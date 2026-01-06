https://spnfa.ir/20260106/بازیگران-دیگر-منطقه-وارد-رویارویی-با-اسرائیل-شده-اند-27349689.html

بازیگران دیگر منطقه وارد رویارویی با اسرائیل شده اند

اسپوتنیک ایران

06.01.2026, اسپوتنیک ایران

2026-01-06T19:43+0330

2026-01-06T19:43+0330

2026-01-06T19:44+0330

گزارش و تحلیل

سیاسی

روز گذشته مرکز مطالعات العربی وابسته به قطر آماری را منتشر کرد که از شهروندان کل کشورهای عضو جامعه عرب جمع کرده وطبق این آمار بالای 87 درصد از رای دهندگان مخالفت قطعی خود با به رسمیت شناختن اسرائیل و یا عادی سازی روابط با آن اظهار داشته بودند.جالب اینکه فقط سه درصد عرب ها از عادی سازی روابط و به رسمیت شناختن اسرائیل حمایت کرده بودند و ده درصد باقی مانده اظهار داشته بودند که در این باره نظری ندارند.قطعا رهبران همه کشورهای عربی به خوبی از این آمار مطلع هستند و به خوبی می دانند که فضای داخلی کشورهایشان چه شرایطی نسبت به اسرائیل دارد.اسرائیل دهه ها سرمایه گذاری کرده تا ایران را به دشمن اول عرب ها درمنطقه تبدیل کنند و عرب ها رامتقاعد کند که اسرائیل دشمن نیست و باید حق یهودیان در داشتن کشوری مستقل در کنار خود را بپذیرند و می توان گفت تا حدی هم در این امر موفق بوده و تا قبل از ماجرای 7 اکتبر و کارهایی که اسرائیل بر علیه فلسطینی ها در غزه کرد سطح خصومت و دشمنی با ایران به اوج رسیده بود.اما پس از جنگ غزه و کارهایی که اسرائیل انجام داد دوباره سطح نفرت از اسرائیل در منطقه به اوج رسید و این ماجرا با انتشار تصاویر سربازان اسرائیل که نقشه ای موسوم به نقشه اسرائیل بزرگ را روی لباس های خود گذاشته بودند که بخش هایی از کشورهای منطقه از مصر و سودان و اثیوپی گرفته تا لبنان و سوریه و عراق و کویت و قطر و بخش هایی از عربستان سعودی و ترکیه ویمن را جزو اسرائیل می دانست این غضب منطقه ای بر علیه اسرائیل را به اوج رساند.امروزه به همان نسبت که از احتمال وقوع جنگ میان ایران و اسرائیل صحبت می شود از احتمال وقوع جنگ میان اسرائیل و ترکیه نیز صحبت می شود و بسیاری باور دارند احتمال جنگ اسرائیل با ترکیه حتی بیشتر از ایران است.کارشناسان ترکیه ای باور دارند اگر هم جنگ شود باید ترکیه اجازه دهد اسرائیل ضربه اول را بزند تا ناتو مجبور شود کنار ترکیه بایستد، اما به نظر نمی آید حتی اگر اسرائیل به ترکیه حمله کند ایالات متحده اجازه دهد ناتو پشت ترکیه بایستد.به هرحال اسرائیل طی چند هفته اخیر چند بار به تاسیسات نظامی ای و تسلیحاتی که ترکیه به بهانه پشتیبانی از دولت جدید سوریه وارد این کشور کرده بود حمله کرده و آنها را در خاک سوریه منهدم نموده.رویارویی کشورهای عرب منطقه و ترکیه با به رسمیت شناختن سومالی لند توسط اسرائیل هم یکی از همین مسایل است و روز گذشته هم عربستان سعودی از امارات خواست تا نیروهای خود از جزیره سقطری را خارج کند و این جزیره را تحویل نیروهای دولت مورد حمایت عربستان بدهد وگرنه همه نیروهای موجود در آن جزیره را هدف قرار خواهد داد و دیدیم که عربستان سعودی عملیات خود در یمن برای حمایت از دولت مورد حمایت اش را شدت بخشید و واقعیت امر این است که هدف مقابله با گسترش نفوذ اسرائیل در این مناطق بود چرا که اسرائیلی ها در سقطری و برخی مناطق که توسط برخی نیروها که خود را تحت چتر حمایتی امارات قرار داده بودند در یمن نفوذ کرده بود و امارات عربی متحده هم به سرعت برای اینکه خود را از وسط این درگیری خارج کند نیروهای خود از یمن را فراخواند.رئیس جمهوری مصر هم روز شنبه یک سخنرانی بسیار مهم داشت که در آن تهدید کرد که این کشور تصمیم گرفته با هر نیرویی که امنیت مصر را در هر جای منطقه به مقابله کند و دیگر عملیات اش به داخل مرزهای مصر محدود نخواهد شد.بسیاری این سخنان آقای ژنرال سیسی را تهدید مستقیم به اسرائیل و نیروهای همسو با اسرائیل در منطقه تلقی کردند چون اسرائیلی ها امروزه تلاش دارند در اثیوپی و سومالی و سودان تحرکاتی بر علیه مصر داشته باشند.در حالی که بسیاری تصور میکردند که با تغییر حکومت در سوریه و معاهده آتش بس با لبنان دیگر اسرائیل دایره امن خود را بسته و دیگر ایران و متحدین اش تهدیدی برای اسرائیل به حساب نمی آیند اما به نظر می رسد ایرانی ها با زیرکی موفق شدند در شرایطی جای خالی بدهند تا دیگر بازیکنان منطقه ای را وارد کنند و امروزه همه قدرت های منطقه ای علیرغم اینکه شاید با هم در برخی موارد اختلاف نظر داشته باشند اما اسرائیل را تهدید اصلی برای ثبات و امنیت منطقه می دانند و شاید در پایان بد نباشد به سخنان ترکی الفیصل در کنفرانس ابوظبی اشاره کرد که به دشمنی اش با ایران و حمایت اش از سازمان مجاهدین خلق معروف است اما وقتی از او سوال شد "به نظرت دشمن اصلی کیست و کدام کشور ایران یا اسرائیل امنیت و ثبات منطقه را به خطر می اندازد"، بدون درنگ گفت: "اسرائیل، این اسرائیل است که امروزه صلح و امنیت و ثبات منطقه را به خطر می اندازد".

