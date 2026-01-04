https://spnfa.ir/20260104/تیر-خلاص-آمریکا-به-نظم-جهانی-و-بازگشت-امپریالیسم-جنگل-27317919.html

تیر خلاص آمریکا به نظم جهانی و بازگشت امپریالیسم جنگل

اسپوتنیک ایران

04.01.2026

عملیات اخیر ایالات متحده در کاراکاس که منجر به گروگان گرفتن رئیس جمهوری ونزولا شد عملا تیر خلاصی بود که آمریکا بر سر نظم جهانی و قوانین بین الملل شلیک کرد و با آن امپریالیسم و استعمار و قانون جنگل را در جهان تثبیت کرد.هر دیدگاهی نسبت به نیکولاس مادورو باشید بحث اصلی در این است که به دلیل همین قوانین جنگل که قبل از جنگ جهانی دوم وجود داشت و کشورهای قدرتمند می رفتند و دیگر کشورها را به بهانه های مختلف اشغال می کردند و منابع آنها را غارت می کردند کشورهای استعمارگر به جان هم افتادند و کار به جنگ جهانی دوم کشید و بعد از آن همه تصمیم گرفتند که به دوره قبلی پایان دهند و دوره جدیدی را باز کنند که در آن قانون بین الملل به جای قانون جنگل حکم فرما باشد و اینگونه نباشد که هر کشوری چون قدرتمند است به بهانه های مختلف برای غارت منابع دیگر کشورها آنها را اشغال کند.دلیل تشکیل سازمان ملل و شورای امنیت هم همین مساله بود، اینکه هر کشوری بدون مجوز شورای امنیت اقدامی انجام دهد عملا قوانین بین الملل را زیر پا گذاشته و باید ذیل ماده 7 منشور سازمان ملل قرار گیرد و تحریم و مجازات شود.اما به قول معروف "هر چه بگندد نمکش می زنند، وای به حال روزی که بگندد نمک اش".ایالات متحده که خود یکی از اصلی ترین بانیان همین نظم جهانی بود امروزه خود به نابود کننده آن تبدیل شده.آمریکا در موارد زیادی اقدام به زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی گذاشت مثل زمانی که به کره و یا ویتنام و یا افغانستان و یا عراق و یا لیبی و سومالی و یمن و... لشکر کشی کرد اما در همه این موارد تلاش کرد مجوز سازمان ملل را دریافت کند و یا چندین کشور دیگر را همراه خود کند و در چهارچوب یک ائتلاف بین المللی ورود کند.از چند سال پیش بحث زیر پا گذاشتن قوانین بین الملل توسط ایالات متحده شدت زیادی گرفت، مخصوصا پس از اینکه متحد آمریکا در غرب آسیا یعنی اسرائیل دست به انجام انواع واقسام قتل عام ها و کشتار غیر نظامیان در غزه زد و آمریکا شش دانگ از همه اقدامات اسرائیل حمایت کرد.سکوت جامعه جهانی در مقابل این اقدامات اسرائیل به دلیل چتر حمایتی آمریکا لابی قدرت پشت پرده یا همان Deep State آمریکا را جری تر کرد تا جلوتر برود و ماجرای حمله آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هسته ای ایران، که عضو سازمان ملل و تاسیسات اش تحت نظر سازمان بین المللی انرژی هسته ای بوده، و اقدام به انجام علنی اعمال تروریستی و کشتار دانشمندان و شخصیت های سیاسی و نظامی ایران که همه اش خلاف قوانین و قوانین بین الملل بوده، و سکوت جامعه بین المللی در قبال این اقدامات، موجب آن شد که آمریکا جری تر شود و جلوتر برود و امروزه تصمیم بگیرد که دیگر نیاز نیست که پایبند قوانین بین الملل باشد و باید رویکرد استعماری قدیمی را پیش بگیرد چون آمریکا بدون دزدیدن منابع دیگر کشورها نمی تواند به عنوان ابر قدرت برتر جهان باقی بماند.به عنوان مثال می گویم، به استناد اظهارات فرمانده ارتش آمریکا، این کشور از سال 2009 میلادی در حال آماده شدن برای حمله به تاسیسات هسته ای ایران بوده و از آن زمان چندین رئیس جمهوری پیگیر پرونده آماده شدن آمریکا برای این عملیات بودند ودر سال 2025 ارتش آمریکا اعلام کرد که آمادگی اش را دارد.در شرایطی که ونزولا از نظر قدرت نظامی و امکانات دفاعی در مقابل ایالات متحده هیچ توانمندی ای نداشته بدیهی است که اقدام آمریکا در دزدیدن رئیس جمهوری این کشور یک اقدام نظامی بسیار مقتدرانه نبوده ولی قطعا یک اقدام سیاسی که زلزله ای سیاسی در جهان ایجاد کرده خواهد بود.آن هم در شرایطی که مادورو چند ساعت قبل از دزدیدن اش در حال گفتگو با ترامپ و مذاکره با او بوده و کارشناسان امنیتی باور دارند که حتی ماجرای گفتگوی تلفنی هم یک نقشه بوده چون آمریکایی ها از طریق تماس تلفنی جای مادورو را پیدا کرده بودند و بعد عملیات را انجام دادند و ماجرای اینکه فردی از داخل ونزولا محل مادورو را لو داده بوده یک سناریوی دروغ بوده تا همه را از نحوه انجام عملیات و نامردی ای که رخ داده دور کنند.بر کسی هم پوشیده نیست که مشکل آمریکا با ونزولا نه مواد مخدر بوده و نه اختلافات سیاسی فقط بحث نفت ونزولا بوده و بس و آمریکا به دنبال آن است که نفت ونزولا را بدزدد.اگر با دقت به صحبت های رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی اش توجه داشته باشید می بینید که وی بارها روی بحث اینکه نفت ونزولا دیگر مال آمریکایی ها است و آمریکایی ها صدها ملیارد دلار باید از این نفت به جیب بزنند و... تاکید داشته وحتی تاکید داشته که حاضر است با معاون مادورو کار کند و حتی رهبران جریان هایی که به کشور خود خیانت کردند و تصور می کردند با سرنگونی مادورو آمریکا فرش قرمز برای آنها پهن می کند تا قدرت را به آنها بدهد را با خاک یکسان کرد و مانند دستمال کاغذی چرک به زباله دان انداخت.بله آنکه حاضر می شود به کشورش خیانت کند و با دشمن همدست شود نهایت اش همان سطل زباله است و تصور اینکه کسی یک خیانتکار به وطن را آدم حساب کند تصور ابلهانه ای بیش نیست، آنکه به وطن و شرف خود خیانت کند به ارباب هم خیانت می کند.به هر حال آمریکا با این اقدام خود ثابت کرد که می خواهد همان سیاست امپریالیستی قدیمی را احیا کند و به دنبال استعمار و غارت منابع دیگر کشورها می باشد و در چنین شرایطی کشورهای جهان همه به فکر آن خواهند افتاد تا هر آنچه می توانند از نظر امنیتی و نظامی خودشان را تقویت کنند چون دیگر می دانند قوانین بین الملل موجودیت آنها را تضمین نمی کند و فقط قدرت آنها است که می تواند آنها را حفظ کند.از این به بعد هم همه کشورها خودشان را مجاز می دانند اگر رهبر کشور دیگری موی دماغشان شد حق دارند وی را بازداشت و یا حتی حذف فیزیکی کنند، و این ماجرا همانقدر که برای دشمنان آمریکا خطرناک است برای آمریکا و متحدین اش هم خطرناک به حساب می آید.به هر حال این شتری است که درب خانه همه ممکن است بنشیند.

