ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
گزارش و تحلیل
https://spnfa.ir/20260117/تیمهای-عملیاتی-هلال-احمر-درپی-بارش-برف-به-حالت-آمادهباش-درآمدند-27511721.html
تیم‌های عملیاتی هلال احمر درپی بارش برف به حالت آماده‌باش درآمدند
تیم‌های عملیاتی هلال احمر درپی بارش برف به حالت آماده‌باش درآمدند
اسپوتنیک ایران
تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال احمر متشکل از واکنش سریع و کوهستان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند که در صورت هرگونه حادثه به هموطنان خدمات امدادی را ارائه دهند. 17.01.2026, اسپوتنیک ایران
2026-01-17T15:36+0330
2026-01-17T15:36+0330
گزارش و تحلیل
ایران
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0c/0c/26940850_0:2:800:452_1920x0_80_0_0_ec371983c9cb0e7603faec35874f6faf.jpg
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، مرکز کنترل و هماهنگی عملیات سازمان امدادونجات ایران اعلام کرد:بنابر پیش‌بینی مرکز ملی پیش‌بینی وضع هوا یکشنبه در شمال غرب، برخی نقاط غرب، جنوب غرب، ارتفاعات زاگرس مرکزی، سواحل غربی و مرکزی خزر بارش باران و برف رخ خواهد داد.با توجه به کاهش محسوس دما در اغلب مناطق کشور، بارش بصورت برف خواهد بود.دوشنبه این سامانه ضمن تقویت در مناطق ذکر شده در بخش‌هایی از مرکز، جنوب و شرق کشور، سه شنبه در نیمه شمالی کشور و چهارشنبه در شرق سواحل خزر، شمال شرق و شرق کشور فعال خواهد بود.تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال احمر متشکل از واکنش سریع و کوهستان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند که در صورت هرگونه حادثه به هموطنان خدمات امدادی را ارائه دهند.کوهنوردان از صعود به ارتفاعات کوهستانی پرهیز کنند، و در صورت هرگونه حادثه با شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلال احمر تماس بگیرند.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
شیوا آبشناس
شیوا آبشناس
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0c/0c/26940850_98:0:703:454_1920x0_80_0_0_6bb8bb49c700a0d4db4e85bb87b71755.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ایران
ایران

تیم‌های عملیاتی هلال احمر درپی بارش برف به حالت آماده‌باش درآمدند

15:36 17.01.2026
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر برف وبوران شادی در راه ایران؟!
برف وبوران شادی در راه ایران؟! - اسپوتنیک ایران , 1920, 17.01.2026
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
شیوا آبشناس
تمام مقالات
تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال احمر متشکل از واکنش سریع و کوهستان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند که در صورت هرگونه حادثه به هموطنان خدمات امدادی را ارائه دهند.
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، مرکز کنترل و هماهنگی عملیات سازمان امدادونجات ایران اعلام کرد:
بنابر پیش‌بینی مرکز ملی پیش‌بینی وضع هوا یکشنبه در شمال غرب، برخی نقاط غرب، جنوب غرب، ارتفاعات زاگرس مرکزی، سواحل غربی و مرکزی خزر بارش باران و برف رخ خواهد داد.با توجه به کاهش محسوس دما در اغلب مناطق کشور، بارش بصورت برف خواهد بود.
دوشنبه این سامانه ضمن تقویت در مناطق ذکر شده در بخش‌هایی از مرکز، جنوب و شرق کشور، سه شنبه در نیمه شمالی کشور و چهارشنبه در شرق سواحل خزر، شمال شرق و شرق کشور فعال خواهد بود.
تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال احمر متشکل از واکنش سریع و کوهستان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند که در صورت هرگونه حادثه به هموطنان خدمات امدادی را ارائه دهند.
کوهنوردان از صعود به ارتفاعات کوهستانی پرهیز کنند، و در صورت هرگونه حادثه با شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلال احمر تماس بگیرند.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2026 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала