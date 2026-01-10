https://spnfa.ir/20260110/سفیر-ایران-آمریکا-مسئول-تبدیل-اعتراضها-به-اغتشاش-است-27400193.html

سفیر ایران: آمریکا مسئول تبدیل اعتراض‌ها به اغتشاش است

امیر سعید ایروانی در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کرد که آمریکا مسئول اغتشاش و اقدامات خشونت آمیز در ایران است. 10.01.2026, اسپوتنیک ایران

امیر سعید ایروانی در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کرد که آمریکا مسئول اغتشاش و اقدامات خشونت آمیز در ایران است. وی رفتار غیرقانونی آمریکا و هماهنگی این کشور با رژیم صهیونیستی برای دخالت در امور داخلی ایران را محکوم کرد. ایروانی ګفت: این دخالت از طریق تهدید، تحریک و تشویق عمدی به خشونت و برهم زدن آرامش و ثبات انجام می‌شود. وی افزود: ما این اقدام برهم زننده ثبات که برخلاف منشور سازمان ملل متحد است را محکوم می‌کنیم.

ایران