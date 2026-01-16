https://spnfa.ir/20260116/پوتین-یک-گفتگوی-نلفنی-با-پزشکیان-رئیس-جمهور-ایران-داشت-27489304.html
کرملین گزارش داد که پزشکیان در تماس تلفنی پوتین را در جریان تلاشهای فعال برای عادیسازی اوضاع در ایران قرار داد. دو طرف بر تعهد خود برای تقویت بیشتر مشارکت استراتژیک روسیه و ایران و اجرای عملی پروژههای اقتصادی مشترک در زمینههای مختلف تأکید کردند.
پوتین یک گفتگوی نلفنی با پزشکیان، رئیس جمهور ایران، داشت
13:38 16.01.2026 (بروز رسانی شده: 14:51 16.01.2026)
کرملین گزارش داد که پزشکیان در تماس تلفنی پوتین را در جریان تلاشهای فعال برای عادیسازی اوضاع در ایران قرار داد. دو طرف بر تعهد خود برای تقویت بیشتر مشارکت استراتژیک روسیه و ایران و اجرای عملی پروژههای اقتصادی مشترک در زمینههای مختلف تأکید کردند.