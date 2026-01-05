https://spnfa.ir/20260105/آیا-تا-به-حال-فکر-کرده-اید-دلیل-ثروت-های-نجومی-در-آمریکا-چیست-27326387.html

آیا تا به حال فکر کرده اید دلیل ثروت های نجومی در آمریکا چیست؟

آیا تا به حال فکر کرده اید دلیل ثروت های نجومی در آمریکا چیست؟

اسپوتنیک ایران

چند صد ملیارد دلار ثروت دارد، کی، ایلان ماسک، مارک زاکربرگ، بیل گیتس، جف بروز، لری الیسون، لری پیج و... 05.01.2026, اسپوتنیک ایران

2026-01-05T13:12+0330

2026-01-05T13:12+0330

2026-01-05T13:12+0330

گزارش و تحلیل

آمریکا

جهان

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0c/14/27085752_1:0:474:266_1920x0_80_0_0_a40e761604f6b9bc04cccf7951b1f65b.jpg

یک وقتهایی برخی سرشان از رقم ثروت این افراد سوت می کشد و حتی نمی توانند تصور کنند که این همه ثروت را چطوری اینها می توانند مدیریت کنند و یا حتی خرج کنند.خرج کنند؟ظاهرا اینها این ثروت را دارند اما بنا نیست خرج کنند.به افرادی که قبل از اینها ثروت های نجومی به دست آوردند نگاهی گذرا داشته باشید مثلا استیو جابز یا بسیار قبل تر از او ارستو اوناسیس که در زمان خود ثروت مند ترین انسان در جهان بود و آنقدر ثروت داشت که بیوه جان اف کندی هم را به همسری گرفت.به یکباره بعد از فوت آنها ثروتشان هم فوت کرد و دیگر خبری از آن ثروت نیست و معلوم نیست ورثه شان کجا هستند و چه کار می کنند.آیا این ماجرا مقداری مشکوک به نظر نمی آید؟فردی مانند بیل گیتس اعلام کرده که وصیت کرده کل ثروت اش بعد از مرگ به سازمان های خیریه واگذار گردد.بقیه هم چه وصیت کرده باشند چه نکرده باشند به یکباره ثروت شان محو می شود.اگر درباره جریان ثروتمند شدن این افراد نگاهی گذرا داشته باشید یک وجه مشترک را ملاحظه میکنید.همه شان بدون استثنا یا کار خود را به عنوان پیمانکار نیروهای مسلح و امنیتی آمریکا شروع کرده اند یا در ادامه قرارداد های اصلی شرکت هایشان با نیروهای مسلح و امنیتی آمریکا بوده.جالب تر اینکه سهامداران اصلی شرکت های این افراد هم شرکتهای واحدی هستند مانند ابر شرکت های بلک راک، وانگارد و استیت ستریت، فیدلیتی انوستمنت، برکشایر، جی پی مورگان، هولمن و...بسیار پیچیده است اما اگر در اینترنت تحقیق کنید وبه اسامی مدیران و صاحبان اصلی این موسسات برسید می بینید همه شان وابسته به یک مجموعه می باشند.این مساله ما را به این سمت و سو می برد که تصور کنیم افرادی که امروزه به عنوان ثروتمند ترین افراد در جهان شناخته می شوند در واقع عروسک های خیمه شب بازی این مجموعه می باشند، افرادی هستند که باید در ظاهر حضور پیدا کنند و با استفاده از فضاسازی های رسانه ای توجه مردم را جلب کنند تا مردم وابسته به کالایی که اینها تولید می کنند شوند.به عنوان مثال می گویم، همه می دانند که اینترنت یک طرح مربوط به ارتش آمریکا به نام آرپانت بوده و بعد ارتش آمریکا تصمیم می گیرد که این را عمومی کند.اگر ارتش آمریکا می آمد و می گفت که تحت نظارت این ارتش و یا سازمان سیا می خواهند این کار را انجام دهند قطعا بخش بزرگی از مردم حاضر نمی شدند از اینترنت استفاده کنند چون دلواپس می شدند که ارتش و سازمان سیا می خواهند اطلاعات آنها را به سرقت ببرند اما وقتی که شرکتی مثل مایکروسافت به ریاست فردی مانند بیل گیتس که زمانی ثروتمند ترین انسان روی کره زمین بوده می آید نرم افزارهای مربوطه را ارائه می دهد مردم اعتماد پیدا می کنند و از اینترنت اکسپلورر برای استفاده از اینترنت استفاده می کنند.یا مثلا اگر ارتش آمریکا و یا سیا می آمد و می گفت که شما بیایید کل اطلاعات خود را در اختیار ما قرار دهید و همه نامه هایی که برای همدیگر ارسال می کنید را بگذارید ما هم ببینیم، قطعا همه مخالفت می کردیم، اما وقتی شرکت گوگل بیاید و ایمیل رایگان ارائه دهد و اجازه دهد ما همه مکاتباتمان را رایگان از طریق گوگل انجام دهیم آنوقت اعتماد پیدا می کنیم.آیا تا به حال فکر کرده اید که منافع اینها از اینکه مثلا ایمیل رایگان و یا برنامه های مرتبط رایگان مانند واتس اپ و فیسبوک و اینستاگرام و... در اختیار ما قرار دهند چیست؟مطمئن باشید حد اقل آن درآمد که می گویند از تبلیغات به دست می آورند نیست.خیر خواه ماهم که نیستند.هدف این است که کل اطلاعات ما توسط نرم افزاهایی که امروزه به عنوان هوش مصنوعی شناخته می شود پویش شود تا آنها بتوانند کنترل همه چیز را در دست داشته باشند.شاید ما فکر کنیم اینها اهمیتی دارد، شاید برای ما اهمیت نداشته باشد، اما برای آنها دارد خیلی هم دارد.آنها می توانند از طریق پویش همین اطلاعات نه فقط از نظر امنیتی ما را کنترل کنند بلکه حتی از نظر اقتصادی هم روند فکری ما را کنترل کنند و در نهایت بر اساس آن ثروت های هزاران ملیارد دلاری کسب کنند و حکومت ها را ساقط کنند و یا حکومت هایی که منافع آنها را تامین می کنند سر کار بیاورند چون افکار عمومی دست شان است.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

آمریکا, جهان