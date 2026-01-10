ایران
ترامپ حق دانمارک برای ادعای مالکیت گرینلند را زیر سوال برد
ترامپ حق دانمارک برای ادعای مالکیت گرینلند را زیر سوال برد
به گزارش اسپوتنیک، دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا گفت: من دانمارک را دوست دارم، آنها با من بسیار مهربان بودند، من طرفدار بزرگ آن هستم. اما این واقعیت که 500... 10.01.2026, اسپوتنیک ایران
به گزارش اسپوتنیک، دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا گفت: من دانمارک را دوست دارم، آنها با من بسیار مهربان بودند، من طرفدار بزرگ آن هستم. اما این واقعیت که 500 سال پیش یک قایق در آنجا پیاده شده است، به این معنی نیست که آنها مالک این زمین هستند. من مطمئنم که بسیاری از قایق‌های ما نیز به آنجا رفته‌اند. وی همچنین اعلام کرد که در حال حاضر در حال مذاکره ای برای خرید گرینلند در جریان نیست، اما ایالات متحده آماده است، صرف نظر از موضع کپنهاگ اقداماتی در رابطه با قلمرو خودمختار دانمارکی انجام دهد.
ترامپ حق دانمارک برای ادعای مالکیت گرینلند را زیر سوال برد

10:07 10.01.2026 (بروز رسانی شده: 10:17 10.01.2026)
به گزارش اسپوتنیک، دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا گفت: من دانمارک را دوست دارم، آنها با من بسیار مهربان بودند، من طرفدار بزرگ آن هستم. اما این واقعیت که 500 سال پیش یک قایق در آنجا پیاده شده است، به این معنی نیست که آنها مالک این زمین هستند. من مطمئنم که بسیاری از قایق‌های ما نیز به آنجا رفته‌اند.
وی همچنین اعلام کرد که در حال حاضر در حال مذاکره ای برای خرید گرینلند در جریان نیست، اما ایالات متحده آماده است، صرف نظر از موضع کپنهاگ اقداماتی در رابطه با قلمرو خودمختار دانمارکی انجام دهد.
