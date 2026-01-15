ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20260115/نتایج-و-آمار-از-ناآرامیها-در-ایران-تا-تاریخ-15-ژانویه-27476216.html
نتایج و آمار از ناآرامی‌ها در ایران تا تاریخ 15 ژانویه
نتایج و آمار از ناآرامی‌ها در ایران تا تاریخ 15 ژانویه
اسپوتنیک ایران
به گزارش منابع ایرانی در ناآرامی های اخیر به صورت گسترده اماکن عمومی و ساختمانهای دولتی و مقرهای پلیس را آتش زدند. در اسلام آباد غرب، اداره پست شهر را به آتش... 15.01.2026, اسپوتنیک ایران
2026-01-15T14:38+0330
2026-01-15T15:53+0330
ایران
سیاسی
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/01/0d/27455186_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_6f08445ca6da0232fe1a5bfdb7e403a8.jpg
اسپوتنیک به گفته یک منبع دیپلماتیک ایرانی، گزارش می‌دهد که افراد مسئول ناآرامی‌ها در ایران برای حمله به کلانتری‌ها و آتش زدن وسایل نقلیه دولتی، 80 تا 50 میلیون تومان پاداش نقدی دریافت کرده‌اند. به گفته این منبع، پس از عملیات دستگیری و بازداشت عاملان، تحقیقات و اعترافات عناصر تروریستی، نتایج زیر تا 15 ژانویه 2026 به دست آمده است:• صداهای ضبط شده از رابطین خارج برای این عوامل ارسال شده بود که به آنها گفته شده در بین تظاهرکنندگان شلیک کنند و اگر توانستند پلیس را بزنند. اگر نشد مردم عادی و اگر نتوانستند دختر و پسر جلوی خودتان را بزنید. مهم است تعداد کشته ها بالا برود و خون بیشتری ریخته شود.• تعداد زیادی از کشته ها از پشت سر توسط این عوامل تیر خوردند.• سر برخی از نیروهای پلیس ایران را نیز بریدند.• برخی افراد را زنده زنده سوزاندند.• به صورت گسترده اماکن عمومی و ساختمانهای دولتی و مقرهای پلیس را آتش زدند. در اسلام آباد غرب، اداره پست شهر را به آتش زده اند!• مغازه ها و خانه های مردم را آتش زدند. در برخی از شهرها حدود 200 مغازه به آتش کشیده شد.• مغازه‌دارانی که مغازه خود را نمی‌بستند تهدید به آتش سوزی می‌کردند.• به 53 دستگاه آتش نشانی حمله شد و آسیب دید که 8 دستگاه کاملا از رده خارج شد.• به آمبولانسها حمله شد و در این 3 روز 180 آمبولانس به آتش کشیده شد.• فقط در تهران، تعداد 26 بانک و 25 مسجد به آتش کشیده شد.• به مساجد حمله شد و آتش کشیده شد. 53 مسجد در سراسر کشور به آتش کشیده شد.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/01/0d/27455186_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_c89bf9f228179280a0b9907da47172aa.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ایران , سیاسی
ایران , سیاسی

نتایج و آمار از ناآرامی‌ها در ایران تا تاریخ 15 ژانویه

14:38 15.01.2026 (بروز رسانی شده: 15:53 15.01.2026)
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر اینترنت بین‌المللی در ایران برای برخی رسانه‌ها فعال شده است
اینترنت بین‌المللی در ایران برای برخی رسانه‌ها فعال شده است - اسپوتنیک ایران , 1920, 15.01.2026
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
به گزارش منابع ایرانی در ناآرامی های اخیر به صورت گسترده اماکن عمومی و ساختمانهای دولتی و مقرهای پلیس را آتش زدند. در اسلام آباد غرب، اداره پست شهر را به آتش زده اند!
اسپوتنیک به گفته یک منبع دیپلماتیک ایرانی، گزارش می‌دهد که افراد مسئول ناآرامی‌ها در ایران برای حمله به کلانتری‌ها و آتش زدن وسایل نقلیه دولتی، 80 تا 50 میلیون تومان پاداش نقدی دریافت کرده‌اند. به گفته این منبع، پس از عملیات دستگیری و بازداشت عاملان، تحقیقات و اعترافات عناصر تروریستی، نتایج زیر تا 15 ژانویه 2026 به دست آمده است:
• صداهای ضبط شده از رابطین خارج برای این عوامل ارسال شده بود که به آنها گفته شده در بین تظاهرکنندگان شلیک کنند و اگر توانستند پلیس را بزنند. اگر نشد مردم عادی و اگر نتوانستند دختر و پسر جلوی خودتان را بزنید. مهم است تعداد کشته ها بالا برود و خون بیشتری ریخته شود.
• تعداد زیادی از کشته ها از پشت سر توسط این عوامل تیر خوردند.
• سر برخی از نیروهای پلیس ایران را نیز بریدند.
• برخی افراد را زنده زنده سوزاندند.
• به صورت گسترده اماکن عمومی و ساختمانهای دولتی و مقرهای پلیس را آتش زدند. در اسلام آباد غرب، اداره پست شهر را به آتش زده اند!
• مغازه ها و خانه های مردم را آتش زدند. در برخی از شهرها حدود 200 مغازه به آتش کشیده شد.
• مغازه‌دارانی که مغازه خود را نمی‌بستند تهدید به آتش سوزی می‌کردند.
• به 53 دستگاه آتش نشانی حمله شد و آسیب دید که 8 دستگاه کاملا از رده خارج شد.
• به آمبولانسها حمله شد و در این 3 روز 180 آمبولانس به آتش کشیده شد.
• فقط در تهران، تعداد 26 بانک و 25 مسجد به آتش کشیده شد.
• به مساجد حمله شد و آتش کشیده شد. 53 مسجد در سراسر کشور به آتش کشیده شد.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2026 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала