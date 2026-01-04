کارشناس ایرانی: مشت آهنین آمریکا در میانمدت باعث اعتراضات گسترده خواهد شد
آمریکا بدنبال تثبیت دلار به عنوان تنها واسطه مبادلات نفتی.
امیر علی ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا، در خصوص دستگیری مادورو و آینده ی ونزوئلا به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: به نظر میرسد تاکنون ساختار حکومتی ونزوئلا تغییر نکرده است. در حال حاضر خانم رودریگز، معاون رئیسجمهور، اختیارات و مسئولیتهای رئیسجمهور را بر عهده دارد، اما تغییر اساسی در ونزوئلا رخ نداده است. ترامپ نیز درباره خانم ماچادو اظهار کرده که او فرد خوبی است اما مشروعیت رهبری ندارد.
وی افزود: به نظر میرسد آمریکا در فاز اول قصد ندارد تغییرات ساختاری ایجاد کند؛ امید آنها این است که همین حکومت، بدون حضور شخص مادورو و همسرش، با آمریکا همکاری کند. ترامپ ادعا کرده که معاون رئیسجمهور آمریکا، مایک پنس، با معاون رئیسجمهور ونزوئلا گفتوگو کرده و او قول همکاری داده است. البته این ادعای ترامپ هنوز تأیید نشده و تنها ۲۴ ساعت از آن گذشته است.
این کارشناس مسائل آمریکا در ادامه ی تشریح آینده ی ونزوئلا بیان کرد: اگر ساختار فعلی ونزوئلا با آمریکا همکاری کند، آنگونه که ترامپ مدعی است، آمریکاییها به تدریج بر منابع نفتی ونزوئلا دست خواهند گذاشت و با سرمایهگذاری در شرکتهای نفتی، استخراج نفت را افزایش خواهند داد. هدف آمریکا از یک سو دستیابی به ذخایر نفتی ونزوئلا و از سوی دیگر تثبیت دلار به عنوان تنها واسطه مبادلات نفتی است. آمریکا حتی به چین نیز پیشنهاد داده که برای خرید نفت ونزوئلا از دلار استفاده کند و مشکلی با فروش نفت به شرط دلاری بودن معاملات ندارد. تأکید آمریکا این است که خریداران نفت ونزوئلا به جای یوان یا ارزهای کشورهای بریکس، دلار بپردازند.
وی تاکید کرد: اما اگر حکومت فعلی ونزوئلا و معاون رئیسجمهور که اکنون زمام امور را در دست دارد، با آمریکا همراهی نکند، احتمالاً آمریکا دور جدیدی از فشارها را آغاز خواهد کرد. هرچه مقاومت بیشتر شود، فشارها نیز افزایش خواهد یافت و حتی ممکن است در نهایت آمریکا مجبور به اعزام نیروی زمینی شود. هرچند در حال حاضر این گزینه مطرح نیست و آمریکا تمایلی به آن ندارد، اما اگر کار به جایی برسد که پروژه مورد نظر ترامپ محقق نشود، ممکن است این اقدام صورت گیرد.
باز شدن بازار نفت ونزوئلا نیز کاملاً به میزان همراهی حکومت جدید با آمریکا بستگی دارد. اگر همکاری صورت گیرد، آمریکا مسیر همواری پیش رو خواهد داشت و اگر نه، از طریق اقدام نظامی گستردهتری تلاش خواهد کرد بر اوضاع مسلط شود.
امیر علی ابوالفتح ضمن تاکید بر اینکه به نظر میرسد تمرکز فعلی ترامپ بیشتر بر نیمکره غربی است تا مناطق دیگر، اظهار داشت:
متأسفانه در جهان امروز، زور بیشتر، تعیینکننده است و کشورهای قدرتمند به بهانههای مختلف به دیگران اجحاف میکنند. حقوق بینالملل روزبهروز ضعیفتر میشود، چرا که کشورهای اصلی ضامن امنیت، خود به گسترش ناامنی دامن میزنند. احتمالاً اقدام آمریکا در ونزوئلا شوکی به کشورهای منطقه وارد خواهد کرد و آنها را وادار خواهد ساخت تا در رفتار خود با ترامپ محتاطانهتر عمل کنند.
