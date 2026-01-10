https://spnfa.ir/20260110/تردید-ترامپ-در-مورد-حق-مالکیت-دانمارک-بر-گرینلند--27400093.html

ترامپ حق دانمارک برای ادعای مالکیت گرینلند را زیر سوال برد

ترامپ حق دانمارک برای ادعای مالکیت گرینلند را زیر سوال برد

اسپوتنیک ایران

به گزارش اسپوتنیک، دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا گفت: من دانمارک را دوست دارم، آنها با من بسیار مهربان بودند، من طرفدار بزرگ آن هستم. اما این واقعیت که 500... 10.01.2026, اسپوتنیک ایران

2026-01-10T10:07+0330

2026-01-10T10:07+0330

2026-01-10T10:17+0330

آمریکا

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/01/07/27362542_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_5157440c192c3308660771acb7afd64d.jpg

به گزارش اسپوتنیک، دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا گفت: من دانمارک را دوست دارم، آنها با من بسیار مهربان بودند، من طرفدار بزرگ آن هستم. اما این واقعیت که 500 سال پیش یک قایق در آنجا پیاده شده است، به این معنی نیست که آنها مالک این زمین هستند. من مطمئنم که بسیاری از قایق‌های ما نیز به آنجا رفته‌اند. وی همچنین اعلام کرد که در حال حاضر در حال مذاکره ای برای خرید گرینلند در جریان نیست، اما ایالات متحده آماده است، صرف نظر از موضع کپنهاگ اقداماتی در رابطه با قلمرو خودمختار دانمارکی انجام دهد.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

آمریکا