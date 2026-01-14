ایران
آمریکا و اسرائیل از طرح مورد استفاده در سال 1953 برای سرنگونی مقامات ایران استفاده می‌کنند
آمریکا و اسرائیل از طرح مورد استفاده در سال 1953 برای سرنگونی مقامات ایران استفاده می‌کنند
واشنگتن پست به نقل از مقامات اروپایی گزارش می‌دهد که دولت ترامپ از کشورهای اروپایی خواسته است تا اطلاعاتی در مورد اهداف در ایران برای حملات احتمالی ارائه دهند... 14.01.2026
بوریس دولگوف، دکترای تاریخ و محقق برجسته مرکز مطالعات عربی و اسلامی در موسسه مطالعات شرقی آکادمی علوم روسیه، به اسپوتنیک ایران گفت که آمریکا و اسرائیل معتقدند اکنون مناسب‌ترین زمان برای اجرای طرح سرنگونی دولت فعلی ایران است، اما آنها ابتدا سناریوی سال 1953 را که در ایران آزمایش کردند، به کار خواهند گرفت و سپس به حمله نظامی رو خواهند آورد:
1920
1080
true
1920
1440
true
آمریکا و اسرائیل از طرح مورد استفاده در سال 1953 برای سرنگونی مقامات ایران استفاده می‌کنند

14.01.2026
مارینا الشعلان
واشنگتن پست به نقل از مقامات اروپایی گزارش می‌دهد که دولت ترامپ از کشورهای اروپایی خواسته است تا اطلاعاتی در مورد اهداف در ایران برای حملات احتمالی ارائه دهند. همچنین گزارش شده است که عربستان سعودی به ایران اطمینان داده است که اجازه نخواهد داد از حریم هوایی‌اش برای حمله به جمهوری اسلامی استفاده شود.
بوریس دولگوف، دکترای تاریخ و محقق برجسته مرکز مطالعات عربی و اسلامی در موسسه مطالعات شرقی آکادمی علوم روسیه، به اسپوتنیک ایران گفت که آمریکا و اسرائیل معتقدند اکنون مناسب‌ترین زمان برای اجرای طرح سرنگونی دولت فعلی ایران است، اما آنها ابتدا سناریوی سال 1953 را که در ایران آزمایش کردند، به کار خواهند گرفت و سپس به حمله نظامی رو خواهند آورد:
"اوضاع پیرامون ایران در حال حاضر رو به وخامت است. حمله نظامی برنامه‌ریزی شده توسط آمریکا علیه ایران قطعاً امکان‌پذیر است." از این گذشته، هدف اصلی آمریکا و اسرائیل سرنگونی رژیم فعلی ایران است. این کاملاً واضح است و آشکارا هم در ایالات متحده و هم، بالاتر از همه، در اسرائیل، که ایران برای آنها نه تنها یک رقیب، بلکه دشمن شماره یک است، بیان شده است. و ایالات متحده مطمئن است که اکنون زمان مناسبی برای انجام عملیاتی برای سرنگونی دولت فعلی ایران است. این کار طبق سناریوی تثبیت شده سال 1953، زمانی که نخست وزیر ایران محمد مصدق سرنگون شد، انجام می‌شود. دقیقاً طبق همین سناریو است که ایالات متحده و اسرائیل اکنون در تلاشند تا از طریق عوامل نیابتی خود، هسته‌های جدایی‌طلب خفته و عوامل مختلف نفوذ در ایران، که از وضعیت دشوار اقتصادی داخلی در جمهوری اسلامی برای ترویج شعارهای سیاسی خواستار سرنگونی دولت فعلی سوءاستفاده کرده‌اند، اوضاع ایران را از داخل بی‌ثبات کنند. ایالات متحده و اسرائیل در درجه اول به مهاجران و گروه‌های جدایی‌طلب در داخل ایران متکی هستند که آشکارا از آنها حمایت و آنها را مسلح می‌کنند، همانطور که در سوریه و عراق دیده‌ایم. ما در مورد تشکل‌ها و گروه‌های نظامی کرد صحبت می‌کنیم که برخی از آنها در ایران گروه‌های تروریستی تعیین شده‌اند. آنها، به همراه دیگر مهاجران ضد دولتی که توسط ایالات متحده و اسرائیل مسلح شده‌اند، در درجه اول علیه دولت ایران مورد استفاده قرار خواهند گرفت. اما برخلاف سناریوی 1953، باید درک کرد که این امر برای عوامل ایالات متحده و اسرائیل دشوارتر خواهد بود، زیرا برخلاف این مخالفت داخلی، بخش قابل توجهی از جمعیت ایران از آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، حمایت می‌کنند و با هرگونه مداخله خارجی مخالف هستند. این افراد شامل سپاه پاسداران و جنبش شبه‌نظامی بسیج هستند که تقریباً 10میلیون نفر هستند.
بنابراین، گام دوم برای ایالات متحده بدون شک یک سناریوی نظامی خواهد بود. این می‌تواند شامل حملات هدفمند علیه اهداف نظامی در جمهوری اسلامی باشد. اما در اینجا، البته، نقش همسایگان عرب ایران در خلیج فارس مهم است. متأسفانه، جهان عرب در مواضع خود متحد نیست و بسیاری از کشورهای عربی روابط اقتصادی، نظامی و سیاسی خود را به سمت غرب، از جمله روابط قوی با ایالات متحده، متمرکز کرده‌اند. این شامل عربستان سعودی و بحرین نیز می‌شود. بنابراین، این را که اظهارات کشورهای عربی در مورد جلوگیری از استفاده از خاکشان برای حمله آمریکا به ایران تا چه حد در عمل رعایت و اجرا خواهد شد، تنها زمان مشخص خواهد کرد.
به گفته بوریس دولگوف، در شرایط فعلی، با وجود اظهارات پر سر و صدایش، ایران حمله پیشگیرانه یا حمله اولیه به پایگاه‌های آمریکایی را آغاز نخواهد کرد:
"به نظر من، ایران در حال حاضر در استراتژی نظامی خود پیشگیرانه عمل نخواهد کرد." این بدان معناست که بعید است ایران هیچ حمله پیشگیرانه‌ای علیه پایگاه‌های آمریکایی انجام دهد، زیرا رهبری ایران به اندازه کافی عملگرا است و می‌داند که قدرت نظامی آمریکا و اسرائیل در منطقه هنوز از ایران بیشتر است و ایران آغازگر درگیری نظامی نخواهد بود. ایران فقط از تاکتیک‌های دفاعی استفاده خواهد کرد. روسیه، به نوبه خود، مستقیماً در رویارویی نظامی مداخله نخواهد کرد. برخلاف سوریه، ایران و روسیه توافق نظامی استراتژیکی ندارند که به آنها اجازه دهد کمک نظامی مستقیم ارائه دهند. مشارکت بین روسیه و ایران در این زمینه محدود به قراردادهای نظامی کاملاً هدفمند برای تأمین سلاح و تجهیزات است.
