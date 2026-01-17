https://spnfa.ir/20260117/تیمهای-عملیاتی-هلال-احمر-درپی-بارش-برف-به-حالت-آمادهباش-درآمدند-27511721.html

تیم‌های عملیاتی هلال احمر درپی بارش برف به حالت آماده‌باش درآمدند

تیم‌های عملیاتی هلال احمر درپی بارش برف به حالت آماده‌باش درآمدند

اسپوتنیک ایران

تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال احمر متشکل از واکنش سریع و کوهستان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند که در صورت هرگونه حادثه به هموطنان خدمات امدادی را ارائه دهند. 17.01.2026, اسپوتنیک ایران

2026-01-17T15:36+0330

2026-01-17T15:36+0330

2026-01-17T15:36+0330

گزارش و تحلیل

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0c/0c/26940850_0:2:800:452_1920x0_80_0_0_ec371983c9cb0e7603faec35874f6faf.jpg

به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، مرکز کنترل و هماهنگی عملیات سازمان امدادونجات ایران اعلام کرد:بنابر پیش‌بینی مرکز ملی پیش‌بینی وضع هوا یکشنبه در شمال غرب، برخی نقاط غرب، جنوب غرب، ارتفاعات زاگرس مرکزی، سواحل غربی و مرکزی خزر بارش باران و برف رخ خواهد داد.با توجه به کاهش محسوس دما در اغلب مناطق کشور، بارش بصورت برف خواهد بود.دوشنبه این سامانه ضمن تقویت در مناطق ذکر شده در بخش‌هایی از مرکز، جنوب و شرق کشور، سه شنبه در نیمه شمالی کشور و چهارشنبه در شرق سواحل خزر، شمال شرق و شرق کشور فعال خواهد بود.تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال احمر متشکل از واکنش سریع و کوهستان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند که در صورت هرگونه حادثه به هموطنان خدمات امدادی را ارائه دهند.کوهنوردان از صعود به ارتفاعات کوهستانی پرهیز کنند، و در صورت هرگونه حادثه با شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلال احمر تماس بگیرند.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

شیوا آبشناس

شیوا آبشناس

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

شیوا آبشناس

ایران