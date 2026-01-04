https://spnfa.ir/20260104/کارشناس-ایرانی-حوادث-اخیر-در-ونزوئلا-را-باید-در-یک-چارچوب-وسیعتر-دید-27322142.html

کارشناس ایرانی: حوادث اخیر در ونزوئلا را باید در یک چارچوب وسیع‌تر دید

کارشناس مسائل اروپا و آمریکا: ترامپ پس از انتخاب مجدد و راه‌یابی به کاخ سفید، علاقه ویژه‌ای به این موضوع دارد که نام خود را در کنار رؤسای‌جمهور برجسته آمریکا... 04.01.2026

سید میثم یعقوبی مقدم، کارشناس مسائل اروپا و آمریکا در خصوص دستگیری مادورو و تاثیر آن بر نظم جهانی به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: به‌عنوان مثال، او از سیاست رؤسای‌جمهور پیشین آمریکا در مهار چین در ایندوپاسیفیک دست کشیده و به دکترین مونرو و تمرکز بر نفوذ این کشور در قاره آمریکا روی آورده است.وی افزود: بر اساس این دکترین که در سند امنیت ملی آمریکا توسط ترامپ نیز به آن اشاره شده، آمده که قاره آمریکا حوزه نفوذ ایالات متحده است و قدرت‌های دیگر حق مداخله، استعمار یا گسترش نفوذ در آن را ندارند.این کارشناس مسائل اروپا و آمریکا در ادامه بیان کرد: ترامپ مدعی است که رقبا و دشمنان آمریکا به‌ویژه چین در حوزه آمریکای لاتین نفوذ کرده‌اند و باید با آن‌ها مقابله کرد. به خاطر بیاوریم که در روزهای ابتدایی حضور خود در کاخ سفید، به‌دنبال تسلط بر کانال پاناما به دلیل حضور چین بود.در مدت اخیر هم ترامپ توجه ویژه‌ای به قاره آمریکا و آمریکای لاتین داشته است. او خواستار الحاق کانادا به آمریکا شده، مکزیک، کلمبیا و کوبا را تهدید کرده، در انتخابات هندوراس و آرژانتین دخالت داشته و به ونزوئلا حمله نظامی کرده و رئیس‌جمهور آن را بوده است.وی افزود: آمریکایی‌ها البته سابقه طولانی در دخالت در آمریکای لاتین داشته‌اند و آن‌ها در سال 1989 "مانوئل نوریگا" رهبر نظامی پاناما را ربودند اما با توجه به تحولات جهانی، اقدامات اخیر ترامپ بدعت جدیدی را در روابط بین‌الملل ایجاد می‌کند، همانگونه که شاهد بودیم رسانه‌ها و مقامات آمریکایی گفته‌اند اگر این اتفاق توسط قدرت‌های دیگر در کشورهای دوست آمریکا رخ دهد، پاسخ واشنگتن چه خواهد بود؟ سید میثم یعقوبی مقدم در ادامه از تمرکز ترامپ بر 2 موضوع قاچاق مواد مخدر و نفت در حوزه ونزوئلا سخن گفت و اظهار داشت:ترامپ در سخنرانی شامگاه شنبه خود از یک طرف گفت که تحریم‌های نفتی را حفظ می‌کند و از سوی دیگر بر مدیریت نفت ونزوئلا در یک دوره مشخص خبر داد و گفت محدودیت‌ها ممکن است برداشته شود.با توجه به اینکه ونزوئلا به دلیل تحریم‌های آمریکا چیزی حدود 900 هزار بشکه نفت در روز تولید می‌کرد و یک درصد بازارهای جهانی را در اختیار داشت، در کوتاه مدت نمی‌تواند اثری بر بازار نفت داشته باشد و باید منتظر روزهای آینده بود. این موضوع بیشتر به رویدادهای سیاسی و به‌ویژه ثبات در داخل ونزوئلا بستگی خواهد داشت و اینکه تولید نفت این کشور به چه مقدار خواهد رسید و شرکت‌های آمریکایی چه نقشی را در این زمینه ایفا خواهند کرد.

