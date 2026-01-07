https://spnfa.ir/20260107/ماینرهای-غیرمجاز-در-ایران-معادل-3-نیروگاه-اتمی-برق-مصرف-میکنند--27365295.html
مجری طرح نظارت، ساماندهی و استخراج رمز دارایی شرکت توانیر ضمن اعلام این مطلب افزود: برای جبران برق ماینرهای غیرمجاز باید چند نیروگاه بزرگ ساخت. 07.01.2026, اسپوتنیک ایران
هادی سفیدمو گفت: با متخلفان برخورد جدی میشود و هیچ چشمپوشی نسبت به سرقت از سهم برق بیش از 80 میلیون ایرانی نخواهیم داشت. از مجلس شورای اسلامی خواستیم تا عواقبی مانند محرومیت از خدمات اجتماعی و مواردی از این دست را نیز به مجازاتهای کنونی اضافه کند.به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، ، مجری طرح نظارت، ساماندهی و استخراج رمز دارایی شرکت توانیر، گفت: اوج مصرف برق استانهای خراسان شمالی، خراسان جنوبی، چهارمحال بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد 1400 مگاوات است، یعنی استخراج رمزامرز معادل مجموع برق مصرفی این 4 استان را مصرف میکند که برای تولید این میزان برق، باید حداقل 2 الی 3 هزار مگاوات نیروگاه احداث شود، یعنی باید حداقل 3 نیروگاه اتمی برای پاسخگویی به این استخراج غیرمجاز رمزارز داشته باشیم.او کشف و امحاء ماینرهای غیرمجاز را دشوارترین بخش مدیریت این حوزه دانست و تصریح کرد: ما از روشهای متکثری برای کشف محل استقرار ماینرهای غیرمجاز استفاده میکنیم اما به عنوان دستگاه خدمترسان صنعت برق، بدون حکم دادگاه اجازه ورود به هیچ مکانی را نداریم، بنابراین به حکم قضائی و همراهی نیروی انتظامی برای ورود به اماکن غیرمجاز استخراج رمزارز وارد شویم و این نخستین مرحله خواهد بود. با وجود این، پس از ورود نیز باید متوجه شویم که ماینرها در کدام نقطه از ساختمان مسکونی، تجاری یا صنعتی وجود دارند، زیرا کشف محل اختفای ماینرها ساده نیست. همچنین صاحب ماینرها هزینه بسیاری برای تهیه و استخراج رمزارز انجام دادهاند و برخوردهای خطرآفرین و سنگینی مانند مقابله مسلحانه و تهدید به مرگ هنگام کشف ماینرها انجام میشود.مجری طرح نظارت، ساماندهی و استخراج رمز دارایی شرکت توانیر افزود: جدا از این اگر 3 الی 5 دقیقه هدر رفت زمانی در کشف ماینرها داشته باشیم، مالک ماینرها را خراج خواهد کرد، پس با عملیاتی بسیار پیچیده مواجه هستیم در حالی که مطابق دستور قضائی باید با رعایت شئونات اسلامی به اماکن وارد شویم و این موضوع زمانبر خواهد بود. در این زمینه اتفاقات عجیبی نیز رخ میدهد، مثلا چندی پیش همکاران ما برای کشف ماینر به مکانی صنعتی رفتند و هیچکس در آنجا حضور نداشت اما ناگهان دو قلاده سگ به سمت همکاران ما رها شدند و متاسفانه یکی از همکاران ما به شدت آسیب دید. میتوان گفت در زمان کشف ماینر ورود بدون درگیری نداریم اما به هر شکل ممکن وظیفه خود در بازگرداندن برق به خانه هموطنان را انجام خواهیم داد. پس از کشف ماینر، کنتور هوشمند برق در محل نصب، ماینر تحویل نیروی انتظامی و فرد خاطی وارد فرآیند رسیدگی قانونی میشود.سفیدمو درباره امکان رهگیری ماینرها از طریق مخابرات تصریح کرد: ماینر دو بال دارد و آن بالها اینترنت و برق هستند. در سالهای اول فراگیر شدن استفاده از ماینر، متخلفان از کنتور برای تامین برق آن استفاده میکردند و به محض افزایش برق کنتور، همکاران ما مراجعه کرده و ماینر را کشف میکردند. پس از آن، متخلفان به سمت استفاده از برق غیرمجاز و سرقت برق متمایل شدند و این کار را برای ما سخت کرد، زیرا وقتی از محل توزیع برق یک مجتمع مسکونی یا شهرک سرقت برق اتفاق میافتد، چارهای نیست، جز بازرسی تکتک خانهها با حکم قضائی و این موضوع دشواریهای ویژهای دارد اما ممکن است و با روشهای فنی محقق میشود. در بسیاری از موارد مردم از طریق سامانه 30005121، سرقت برق و محل استخراج غیرمجاز را گزارش میدهند.
ماینرهای غیرمجاز در ایران معادل 3 نیروگاه اتمی برق مصرف میکنند
هادی سفیدمو گفت: با متخلفان برخورد جدی میشود و هیچ چشمپوشی نسبت به سرقت از سهم برق بیش از 80 میلیون ایرانی نخواهیم داشت. از مجلس شورای اسلامی خواستیم تا عواقبی مانند محرومیت از خدمات اجتماعی و مواردی از این دست را نیز به مجازاتهای کنونی اضافه کند.
به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، ، مجری طرح نظارت، ساماندهی و استخراج رمز دارایی شرکت توانیر، گفت: اوج مصرف برق استانهای خراسان شمالی، خراسان جنوبی، چهارمحال بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد 1400 مگاوات است، یعنی استخراج رمزامرز معادل مجموع برق مصرفی این 4 استان را مصرف میکند که برای تولید این میزان برق، باید حداقل 2 الی 3 هزار مگاوات نیروگاه احداث شود، یعنی باید حداقل 3 نیروگاه اتمی برای پاسخگویی به این استخراج غیرمجاز رمزارز داشته باشیم.
او کشف و امحاء ماینرهای غیرمجاز را دشوارترین بخش مدیریت این حوزه دانست و تصریح کرد: ما از روشهای متکثری برای کشف محل استقرار ماینرهای غیرمجاز استفاده میکنیم اما به عنوان دستگاه خدمترسان صنعت برق، بدون حکم دادگاه اجازه ورود به هیچ مکانی را نداریم، بنابراین به حکم قضائی و همراهی نیروی انتظامی برای ورود به اماکن غیرمجاز استخراج رمزارز وارد شویم و این نخستین مرحله خواهد بود. با وجود این، پس از ورود نیز باید متوجه شویم که ماینرها در کدام نقطه از ساختمان مسکونی، تجاری یا صنعتی وجود دارند، زیرا کشف محل اختفای ماینرها ساده نیست. همچنین صاحب ماینرها هزینه بسیاری برای تهیه و استخراج رمزارز انجام دادهاند و برخوردهای خطرآفرین و سنگینی مانند مقابله مسلحانه و تهدید به مرگ هنگام کشف ماینرها انجام میشود.
مجری طرح نظارت، ساماندهی و استخراج رمز دارایی شرکت توانیر افزود: جدا از این اگر 3 الی 5 دقیقه هدر رفت زمانی در کشف ماینرها داشته باشیم، مالک ماینرها را خراج خواهد کرد، پس با عملیاتی بسیار پیچیده مواجه هستیم در حالی که مطابق دستور قضائی باید با رعایت شئونات اسلامی به اماکن وارد شویم و این موضوع زمانبر خواهد بود. در این زمینه اتفاقات عجیبی نیز رخ میدهد، مثلا چندی پیش همکاران ما برای کشف ماینر به مکانی صنعتی رفتند و هیچکس در آنجا حضور نداشت اما ناگهان دو قلاده سگ به سمت همکاران ما رها شدند و متاسفانه یکی از همکاران ما به شدت آسیب دید. میتوان گفت در زمان کشف ماینر ورود بدون درگیری نداریم اما به هر شکل ممکن وظیفه خود در بازگرداندن برق به خانه هموطنان را انجام خواهیم داد. پس از کشف ماینر، کنتور هوشمند برق در محل نصب، ماینر تحویل نیروی انتظامی و فرد خاطی وارد فرآیند رسیدگی قانونی میشود.
سفیدمو درباره امکان رهگیری ماینرها از طریق مخابرات تصریح کرد: ماینر دو بال دارد و آن بالها اینترنت و برق هستند. در سالهای اول فراگیر شدن استفاده از ماینر، متخلفان از کنتور برای تامین برق آن استفاده میکردند و به محض افزایش برق کنتور، همکاران ما مراجعه کرده و ماینر را کشف میکردند. پس از آن، متخلفان به سمت استفاده از برق غیرمجاز و سرقت برق متمایل شدند و این کار را برای ما سخت کرد، زیرا وقتی از محل توزیع برق یک مجتمع مسکونی یا شهرک سرقت برق اتفاق میافتد، چارهای نیست، جز بازرسی تکتک خانهها با حکم قضائی و این موضوع دشواریهای ویژهای دارد اما ممکن است و با روشهای فنی محقق میشود. در بسیاری از موارد مردم از طریق سامانه 30005121، سرقت برق و محل استخراج غیرمجاز را گزارش میدهند.