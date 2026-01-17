https://spnfa.ir/20260117/ثبات-بازار-و-تامین-کالاهای-اساسی-با-شیوه-جدید-کالابرگ-27511831.html
ثبات بازار و تامین کالاهای اساسی با شیوه جدید کالابرگ
۹ قلم از کالاهای اساسی تحت پوشش دولت قرار گرفتند 17.01.2026
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعیجمهوری اسلامی ایران گفت:در آییننامهای که به تصویب دولت رسید و با توجه به این که ۲۳ دیماه ستاد تنظیم بازار ابلاغیهای در مورد قیمت برخی کالاهای مشمول قیمت گذاری داد، شیوه جدیدی برای کالابرگ اجرایی خواهد شد.از فردا فراخوانی از طریق صدا و سیما میدهیم که کسانی که از این شیوه استقبال میکنند با ارسال عدد به کد دستوری که اعلام میشود بگویند این شیوه را میخواهند.براساس این شیوه بستهای از کالاها و قیمت کالاهای مصرفی که حدود ۷۵۰ کالری در روز را تامین میکند به اطلاع مردم رسانده میشود که می توانند با پرداخت هزینهای بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزارتومان بسته به نوع کالا، این میزان را دریافت کنند.کالاهای این بسته شامل ۹ قلم است و برای هر فرد به طور ماهانه یک کیلوگرم تخم مرغ، یک کیلو و نیم مرغ، ۷۰۰ گرم ماکارونی،۹۰۰ گرم شیر، ۹۰۰ گرم ماست، ۴۰۰ گرم پنیر، ۵۰۰ گرم قند و شکر و ۸۱۰ گرم روغن، در این بسته و به طور ماهانه در نظر گرفته شده است
