استفاده آمریکا از سلاح های ممنوعه برای دزدیدن مادورو

امروز تصاویری از بازگشت اجساد محافظان کوبایی آقای مادورو رئیس جمهوری دزدیده شده ونزولا در رسانه ها منتشر می شد که حدث و گمانه زنی های بسیار زیادی را ایجاد کرد مبنی بر اینکه آمریکایی ها در عملیات خود برای دزدیدن مادورو از سلاح های غیر متعارف و ممنوعه استفاده کرده اند.با توجه به اینکه اجساد در جعبه های کوچک منتقل شده این گمانه زنی ایجاد شده که آمریکایی ها از تسلیحاتی مانند بمب های اورانیوم ضعیف شده و یا بمب هایی که پالس های مایکروویف ایجاد می کنند استفاده کرده اند تا محافظان آقای مادورو را بدون هیچ درگیری ای ترور کنند.برخی هم باور دارند هلیکوپتر های آمریکایی سلاح های لیزری حمل می کرده اند که اشخاص هدف گرفته را ذوب می کرده و به این دلیل نیروهای ویژه آمریکایی اصلا با هیچ کس درگیر نشدند و یا اگر هم درگیر شدند با تعداد اندکی محافظ که هدف این تسلیحات قرار نگرفته بودند درگیر شدند.با این حال طبق گزارش ها حدود 17 نیروی آمریکایی در این عملیات آسیب دیدند که فورا از آنجا تخلیه شده اند و هنوز معلوم نیست چند نفر از آنها کشته و یا زخمی شده اند و سطح آسیب دیدگی شان چه قدر است.البته با توجه به اینکه انتشار اخبار مربوط به آسیب دیدن سربازان آمریکایی می تواند تاثیرات سیاسی زیادی روی دولت این کشور داشته باشد به نظر هم نمی آید ارتش آمریکا از سانسور این مطالب دست بردارد و واقعیت تعداد کشته و زخمی های آمریکایی را منتشر کند.به هر حال آنچه امروز مسلم شده این می باشد که دزدیدن رئیس جمهوری ونزولا یک بدعت غیر قابل پذیرش برای جامعه بین المللی می باشد و بدیهی است حالا که ایالات متحده قوانین بین المللی را زیر پا گذاشته این زمینه برای دیگران هم فراهم خواهد شد تا اگر رهبر کشوری که مخالفشان است را بتوانند بدزدند این کار را انجام دهند و جهان به یک جنگل غیر قابل کنترل تبدیل می شود که هر کس در آن به دنبال حفظ خود با تامین تسلیحات و توانمندی های نظامی بیشتر خواهد بود.این رویکرد ایالات متحده حتی می تواند بسیاری از کشورهای جهان را به آن سمت و سو ببرد که برای حفظ خود و یا حتی رهبران خود نیاز دارند از چهارچوب های بین المللی خارج شوند و حتی به سمت تولید تسلیحات غیر متعارف بروند چرا که کدخدا خودش قوانین را زیر پا می گذارد.

