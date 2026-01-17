https://spnfa.ir/20260117/مجازاتهای-سنگین-برای-استفاده-از-استارلینک-در-ایران-در-قانون-جدید-27511150.html
مجازاتهای سنگین برای استفاده از استارلینک در ایران در قانون جدید
مجازاتهای سنگین برای استفاده از استارلینک در ایران در قانون جدید
برای استفاده شخصی: مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس به علاوه ضبط تجهیزات در ایران در نظر گرفته شده است. 17.01.2026, اسپوتنیک ایران
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی بیانیه ای اعلام کرد:پساز تصمیم نهادهای امنیتی برای اعمال محدودیت بر شبکه جهانی اینترنت و ابزارهای ارتباطاتی جهت کنترل شرایط امنیتیِ پیشآمده پساز اقدامات تروریستیِ ۱۷ و ۱۸ دی، برخی کاربران جهت دسترسی به اینترنت بهفکر تهیه ابزارهای اتصال به اینترنت ماهوارهای افتادهاند.این در حالی است که براساس قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی که مهر امسال بهتصویب مجلس شورای اسلامی رسید، استفاده یا حمل، نگهداری، خرید یا فروش یا واردکردن این ابزارها جرمانگاری شده است.براساس ماده ۵ این قانون، استفاده، حمل، نگهداری، خرید یا فروش یا واردکردن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی ماهوارهایِ بدون مجوز مانند استارلینک در شرایط زیر مجازاتهای متفاوتی دارد:الف) برای استفاده شخصی: مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس به علاوه ضبط تجهیزاتب) تأمین، تولید، توزیع، نصب و راهاندازی و واردات به قصد توزیع: مجازات ۲ تا ۵ سال حبسپ) استفاده شخصی یا تأمین، تولید، توزیع، نصب و راهاندازی و واردات بهقصد مقابله با نظام یا جاسوسی در صورتی که مرتکب نیروی دشمن محسوب شود، "مجازات ذیل محاربه" و در صورتی که نیروی دشمن محسوب نشود، مجازات ۵ تا ۱۰ سال حبس
