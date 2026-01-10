https://spnfa.ir/20260110/تردید-ترامپ-در-مورد-حق-مالکیت-دانمارک-بر-گرینلند--27400093.html
ترامپ حق دانمارک برای ادعای مالکیت گرینلند را زیر سوال برد
به گزارش اسپوتنیک، دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا گفت: من دانمارک را دوست دارم، آنها با من بسیار مهربان بودند، من طرفدار بزرگ آن هستم. اما این واقعیت که 500...
آمریکا
به گزارش اسپوتنیک، دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا گفت: من دانمارک را دوست دارم، آنها با من بسیار مهربان بودند، من طرفدار بزرگ آن هستم. اما این واقعیت که 500 سال پیش یک قایق در آنجا پیاده شده است، به این معنی نیست که آنها مالک این زمین هستند. من مطمئنم که بسیاری از قایقهای ما نیز به آنجا رفتهاند. وی همچنین اعلام کرد که در حال حاضر در حال مذاکره ای برای خرید گرینلند در جریان نیست، اما ایالات متحده آماده است، صرف نظر از موضع کپنهاگ اقداماتی در رابطه با قلمرو خودمختار دانمارکی انجام دهد.
2026
10:07 10.01.2026 (بروز رسانی شده: 10:17 10.01.2026)
