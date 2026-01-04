https://spnfa.ir/20260104/15-هزار-مگاوات-واحد-نیروگاهی-حرارتی-و-تجدیدپذیر-در-حال-احداث--27318182.html
توسعه انرژیهای پاک یکی از اولویتهای اصلی وزارت نیرو برای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و افزایش تابآوری شبکه برق کشور است. 04.01.2026, اسپوتنیک ایران
معاون برق و انرژی وزارت نیرو از برنامهریزی گسترده این وزارتخانه برای افزایش ظرفیت تولید برق ایران خبر داد و گفت: تا پایان سال 1404، بیش از 3700 مگاوات واحد جدید نیروگاهی وارد مدار خواهد شد؛ ظرفیتی که میتواند برق مورد نیاز بیش از 3 میلیون و 700 هزار خانوار را تأمین کند.به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، همایون حائری با اشاره به روند توسعه نیروگاهها در کشور بیان کرد: در حال حاضر حدود 15 هزار مگاوات واحد نیروگاهی حرارتی و تجدیدپذیر در حال احداث است که به مرور وارد مدار خواهند شد.وی ادامه داد: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده از این ظرفیت تا پایان سال در مجموع 3732 مگاوات واحد نیروگاهی جدید به بهرهبرداری میرسد که نقش مهمی در افزایش پایداری شبکه برق، به ویژه در زمانهای اوج مصرف خواهد داشت و 1697 مگاوات از این ظرفیت به انرژی های نو اختصاص دارد.حائری در همین زمینه تأکید کرد: توسعه انرژیهای پاک یکی از اولویتهای اصلی وزارت نیرو برای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و افزایش تابآوری شبکه برق کشور است.معاون وزیر نیرو افزود: علاوه بر تجدیدپذیرها، 444 مگاوات از ظرفیت جدید به واحدهای گازی اختصاص دارد که شامل فاز دوم نیروگاه نکا، نیروگاه طرشت، نیروگاههای گازی متوسط در ری، شوش و بنگلان، همچنین واحدهایی در صنایع مس خاتون آباد و پالایشگاه بید بلند میشود .وی همچنین از بهرهبرداری 1411 مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: نیروگاههایی مانند آلومینیوم المهدی، عسلویه، فردوسی، دالاهو، گلگهر، فولاد مبارکه و فولاد بوتیای ایرانیان در این بخش قرار دارند.حائری در ادامه ظرفیت نیروگاههای برقآبی جدید را 174 مگاوات اعلام کرد و افزود: با اضافه شدن ۵ مگاوات نیروگاه زمینگرمایی مشکینشهر، مجموع ظرفیت نیروگاهی که تا پایان سال 1404 وارد مدار میشود به 6455 مگاوات خواهد رسید.وی یادآور شد: با راهاندازی بخش سیکل ترکیبی نیروگاههای رودشور و قشم غدیر، بخشی از ظرفیت گازی به چرخه ترکیبی تبدیل شده که این موضوع به افزایش بهرهوری و کاهش مصرف سوخت کمک قابل توجهی میکند.
