی است که براساس قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی که مهر امسال به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، استفاده یا حمل، نگهداری، خرید یا فروش یا واردکردن این ابزارها جرم‌انگاری شده است.براساس ماده ۵ این قانون، استفاده، حمل، نگهداری، خرید یا فروش یا واردکردن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی ماهواره‌ایِ بدون مجوز مانند استارلینک در شرایط زیر مجازات‌های متفاوتی دارد:الف) برای استفاده شخصی: مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس به علاوه ضبط تجهیزاتب) تأمین، تولید، توزیع، نصب و راه‌اندازی و واردات به قصد توزیع: مجازات ۲ تا ۵ سال حبسپ) استفاده شخصی یا تأمین، تولید، توزیع، نصب و راه‌اندازی و واردات به‌قصد مقابله با نظام یا جاسوسی در صورتی که مرتکب نیروی دشمن محسوب شود، "مجازات ذیل محاربه" و در صورتی که نیروی دشمن محسوب نشود، مجازات ۵ تا ۱۰ سال حبس

