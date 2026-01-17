https://spnfa.ir/20260117/تیمهای-عملیاتی-هلال-احمر-درپی-بارش-برف-به-حالت-آمادهباش-درآمدند-27511721.html
تیمهای عملیاتی هلال احمر درپی بارش برف به حالت آمادهباش درآمدند
تیمهای عملیاتی هلال احمر درپی بارش برف به حالت آمادهباش درآمدند
اسپوتنیک ایران
تیمهای عملیاتی جمعیت هلال احمر متشکل از واکنش سریع و کوهستان در حالت آمادهباش کامل قرار دارند که در صورت هرگونه حادثه به هموطنان خدمات امدادی را ارائه دهند. 17.01.2026, اسپوتنیک ایران
2026-01-17T15:36+0330
2026-01-17T15:36+0330
2026-01-17T15:36+0330
گزارش و تحلیل
ایران
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0c/0c/26940850_0:2:800:452_1920x0_80_0_0_ec371983c9cb0e7603faec35874f6faf.jpg
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، مرکز کنترل و هماهنگی عملیات سازمان امدادونجات ایران اعلام کرد:بنابر پیشبینی مرکز ملی پیشبینی وضع هوا یکشنبه در شمال غرب، برخی نقاط غرب، جنوب غرب، ارتفاعات زاگرس مرکزی، سواحل غربی و مرکزی خزر بارش باران و برف رخ خواهد داد.با توجه به کاهش محسوس دما در اغلب مناطق کشور، بارش بصورت برف خواهد بود.دوشنبه این سامانه ضمن تقویت در مناطق ذکر شده در بخشهایی از مرکز، جنوب و شرق کشور، سه شنبه در نیمه شمالی کشور و چهارشنبه در شرق سواحل خزر، شمال شرق و شرق کشور فعال خواهد بود.تیمهای عملیاتی جمعیت هلال احمر متشکل از واکنش سریع و کوهستان در حالت آمادهباش کامل قرار دارند که در صورت هرگونه حادثه به هموطنان خدمات امدادی را ارائه دهند.کوهنوردان از صعود به ارتفاعات کوهستانی پرهیز کنند، و در صورت هرگونه حادثه با شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلال احمر تماس بگیرند.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0c/0c/26940850_98:0:703:454_1920x0_80_0_0_6bb8bb49c700a0d4db4e85bb87b71755.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ایران
تیمهای عملیاتی هلال احمر درپی بارش برف به حالت آمادهباش درآمدند
تیمهای عملیاتی جمعیت هلال احمر متشکل از واکنش سریع و کوهستان در حالت آمادهباش کامل قرار دارند که در صورت هرگونه حادثه به هموطنان خدمات امدادی را ارائه دهند.
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، مرکز کنترل و هماهنگی عملیات سازمان امدادونجات ایران اعلام کرد:
بنابر پیشبینی مرکز ملی پیشبینی وضع هوا یکشنبه در شمال غرب، برخی نقاط غرب، جنوب غرب، ارتفاعات زاگرس مرکزی، سواحل غربی و مرکزی خزر بارش باران و برف رخ خواهد داد.با توجه به کاهش محسوس دما در اغلب مناطق کشور، بارش بصورت برف خواهد بود.
دوشنبه این سامانه ضمن تقویت در مناطق ذکر شده در بخشهایی از مرکز، جنوب و شرق کشور، سه شنبه در نیمه شمالی کشور و چهارشنبه در شرق سواحل خزر، شمال شرق و شرق کشور فعال خواهد بود.
تیمهای عملیاتی جمعیت هلال احمر متشکل از واکنش سریع و کوهستان در حالت آمادهباش کامل قرار دارند که در صورت هرگونه حادثه به هموطنان خدمات امدادی را ارائه دهند.
کوهنوردان از صعود به ارتفاعات کوهستانی پرهیز کنند، و در صورت هرگونه حادثه با شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلال احمر تماس بگیرند.