"اوضاع پیرامون ایران در حال حاضر رو به وخامت است. حمله نظامی برنامه‌ریزی شده توسط آمریکا علیه ایران قطعاً امکان‌پذیر است." از این گذشته، هدف اصلی آمریکا و اسرائیل سرنگونی رژیم فعلی ایران است. این کاملاً واضح است و آشکارا هم در ایالات متحده و هم، بالاتر از همه، در اسرائیل، که ایران برای آنها نه تنها یک رقیب، بلکه دشمن شماره یک است، بیان شده است. و ایالات متحده مطمئن است که اکنون زمان مناسبی برای انجام عملیاتی برای سرنگونی دولت فعلی ایران است. این کار طبق سناریوی تثبیت شده سال 1953، زمانی که نخست وزیر ایران محمد مصدق سرنگون شد، انجام می‌شود. دقیقاً طبق همین سناریو است که ایالات متحده و اسرائیل اکنون در تلاشند تا از طریق عوامل نیابتی خود، هسته‌های جدایی‌طلب خفته و عوامل مختلف نفوذ در ایران، که از وضعیت دشوار اقتصادی داخلی در جمهوری اسلامی برای ترویج شعارهای سیاسی خواستار سرنگونی دولت فعلی سوءاستفاده کرده‌اند، اوضاع ایران را از داخل بی‌ثبات کنند. ایالات متحده و اسرائیل در درجه اول به مهاجران و گروه‌های جدایی‌طلب در داخل ایران متکی هستند که آشکارا از آنها حمایت و آنها را مسلح می‌کنند، همانطور که در سوریه و عراق دیده‌ایم. ما در مورد تشکل‌ها و گروه‌های نظامی کرد صحبت می‌کنیم که برخی از آنها در ایران گروه‌های تروریستی تعیین شده‌اند. آنها، به همراه دیگر مهاجران ضد دولتی که توسط ایالات متحده و اسرائیل مسلح شده‌اند، در درجه اول علیه دولت ایران مورد استفاده قرار خواهند گرفت. اما برخلاف سناریوی 1953، باید درک کرد که این امر برای عوامل ایالات متحده و اسرائیل دشوارتر خواهد بود، زیرا برخلاف این مخالفت داخلی، بخش قابل توجهی از جمعیت ایران از آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، حمایت می‌کنند و با هرگونه مداخله خارجی مخالف هستند. این افراد شامل سپاه پاسداران و جنبش شبه‌نظامی بسیج هستند که تقریباً 10میلیون نفر هستند.